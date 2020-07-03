【MMA】拳擊新星Ryan Garcia網上挑釁　Cejudo及McGregor團隊應戰

自2016年出道後，目前有20場比賽不敗並當中有17場KO擊倒戰績的21歲拳壇新秀Ryan Garcia，近日除了在網上四處挑釁其他拳擊選手之外，更與前UFC雙料冠王Henry Cejudo及Conor McGregor柔術教練Dillon Danis隔空交火。Ryan Garcia在一個訪問中揚言不論拳擊還是MMA綜合格鬥賽例，他都有信心擊敗兩人。而此言一出，就立即惹來更多綜合格鬥界人士的「關注」。

Ryan Garcia。圖片來源：Getty Images

Ryan Garcia四處找人抵受他的身體攻擊的「身體攻擊大挑戰」( body shot challenge) 讓他吸引了不少拳擊迷和綜合格鬥迷追隨他的個人Instagram，甚至連UFC重量級選手Francis Ngannou也忍不住接受他的挑戰。不過除了Garcia的大挑戰影片著名外，他在網上的挑釁發言也是同樣著名。經常高調挑釁其他選手的Garcia喜歡把打大比賽和賺大錢掛在口邊，但亦因為這樣，他最近就和經理人公司Golden Boy Promotions鬧出不和。

Ryan Garcia原本預計會在疫情過後的Golden Boy Promotions首個大會中出賽，但Golden Boy Promotions的CEO Oscar De La Hoya卻在6月中就宣布復活大會將會由Vergil Ortiz擔任主賽拳手，並稱他為「拳壇的未來」(future of boxing)。

Vergil Ortiz Jr.。圖片來源：Getty Images

對於De La Hoya沒有為自己安排賽事，Garcia表示極度不滿，在社交媒體上向De La Hoya發火。而在近日於ESPN與 Ariel Helwani的一個訪問中， Garcia就認為De La Hoya對自己的態度像是一位反對者多於一位支持者，自6月中之後已經沒有再與De La Hoya交談。

儘管他重返拳擊比賽的計劃暫時停滯不前，Garcia也沒有閑下來，近日除了向拳擊選手如Gervonta Davis和Jorge Linares等叫戰外，也與前UFC雙料冠王Henry Cejudo及Conor McGregor柔術教練Dillon Danis在社交媒體上數度罵戰。

不介意與Henry Cejudo一戰

與Helwani談及向MMA綜合格鬥選手叫戰一事時，Ryan Garcia表示自己有興趣參戰綜合格鬥賽以賺取大錢，但與Henry Cejudo的隔空交火本來只是一場誤會。

前UFC雙料冠軍Henry Cejudo。圖片來源：Getty Images

Garcia和Cejudo的隔空罵戰始於5月的UFC 249之後。當時Cejudo在成功衛冕他的UFC雛量級冠軍後表示打算退休，而Garcia覺得Cejudo的拳擊技很不錯，於是便在自己的Twitter上公開地發問，如果他與Cejudo進行拳擊比賽的話，會否是場精彩的比賽。 而這就引發了Cejudo的回應。

Get the hell out of here you Oscar De La Hoya wannabe. I’d make you bend the knee in your own sport! @danawhite Allow me to fry this fish! https://t.co/11B9GaMe2S — Henry Cejudo (@HenryCejudo) May 12, 2020

走開啦，自以為的Oscar De La Hoya二世。我會在你自己的運動中打到你跪下！Dana White，讓我由炸這條小魚！" Henry Cejudo

「其實我唯一一次看到他比賽就是他上場的賽事。我是因爲真的喜歡他的打擊技巧，所以才給他寫了一條信息。說，他打得很不錯，不要這樣就退休。我發了文，之後他就開始發瘋。喂，我甚至沒有出言挑戰你！」Garcia認為自己原本的留言是善意的讚賞，但既然Cejudo認為那是一種挑釁，Garcia就表示說他也別無選擇，開始了就只能夠讓它有個好的結束。「如果我要與Henry Cejudo對賽的話，那最好是在一些瘋狂的大會中進行，因為那將是我人生中最輕鬆的比賽。」

至於該比賽會是拳擊賽還是綜合格鬥賽，Garcia則表示他樂意兩邊都來一場：「讓我們先比場拳擊，為你賺點錢，讓你自己被KO，然後再去MMA。如果你在MMA不能把我擊倒，你就是個廢人。我向你保證，如果你不能降伏我或做到任何你應該做到的事情，那你只是垃圾。」

「我現在能做的就是出去把他擊倒在地上。他是一個有趣的人，但我必須把他擊倒。」Garcia說，「Henry也是我父親的名字。 如果我把他擊倒，那感覺就像是我擊倒自己的父親。」

其實是Dillon Danis挑釁在先

對於Henry Cejudo，Garcia還是有點敬意，但對Dillon Danis，Garcia的態度就很不一樣。

Dillion Danis。圖片來源：https://bit.ly/2ZwH9Bv

「我不知道他為什麼針對我。有一日他突然開始評論我擁有的每條影片，我當時感覺是『哇，這個傢伙是個超級粉絲』，我以為他是粉絲。」 Garcia解釋，「我當時不知道他是誰，我完全是『這個人是哪位？』的狀態，於是我查了一下，然後我發現他大概是 Conor McGregor的門口狗。就是這樣。」

很多人都認為Ryan Garcia在拳擊擂台上迎戰Cejudo和Danis會比較有優勢，但Garcia自己則認爲就算是在八角籠打綜合格鬥賽例，他也不怕﹕「與其跟隨其他人認為我想做什麼，你知道我實際上想做什麼嗎？ 我會和他們來一場MMA比賽，我夠膽這樣做。」

至於Garcia是否曾接受過拳擊以外的其他技術訓練，Garcia就坦言他除了拳擊外，只接觸過摔跤。

「只是摔跤。 我覺得在大多情況下，這就是你需要的所有技術。 只要摔跤和打擊技巧就足夠。」

罵戰升級

Garcia的訪問播出後，Dillion Danis首先表示如果Garcia能夠在MMA中擊敗他，自己會立即退休。Garcia則在社交媒體上表示自己會「在MMA中KO擊倒Dillon 『不知他是誰』 Danis」。

I’m going to MMA to knock out Dillion “whoever that is” Danis — Ryan Garcia (@KingRyanG) June 30, 2020

此言一出，Conor McGregor和Dillion Danis的總教練John Kavanagh也回應說，如果Ryan Garcia能夠與Dillion Danis在MMA賽中支持到一回合，Kavanagh自己也會退休，以後不再當教練。

If you could last 1 round in an MMA fight with @dillondanis I'd retire and never train again. https://t.co/P2muVi6Nhh — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) June 30, 2020

而除了McGregor團隊外，另一位UFC拳手Sean O'Malley也插嘴表示自己很樂意往Danie頭部腳一踢。

I’d love to kick you in the head — Sean O'Malley (@SugaSeanMMA) July 1, 2020

面對Ryan Garcia與自己經理人公司的膠著狀態，暫時還未知道Garcia下次比賽會在何時，不過可以猜想他這段時間將會與不少的人繼續發動隔空罵戰。

其實自從前UFC拳王Conor McGregor跨界別於拳擊賽中挑戰Floyd Mayweather後，職業拳擊和MMA拳手便不時在網上互相叫陣。這次Garcia可能也是學McGregor炒作話題，若能惹起大眾關注，讓開打呼聲變高的話，叫價能力也會提高。但其實從McGregor與Mayweather一戰中也可以見到，這些跨界別比賽除了收入外，對賽事本身是負面多於正面，所以與其花時間在這些炒作比賽上，還不如做好自己範圍內的賽事。

當然，如果Ryan Garcia真心想轉戰到綜合格鬥則另作別論。

【資料圖片】

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