【名家】石堅：曾於精武會學習螳螂拳　與李小龍合作勸其多加休息

昨天是石堅叔的11周年死忌。提到這位享譽影壇的「奸人堅」，大家必然會想起他的招牌奸笑聲，以及在《龍爭虎鬥》裡與李小龍交手的身姿。事實上，石堅確實是一位貨真價實的武術大師。他早年曾在精武體育會研習螳螂拳，此後又學習過鷹爪、少林、摔跤、拳擊等多種武術，而三節棍法更是他的代表作。

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自幼習武的「奸人堅」

石堅（1913—2009），原名石榮璋，廣東番禺人。據東江周家螳螂葉瑞師傅的回憶所述，石堅因為自小體弱多病，故而在13歲時開始習武強身。其時九龍設有精武體育會，由黎漢駒教螳螂拳。石堅便追隨他學習羅漢拳和北螳螂拳，一學九年。此後他又旁及不同武術，因而他亦精通鷹爪、少林、摔跤和拳擊等藝。

1940年，石堅投身戲劇團，最初為粵劇名伶薛覺先擔任化妝。1949年，胡鵬開拍電影《黃飛鴻之鞭風滅燭》時，為了真實感，專誠找懂得武術的人員出演要角。例如以研習西藏白鶴的關德興出演黃飛鴻、以洪拳師傅梁永亨擔任武術指導，而反派角色則由擅長北派功夫的石堅出演，從此奠定石堅的「奸人」形象。

石堅及後於多套《黃飛鴻》作品演出奸角，被冠以「奸人堅」稱號，成為膾炙人口的經典角色。直至1993年退休，石堅共拍攝了數百部電影及電視劇。1996年，石堅獲香港影評人協會頒贈「金紫荊獎終身成就獎」、2003年更與曹達華獲頒「香港電影金像獎頒贈專業精神獎」。

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與李小龍的交手往事

當然，要數石堅最令新一代印象深刻的作品，還是1971年與李小龍合演的《龍爭虎鬥》。他在片中飾演大反派韓先生，最終在一間「鏡房」內被李小龍擊殺。

事實上，石堅早就跟李小龍相識。李小龍的父親李海泉與石堅份屬好友，因此李小龍自小便更經常入廠看他和關德興拍《黃飛鴻》，但二人在幕前唯一一次合作便是《龍爭虎鬥》，當年石堅是已61之齡演出武打片。有說李小龍在電影中擦鼻的小動作，便是模仿石堅演奸人時的同一小動作。

而在《龍爭虎鬥》上演後，坊間就出現了很多蜚短流長的謠言說二人曾經「講手」，石堅自己在回憶自述中，對二人交手的傳言也只是輕輕帶過。石堅最有印象的，倒是在化妝間內勸李小龍要多作休息，不要太過專注練武：

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武人石堅

雖然石堅大半輩子都在戲行中度過，又沒有太多的武術手稿留世，但他絕沒有忘記自己的武人身分。在此前的文章中便介紹過，石堅曾在電視節目上示範過自己的拿手好戲——三節棍：

另外他亦曾公開表演過單刀及雙棍套路：

而在現時的互聯網上，也能散見一些石堅在外國的武術表演片段，根據環境和造型估計，他在拍攝這些片段時最少已逾七十歲高齡。

2009年6月3日，石堅逝世，終年96歲。縱使他未曾公開授徒，但藉由上述的各項公開表演，很多人都被他對武術終生不渝的熱誠所打動。因此有不少武者都願意去主動承傳他的武藝，例如香港的武當傳人袁康就博士，便學習過石堅一系的三節棍法：

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