【Conor McGregor退休】4年3次退役背後的計算　每次身價更進一層

MMA 界的「天之驕子」Conor McGregor 昨天突然「第三度」宣布退役。除了像《狼來了》般無人相信外，亦甚有「一哭二鬧三上吊」的感覺。到底今次Conor 又打著什麼「主意」呢？

+ 6 + 5 + 4

「宣布退休」是一種「恆之有效」的手段，在搏擊運動中可用於「吸引注意力」並「提高議價能力」。 從拳擊界的Muhammad Ali 到Floyd Mayweather，再到MMA界的Tito Ortiz 至Chuck Liddell ，無數的拳擊、MMA冠軍在為達成「某種目的」時，都會發表「退役」聲明，然後又「傳奇」般「回歸」。

Conor McGregor 在4年內3度宣布退役，但仍然「屹立不倒」，一方面除了像《狼來了》般惹人生厭外，但亦間接反映出他對UFC 的價值亦是「非同小可」。

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▍Conor McGregor 雖然「麻煩」 但對UFC來說的確會生「金蛋」

要知道MMA 終究只是非常年輕的格鬥運動，其市場規模跟制度跟發展近百年的拳擊運動相比不可「同日而語」，在薪酬上亦自然相去甚遠。但在2016年，Conor McGregor 打破歷史記錄，成為史上首位MMA運動員進入「福布斯百大最高運動員」。

UFC 史上最佳PPV： 1. UFC 229: Khabib vs McGregor - 2.4M 2. UFC 202: Diaz vs McGregor 2 - 1.6M 3. UFC 196: McGregor vs Diaz - 1.317M 4. UFC 100: Lesnar vs Mir - 1.3M 5. UFC 205: Alvarez vs McGregor - 1.3M 6. UFC 194: Aldo vs McGregor - 1.2M

縱觀UFC 史上PPV（Pay-per-view，每次付費收看）最多的6場比賽中，Conor McGregor 便獨佔了當中5場，就是對上Khabib、Diaz、Alvarez、Aldo的賽事，當中的 UFC 229：Khabib vs McGregor 更創下「破天荒」的2400萬次記錄。

+ 5 + 4 + 3

若單論搏擊能力的話，Conor McGregor 可能未能稱得上是「世界第一」，可是若論「吸金力」的話，卻真的可算是「前無古人」。上圖便比較了數位被公認為UFC「史上最佳」（GOAT，Greatest Of All Time）的拳手數據，頂頂大名的Anderson Silva、GSP、Jon Jones 三人加起來的PPV數量，都不及Conor McGregor 一人多。

背後原因可能是因為Conor McGregor善於打造「嘴炮」形象，善於制造話題，但無可否認的是，他的確能夠吸引拳迷（付錢）追看他的比賽。這對於UFC 而言，絕對是個不可多得人才，只要有Conor 的比賽基本上都肯定可以「賺大錢」。

當然，Conor 亦不是「省油的燈」，他自然知道自己在UFC 心中的重要性，於是他便把握住自己的價值，一而再再而三地以「退役」脅逼UFC妥協，以最大化自己的得益。

以下回顧一下，Conor McGregor 上兩次「退役」背後的計算。

▍2016年首次「退役」：敗後復活跟Diaz 翻盤

I have decided to retire young.

Thanks for the cheese.

Catch ya's later. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 19, 2016

當Conor McGregor 在UFC 194戲劇性地以短短13秒擊倒巴西英雄Jose Aldo 奪得Featherweight（145磅）冠軍後，他原定於UFC 196 升級挑戰Lightweight（155磅）冠軍 Rafael dos Anjos，有望成為UFC 首位雙冠軍。可惜，RDA在賽前2周因傷退出，於是便找來TUF 第五季的優勝者、Welterweight（170磅）的Nate Diaz 頂替。怎料Conor 卻遭遇「滑鐵盧」，在第二回合被Nate以裸絞降服，嘗到了UFC首場落敗。

賽後Conor 馬上獲得二番戰的機會，原定於6個月後的「UFC 200」重賽。但去到4月20日時，Conor McGregor 卻在Twitter 上公布退役的消息。

我決定在年輕時退役。多謝大家的芝士(Thanks for the cheese，可能想說cheers?）。遲些見。 Conor McGregor

事後UFC 主席Dana White 便宣布，因為Conor 拒絕參與賽事宣傳活動，所以把他從賽事中除名，但並沒有交代Conor McGregor的去留。

兩天後，Conor 解釋指自己只是想比賽。因為上次落敗，所以自己希望「稍微」改動傳媒活動來集中精神準備比賽，並非完全取消宣傳，但卻被拒絕了。於是便寫下「退役」消息。

UFC 事後再度安排Conor 跟Nate 於8月的「UFC 202」進行二番戰。而Conor 不單在這場比賽中成功「復仇」，亦再度打破當時UFC 的PPV記錄，達至1600萬購買次數。因為2016年這兩場比賽，Conor 便成為首位晉身「福布斯百大最高運動員」的MMA 運動員。

▍2019年再次「退役」：脅迫UFC股權 翌年復出擊敗「牛仔」

自Conor McGregor 在2016年擊敗Eddie Alvarez 成為「雙冠王」後，便開始「不務正業」地專注在跟Folyd Mayweather Jr. 的「Money Fight」拳擊賽中。直至2018年10月，相隔近兩年後才重返八角籠，跟UFC Lightweight 冠軍Khabib Nurmagomedov 對賽。眾所周知地，Conor 在第四回合被Khabib 以Neck Crank 降服落敗，賽後更上演另一場「大亂鬥」。

事後Conor 及Khabib 相繼被判以「停賽」處分，事件暫告一段落。

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019

然而正當Conor 的處分快將完結之際，Conor 卻於2019年3月26日再次在社交媒體傳出「退役」的消息。

嘿大家，來個快的宣佈，我決定今天開始，退出被正式稱為「綜合格鬥」的這項運動。我希望我的所有前同事在競爭中繼續前進。 我現在加入我的前合夥人，已經退休了。 Proper Pina Colada(一種飲品)我請你們的！ Conor McGregor

UFC 主席Dana White 視之為Conor 吸引UFC向他提供公司持有權的一種手段，所以不被接納。雖然Conor 沒有得償所願，但他卻得到UFC 給他的新比賽合約。他在今年年初「復出」，並以40秒快速解決「牛仔」Donald Cerrone。

▍今次「退役」又所為何事？

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Conor McGregor日前突然在其Twitter出文道：「各位，我已決定退役了。謝謝大家給了我那麼多精彩的回憶！這段旅程實在奇妙！」並附上一幀自己與母親Margaret的照片，「這是我在奪得世界冠軍頭銜後，我跟我媽媽的合照！」

經過上兩次「退役」後，大家都知道Conor 其實是「有所要求」吧。

有意見指出，UFC 原先有意促成Conor 跟Khabib 的二番戰以再創PPV 新高。但由於新冠病毒全球大流行，大大打亂了UFC的賽程安排，加上因為Khabib 身為回教徒，在4-5月需要遵守「齋戒月」，最快要到8-9月才可以比賽。而Justin Gaethje 早前擊敗Khabib「宿敵」Tony Fugerson 奪得暫代冠軍，不少呼聲希望看到他跟Khabib 作「冠軍統一戰」。因此，UFC 希望把Khabib 跟Gaethje 的比賽放於夏天舉行。可是，Conor McGregor 卻希望在年終前或更早可以再次挑戰Khabib 的冠軍。於是，Conor 可能便想藉著這次「退休」給予UFC 壓力。

至於Dana White 方面當然不會輕易「妥協」，表示：「如果Conor McGregor 感到他想退休，那他絕對應該這樣做。我喜愛Conor⋯⋯有很多人對我來說很有趣，他就是其中之一。」

到底最後Conor McGregor 會否真的「退役」呢？那就要看看UFC 背後跟他的商業角力了。正如Conor McGregor 所言：「這一切都是生意。」（It’s all Business.）

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