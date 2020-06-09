【反曲刀】反刃設計如何加強砍擊威力　細數五種古代著名反曲刀

反曲刀源遠流長，今次跟簡單說明一下反曲設計背後的力學原理，並介紹數種古代著名的反曲刀。

▍反刃設計如何加強砍擊威力

反曲刀只是開山刀的其中一個樣式。（圖片擷取自：https://bit.ly/2MFIYGc）

普通刀具的刀身一般跟刀柄平行，或是刀身向上彎起。而反曲刀則恰恰相反，其刀刃則呈「內弧」狀，即刀身形狀向「刀刃方向」屈曲。這種「反曲」設計能夠加強刀具的斬劈威力，因此不時作為野外生存用刀。但大家千萬不要以為所有「反曲刀」都是「開山刀」。

到底「反曲刀」背後有什麼力學原理，使其異於其他刀具呢？在沒有精密計算下，小編嘗試說明一下，如有錯誤，歡迎指正。

首先，是關於兵器重心問題。兵器重心越靠近手柄，用者便越能靈活操控兵器。兵器重心越遠離手柄，雖然兵器會變得難以操縱，但在打擊時會因為槓杆原理，使打擊時的重力較大。部份反曲刀會透過加寬刀刃末端或增加兵器長度的方法，以增加砍擊威力。可是，這並不是「反曲刀」獨有的現象，戰錘、砍刀都有類似的設計。

另一方面，「反曲」設計使刀刃的打擊點前置，變相增加砍擊時的發力角度，令砍擊更有效。以上圖為例，當手柄水平指前時，Kopis的砍撃點比一般短劍為低，使刀刃擊中目標時，手部更能有效發力扯擊，而擊中點亦會順著弧度切割。而一般短劍在砍擊擊中目標後，通常因為角度有限，手部必須有明顯拖動才能運用刀刃完成切擊動作。

除此之外，反曲刀還有一個特殊技法，就是以弧形刀身繞過盾牌，啄擊盾牌後的士兵。即使啄擊不中，亦可以勾住對方盾牌的邊緣以作牽制，令同伴能夠加以追擊。

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▍細數五種古代著名反曲刀

反曲刀歷史久遠，在古代東西文化都不約而同地出現。以下介紹數種古代著名的反曲刀。

▍（一）古希臘士兵的反曲刀：科皮斯刀（Kopis／Falcata）

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▍（二）令羅馬軍聞風喪膽：色雷斯達西安鐮刀（Falx）

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▍（三）非洲傳統鐮刀形兵器：埃塞俄比亞鉤刀（Shotel）

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▍（四）鄂圖曼帝國國刀：亞特坎刀（Yatagan）

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▍（五）尼泊爾國刀：廓爾喀刀（Kukri）

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