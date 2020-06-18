【武備志Live教室】兵器國術摔投搏擊共冶一爐　6月20日再接再厲

本周六（6月20日）「武備志Live教室」各時段師傅陣容： 1pm~1:45pm - 柔道搏擊應用 - 香港柔道之友社 - 伍步暉 教練 2:15pm~3pm - 鴻勝蔡李佛 - 趙民安國術會 - 趙民安 師傅 4:45pm~5:30pm - 極真空手道 - 香港新極真會 - 溫仁煇 師傅 6pm~7pm - 戶山流居合道 - 千月堂 - 郭世孝 師傅

（一）柔道搏擊應用 - 香港柔道之友社 - 伍步暉 教練

柔道由日本「體育之父」嘉納治五郎所創，他在傳統柔術的基礎上，創立了柔道體系，並在1882年成立了「講道館」，將柔道發揚光大。柔道有很多獨特的摔投技巧，同時亦兼具寢技技術。而在今次的【武備志Live教室】直播教學中，香港柔道之友社的伍步暉教練將會為我們示範如何把柔道技巧應用在搏擊當中，以及柔道中一些寢技招式。

*伍步暉教練曾於2017年出戰香港業餘修斗2017夏季大會

（二）鴻勝蔡李佛 - 趙民安國術會 - 趙民安 師傅

蔡李佛為著名南派拳術之一，技法講究以身體的旋動，將手臂如鞭般揮擊，故此攻擊距離大。當中較為著名的手法有「穿、拋、掛、捎、插」等。鴻勝蔡李佛是南拳其著名武術之一蔡李佛其中一個分支，是由清朝人陳享創編了一套包含蔡家拳、李家腳、佛家掌的拳法。而在今次的【武備志Live教室】直播教學中，我們邀請了趙民安國術會的趙民安師傅為我們示範鴻勝蔡李佛中的五輪馬、劈 (千字)摽及 (摽撞、摽指)。

（三）極真空手道 - 香港新極真會 - 溫仁煇 師傅

極真空手道有別於一般常見的「傳統」或「競技」空手道，採用全接觸方式作賽，講求空手道的武術實用性。全名是「全世界空手道連盟 新極真會 香港支部」的香港新極真會於2003年9月成立，致力發揚真正武道空手之精神，讓年青新一代有機會普及接觸極真空手道，培育堅強的意志、體魄和一顆正義之心。而在今次的【武備志Live教室】直播教學中，香港新極真會支部長溫仁煇師傅將會為我們示範極真空手道中的圈手、三日月踢及下段踵踢。

*溫仁煇師傅去年也曾在武博為我們帶來了「新極真空手道體驗班」

（四）戶山流居合道 - 千月堂 - 郭世孝 師傅

千月堂是香港的日本傳統劍術道場，屬全日本戶山流居合道連盟成員。與劍道不同，居合道使用鋼製真刀為練習器材。現代初學居合者也用未開鋒的金屬刀練習，熟習揮刀、納刀技巧後，轉用真刀以培養使用真刀的安全意識，對打時材轉用海綿刀確保安全。戶山流著重試斬及形制（套路）訓練，兩者對斬擊角度及刃筋應用有很高的要求。而在今次的【武備志Live教室】直播教學中，千月堂的郭世孝師傅為我們示範戶山流居合道中的拔刀技巧，以及基本的上段斬、中段斬及和下段斬。

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