【UFC 250】Nunes 完全壓制下獲勝　Cody 漂亮KO對手重回勝軌

在星期日舉行的UFC 250中，Amanda Nunes 以50-44,、50-44 及 50-45 的比分，壓倒性姿態下擊敗Felicia Spencer，並衛冕了145磅女子冠軍 ，再次證明自己絕對配得上「史上最佳女拳手」稱號。 另一邊此前三連敗，在UFC中已無退路的Cody Garbrandt 就打出了漂亮一仗，在第二回合中壓哨KO對手，再次回到爭奪冠軍行列。

▍Amanda Nunes 的完全制霸 成UFC史上首位女選手衛冕雙冠軍

+ 8 + 7 + 6

在最初的幾次交換中，Nunes 的右拳都找到落點，只能夠說Felicia Spencer 的確十分「硬淨」，被擊中後仍能重整繼續。Felicia Spencer 亦有嘗試把比賽帶到地面，但在纏鬥時都被Nunes 摔倒，結果在地面下位被Nunes 壓制。

儘管沒有放棄，但Spencer 在立技上一次又一次被Nunes的右拳擊中。 幾乎在整個戰鬥中，Nunes的臉上都帶著 (可怕的) 笑容，不斷向對手施壓及打擊。

不只是右拳，在第三回合開始Nunes 已完全控制局面，及後更多次攻擊Spencer的前腳；在第四回合Nunes差不多拿到了RNC作結，只是鐘聲救了Felicia Spencer。但第五回合並沒有很大改變，Nunes 繼續保持優勢獲勝。

現時Nunes 已經可以說把135及145磅女子量級的所有挑戰者都擊敗了，要為她找下一個比賽對手變成了現時她的最大難題。

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▍Cody Garbrandt 重回勝軌

+ 3 + 2

在連敗三場後，Cody Garbrandt 這位前135磅冠軍急需在迢場比賽中證明自己，而確實這場比賽他的表現絕對是近期最佳，甚至可說是這幾個月內的最佳KO。

與過去即時駁火不同，這場比賽Cody Garbrandt 在對上Raphael Assuncao時，顯得更為小心及技術向。多次以低掃攻擊對方前腳，並且可以看到在出拳時他的防守更為嚴密了。而前腳不斷受到打擊的Raphael Assuncao，也要在第二回合中轉架應對，明顯受到不少傷害。

在第二回合的尾聲，Raphael Assuncao 與Cody Garbrandt 在籠邊一起出腳，及後Garbrandt低頭彎腰引誘Assuncao出拳，並在Assuncao出拳時Garbrandt 即時反擊，剛好在哨聲響起時擊中對手，Assuncao應聲倒地，拳證就即時終止比賽。官方時間為第二回合4:59，Cody Garbrandt 以KO勝出。

這感覺太好了。這是個了不起的旅程。我由一個25歲 11勝0敗的世界冠軍，變了個三連敗的拳手。我的熱情回來了，我身心也做好預備再次成為世界第一。 Cody Garbrandt

賽後，亦有人提到Cody Garbrandt 在預備比賽時，除了慣常的訓練團隊Team Alpha Male之外，也跟隨了Mark Henry 練習拳擊。Mark Henry 過去亦訓練過 Eddie Alvarez 及 Frankie Edgar 這兩位前冠軍，因此早有訓練MMA選手的經驗。而就結果而然，Cody Garbrandt 的確做了個好選擇。

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