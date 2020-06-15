性交惹服禁藥疑雲　美國奧運拳擊隊長免受罰

據外國媒體報道，美國奧運拳擊隊女拳手Virginia Fuchs不會因接受美國反興奮劑協會(USADA)興奮劑藥檢結果呈陽性而受罰。據該協會裁決表示，Fuchs是因為由她男友通過性行為而接觸到兩種違禁藥物，而且在檢測時間並不在賽期內，因此她不用為未通過藥檢而受處罰。

現年32歲的女拳手Virginia Fuchs(右)為美國奧運隊選手兼美國奧運隊隊長。(Getty)

現年32歲的女拳手Virginia Fuchs為美國奧運隊選手兼美國奧運隊隊長，正計劃參與明年東京奧運。USADA於今年2月13日為她例行尿液檢測，結果她對兩種違禁藥物檢測結果呈陽性反應。但USADA經過調查後，認為是她與男友通過性行為傳播而驗到有這兩種違禁藥物，上周四(11/6)裁定不會向她作任何懲處。

USADA新聞稿表示「在對Fuchs個案情況徹底調查後，USADA確定Fuchs的男性伴侶正在使用治療劑量的來曲唑( letrozole )和GW1516，而她的樣品中檢測到的小量來曲唑代謝物和GW1516代謝物與最近接觸該物質相一致。」

Fuchs在2016年錯過了里約奧運會，正準備她第三次參加奧運會。本周，美國拳擊奧運代表隊回到 Colorado Springs ，參加疫情後首次集中訓練營。

USADA 行政總裁Travis Tygart表示：「雖然《世界反興奮劑條例》要求將這一無過失(no-fault finding)的行為視為違規，並予以公開宣布。但我們堅信，此案以及其他類似案件，包括肉類污染和處方藥污染案例，均不應視為違法。我們將繼續倡導修改《世界反興奮劑條例》，以便在沒有作弊意圖、沒有成績利益情況下，運動員不應該面臨任何違規或不要必的公眾關注。」

Fuchs在她的Twitter帳戶上感謝USADA：「這對我來說是一個巨大的教訓，現在(它)已經結束了，我完全專注準備東京奧運。」(Twitter)

結果公布後，Fuchs在她的Twitter帳戶上感謝USADA：「這對我來說是一個巨大的教訓，現在(它)已經結束了，我完全專注準備東京奧運。」

I’m relieved that once USADA completed an extensive investigation, they found that my case was unique and therefore gave me a No Fault ruling, allowing me to return to competition. This has been a huge lesson for me and now that is over, I’m fully focused on preparing for Tokyo. — Ginny Fuchs (@GinnyFuchsUSA) June 11, 2020

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