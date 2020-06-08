【兵器．雙手刀】中日武術交滙之代表　見證明代抗倭戰武技發展

雙手刀劍，是中日武術之間一件極其重要的瑰寶。它既象徵了兩地武術的發展和傳承，也見證著近代亞洲歷史的興衰。透過研究雙手刀，我們不僅可以了解中日兩國在武術方面的交匯融合，亦能夠從中體驗明代波瀾壯闊的抗倭戰爭。

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兩地不同的文武觀

隨時間推演，各個流派和地區俱衍生不同樣式的雙手刀劍。而從當下的考古資料來看，早在春秋時代，便已經有楚國「長鋏」等長劍的記載。由此推斷，雙手劍在中國有著不下於二千多年歷史。

可惜的是，受到理學及管治政策影響，宋代社會再度鼓起「重文輕武」之風。由周秦一直盛行到中唐的雙手刀劍法開始走下坡，最終在元代的「禁武令」下瀕臨失傳。明代文學家宋懋登對此感到十分惋惜，他在《九龠集》的《錢氏劍法序》中說道：「古法不傳者三：曰劍術，曰抗法，曰畫眉。抗法太殘酷，而畫眉都缺男子氣，皆君子所不道。獨惜劍法不傳……則君子不能無憾焉」。

與之相反，一海之隔的日本則不斷在研制刀具方面取得重大突破。北宋歐陽修的《日本刀歌》，便寫有「寶刀近出日本國，越賈得之滄海東」的詩句。而在明代中日之間的勘合貿易中，日本刀的輸出量不少於二十萬把，更成為了很多名流士紳的隨身物品。

有人認為宋明年間流行的日本雙手劍，是以中國的傳統劍款作基礎再發展而成。但究竟這種雙手長劍如何流入日本，對日本社會又產生何種程度的影響，至今尚存巨大爭議。其中一個比較流行的說法，是日本於朝鮮半島一帶習得了這批兵器的樣式。

朝鮮曾經與明室聯合，對抗豐臣秀吉的入侵，是為「萬曆朝鮮之役」。這些大規模戰爭，亦促進了雙方在兵器上的相互學習。（圖片擷取自：http://bit.ly/2zQq7Rb）

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明代軍旅武術的代表

姑勿論這個說法孰真孰假，可以肯定的是，日本制的雙手劍確實曾在抗倭戰爭期間引起了中國社會哄動，名將何良臣便曾言：「日本刀不過兩三下，往往人不能御」。日本刀的這種強大殺傷力，讓明代已經失傳的雙手刀劍法重新獲得重視，並出現了學習日本刀（當時普遍稱作倭刀）的趨勢。

例如抗倭明將俞大猷便師從民間武術家李良欽，習得了「荊楚長劍」之法，並將其融入在南方棍法之中，寫成了《劍經》一書。明代軍事著作家芧元儀，亦在著作《武備志》中收錄了目前唯一的雙手劍古譜——朝鮮勢法。

【點擊圖片觀看「朝鮮勢法」以及《劍經》所載的部份招式】

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至於吳殳、程宗猷及戚繼光另外三位名將，則嘗試直接研究當時盛行的倭刀技法，並總結出《辛酉刀法》、《單刀法選》、《單刀圖說》三部刀法專著。其中程宗猷的《單刀法選》，基本上就是倭刀技法的教材。而吳殳和戚繼光所設計的刀法，則更多是融合了中日兩地的刀技特點。例如吳殳「雙手刀法十八勢」中的單雙手變換技術，便明顯具備中國刀劍的元素。

清代以後，雙手刀劍不適合騎兵作戰的需要，很快便在軍隊中沒落。可是明代軍隊在江浙等地的流散，卻使得雙手刀劍繼續得以在民間傳承下來。膠東半島的螳螂拳、西北馬家通備武學中的「破鋒八刀」、天津獨流通臂拳的苗刀等，都是經典的雙手刀法。

【點擊圖片觀看《單刀法選》的圖譜，完整內容請參閱「朔雪寒」網站】

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