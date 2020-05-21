馬保國的慘敗，再一次挑起了民間對傳統武術，尤其是太極拳的質疑。有關對今次事件的態度，【武備志】日前已經寫過很好的回應文章，在此不贅。至於馬保國本人的搏擊水平及人品，相信亦已經有目共睹。作為一個傳統武術愛好者，自然是哀其不幸、怒其不爭，但又不甘於停留在譏笑的層次。於是便想循技術的角度，分析馬保國的兩大絕技：「接化發」與「五鞭」，究竟出了甚麼問題，並藉機討論一下太極拳的搏擊觀念。

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五鞭：一種整勁的迷思

相較於接化發，五鞭的問題更為好懂。直接去講，就是不知所云，比醉漢亂打更沒內容。一個完全沒有武術底子的人若果發怒亂砸，應該都會比他打得精彩。

嗯，不是說有分析可談嗎？有，首先補充一點知識。雖然這五鞭的動作胡來，但「五鞭」的名稱則有一定根據。太極拳的手法之中，便有一式「單鞭」，某些流派亦會有「雙鞭」。我們見人練習太極時，經常出現的單手執勾，便是單鞭的其中一部份手法。

關於單鞭的用法，歷來有不同解釋。有說單鞭就是以手作鞭，用前臂揮擊對手。亦有指單鞭是類似抱腿摔的技法，一手接著對方的踢擊後，再以鞭手將其摔低。

當然，無論是哪種解法，馬保國的示範都與之差天共地。問題是，他為何會選擇五鞭作為自己的「代表作」？筆者認為箇中的理由，在於一種「整勁」的錯覺。因為當他揮動兩手之際，全身上下都會晃動，於是他以為這就是整勁。

【點擊影片觀看馬保國的五鞭示範，並按圖片重看溫的實際表現】

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事實上，這並非他一個人的錯覺。有許多傳統武術的習者，都會誤將「全身動」等同成整勁。或者以為只要在套路中練成整勁，就可以直接運用到搏擊之上。其實整勁一如現代搏擊的發力，同樣要講求力量的正確傳導，絕非周身亂動。而要在搏擊中純熟運用，則必然要進行搏擊練習。

以下這條由蔡李佛趙民安師傅所示範的捎捶片段，同樣屬於類似鞭手的技法，但就比馬保國的五鞭要實際得多。因為趙師傅講明了攻擊的位置和時機，並示範出如何透過身體前傾、轉腰的動作，讓手臂累積足夠的力量揮擊對手頸部要害。換句話說，是考慮過實際的搏擊用途，而非自顧自說、一味亂動：

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接化發：一個永不還擊的對手

而要了解接化發的問題，則要先定義接化發的意思。雖然馬保國以宣揚接化發「聞名」，但接化發其實是非常傳統的太極拳理論，在不同太極拳都能見到，非馬保國一人獨創。當然，本文會以馬保國的示範為依歸。

按照馬保國的視頻，「接」應是指接觸到對方的攻擊；「化」乃卸力；「發」是要將對手推至失去重心：

顯然地，這只是一種很攏統的戰術觀念。單憑這種認知，很難應對千差萬別的實際情況。但這並非是問題的關鍵，蓋因一些抽象的原則，如果指導得宜其實也有不小的價值。馬保國的弊病是，他以為接化發可以在搏擊的過程中，順利連貫施展，然而接化發本身就是不同距離的應用。

以上面片段中，馬保國與徒弟的示範為例。當時他徒弟以類似刺拳的動作擺架，用盡臂展距離，還加上了側身架的幅度，而馬保國的接化位置亦是在其前臂。如果是套諸現實，對方在他埋身發勁之前，已經能夠用後直拳還擊，或者轉步用勾拳打他軀幹。甚至在他接到手以後，對方也可以立即收手再出刺拳。要知道在今天的搏擊運動，刺拳組合實在是非常基本的技術。

馬保國之所以成功，完全是因為他的徒弟完全不會還手。這點亦是很多傳統武術的弊病，時常以為對手必然會按照它們所想像的劇本行事，結果卻令人大跌眼鏡。由「台大武學」所拍攝的這條詠春拳影片，便很完整地闡述了這個問題。

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太極拳的搏擊觀念初探

那麼該如何實際運用接化發？按筆者自己的推敲，我認為要令接化發成事，接化的動作就不能單純是卸開對方手臂，而是要令他接下的攻擊都難以施展。具體的做法是必需要學懂入身，儘快撲入對方的臂展距離之內，令他難以應用肢體還擊，同時方便自己發勁，而不是原地停留推人。這點應當亦是傳統武術中弓步的作用。即以弓步封住對手的移動，再以之作為支點摔倒對方。具體做法可以參考陳相林這條影片。順帶一提，筆者一貫認為，太極拳的技理應該能夠與摔跤互相參照。因為兩者的應用距離，以及對力量的運用，其實非常接近：

以下由台大武學所拍攝的另一條片段，雖然沒有明言，但筆者認為它其實也示範了入身在太極拳中的重要性。詳見12:00的示範：

當然，這些全屬筆者的個人推敲，並非一定正確。倘若遇到擅長纏抱或者具備摔跤能力的對手，又可能要再作調整。最重要的是，要研習搏擊，就必需參與實際的搏擊練習。單用理論、直覺，而沒有實際上反覆使用，其實並沒有太大的幫助。這點傳統武術的習者，包括筆者，都要急起直追。

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