2017年，徐皓峰拍攝了電影《刀背藏身》。最後因為與投資方意見不合，電影僅在電影節亮相數場後，便一直沒有公映。早陣子，互聯網上載了一條名為《心思刀理》的紀錄片，完整記錄徐皓峰在拍攝本片時的心路歷程，包括由他所構思的武術招式。紀錄片公開後，許多人都為徐導大呼可惜。但留言之間亦有不少人批評，片中所展現的技理，根本與現實大相徑庭。其實，徐皓峰的誇飾並非新鮮事。雖然他被譽為「中國硬派武俠」的代表人物，但在編輯J看來，傳統武俠的弊病並沒有在他身上褪色，只是多了一層舊式文人的濫觴。

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長城大刀傳奇

《刀背藏身》改篇自徐皓峰的同名小說，故事以三十年代的抗日戰爭為背景。講述「長城大刀」絕技因在日滿戰爭立下大功，少年沈飛雪（李光潔 飾）特向長城大刀高手孔老爺（陳觀泰 飾）挑戰。戰敗了的他跑入深山苦練刀術，其後參與抗日戰爭立下大功。他以抗戰英雄之姿回到孔家村，然而這個沈飛雪（黃覺 飾）只是冒牌貨，真正的沈飛雪早已戰死。

他為了得到長城大刀的真訣，設計誘使孔老爺及其孫孔鼎義（張傲月 飾）出手。更以名聲作餌，迫得各路刀法好手互相殘殺。而真正得到長城大刀傳承的孔鼎義，不論在情在義，亦要跟冒牌沈飛雪決一死戰。

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霧裡看花的抗日大刀

為了還原塑造電影中的武打場景，徐皓峰特意邀請了自己的「同門」、尚式形意拳傳人韓瑜，以及國內的劍道老師，親身指導一眾演員。據聞史實中的第二十九軍大刀隊，他們所使用的長城大刀刀法，便是由尚雲祥授。而劍道象徵的一方，自然是日軍的武藝無誤。

一貫的嚴謹態度，再度為徐皓峰贏得掌聲。有觀看過《心思刀理》的網友就表示，透過紀錄片感受到了傳統武術的真實風采。但旋即有人指出，片中技理純屬徐皓峰的「良好意願」，尤以開首大刀對抗刺槍的示範最為明顯。

當時徐皓峰解釋，日本劍道多用刀刃接招，而中國大刀主要是以刀背或刀面迎敵。但就有網友表示，日本亦有不少以刀身（鎬）及刀背（棟）接刀的技法，絕不是中國大刀所獨有。另外，徐皓峰在定步狀態下，示範以繞圈或者刀背架攔的方法，格開日本刺槍。這點在現實的層面來講，亦不太可能。因為刺刀的最大優點，便是在於速度和隱蔽性（類似於拳擊的刺拳）。以繞圈的幅度計算，大刀未完成一圈之前，已經會被刺刀連環刺中。就算以刀背直接架攔，也同樣很難見效。

退一步來講，即便成功以刀背架攔。由於刺刀不同於大槍般，重心處於手前的位置，就算被大刀刀背格開，亦不會完全革離於身外。如果對方刺得快，脇肋以及前手後臂依然會很容易被擊中。

【點擊圖片了解《心思刀理》當中的爭議部份】

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似實還虛的「絕招」

除了大刀的部份，徐皓峰有關「八卦手黑」的擒拿示範，也很值得商榷。在《心思刀理》中，他指出八卦掌的訣竅之一，就是透過控制對手的前臂及肘關節，繼而令其整個人都不能行動。這種技巧並非空穴來風，現實中也有許多類似的技術。問題是，後者並不會停留在在抓握前臂的階段，而是會嘗試控制對方的重心，或者儘快進入纏抱距離。但徐皓峰卻是保持著抓握前臂的姿勢，甚至認為可以藉此令對方「自己打自己」。

他又示範了用手臂夾住對方手肘的技巧，這可算是民間相當「經典」的自衛術技巧。在現實中只會反過來被人提起，詳情可以參考以下片段：

一如讀者貍奴對馬保國所寫的分析，徐皓峰可以順利做到那些動作，完全因為演員們都樂意配合。假設對方如實反抗，有用的方法實在太多。徐皓峰導演對武術的實際理，的確是有一定浪漫化的成份。

【點擊圖片了解徐皓峰所示範的「八卦手黑」】

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似實還虛的武俠世界

事實上，如果一直有留意徐皓峰的作品（尤其是小說），便會發覺他的武俠世界同樣是處處充斥著誇飾。與其說他是新時代硬派武俠的代表，倒不如說是他是以真假混搭的方式，構建另一個傳統武術的「神話」。

從他對武術的描寫可以看到，他談得最多的並非技理，而是比喻。例如他在一篇談及詠春拳的文章中提到，詠春拳就像一個門墊，透過角度卡住對方的力量，故此可以做到以小勝大。然而，他卻沒有提出具體的論證，單純拋出了這個比喻。這種近乎謁語的寫作方式，對資深的習武者來講，只會有似是而非的感覺。但對門外人來說，則可能是「醍醐灌頂」，久而久之，傳統武術就被他包裝成一門充滿神秘魅力的藝術，一種可以窺見世間萬物的東方主義式哲人想像。這就是徐皓峰聰明的地方。

當一門技巧升華至哲理，別人對它的批評、解構，就可以輕巧地轉變成文化上的不理解。在徐皓峰的小說裡可以見到，他很喜歡將所有行為都歸因於文化。到街上溜達，本是稀鬆平常的事，卻被他說成是天津人的習慣（「天津人不願待在家裡，喜歡待在街上」，見《師父》）。人力車本是窮等人家的謀生工具，他則認為是中國人的匠心獨運，可以做出各種變化，與拳理互通（見《武士會》）。

電影《師父》精彩萬分，原著的小說卻處處可見徐晧峰的誇飾。

結果，再簡單的事物，現在都有了民族的智慧，所以外人不懂。《刀背藏身》的主軸「長城大刀」亦同樣如此。其實抗日年間之所以會出現大刀隊，主因還是部隊資源匱乏，只有冷兵器可用。而大刀隊的勝利亦只有一次，就是喜峰口的夜襲。即便如此，大刀隊最後依然是傷亡慘重，只能以慘勝來形容。桂系將領黃便紹竑便有以下質疑：

新聞界不去鼓吹正規軍的新式武器，而來鼓吹大刀隊，不是又要演出義和團的老把戲了么！

換句話說，「長城大刀」其實並非甚麼獨到的武技，只是一種無奈下的選擇。它固然有其技理，但把它誇飾成立下汗馬之功的刀法，此美好願望或會做成誤解。而徐皓峰這個「硬派武俠作家」，卻承接了這種願望，並將之歸因成傳統武術的技法起到作用。結果大家都相信了傳統武術可以於戰場上遊走，而且只有中國武術做得到。因為這種例子，本身就是特例。

停一停，想一想

本文並非是要否定徐皓峰對武術文化的貢獻。事實上，他的電影和小說確實有著非凡藝術價值，【武備志】過去便曾撰寫過不少有關他的文章。然而，隨著時日推演，我想徐導實在過份沉醉於他筆下的那個「逝去的武林」。

或許作為觀眾與習武者，我們都應說句：「停一停，想一想」。中國武術需要的是面向世界，而不是只用文化與修辭去封閉自己。