【UFC】日本MMA女子冠軍加盟　張偉麗等強豪林立量級再添變數

UFC 女子Strawweight 強手林立，近日UFC 又簽入一名好手——現任Invicta FC Strawweight 冠軍、前世界青年摔跤冠軍村田夏南子（Kanako Murata）。到底她能否威脅張偉麗的冠軍王座呢？

▍日本首屈一指的MMA女子選手

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村田夏南子（Kanako Murata）在1993年出身於日本四國愛媛縣松山市。村田小時候隨祖父學習柔道，跟柔道世界浅見八瑠奈在同一道場練習，深受其影響。小學高年級時，村田便已連續兩年奪得全國大會季軍。小四那年更曾參加相撲比賽，取得不錯的成績。

及至中學三年級時，柔道更改競賽規例，村田擅長的肩車、掬投等招式被禁，於是她漸漸從柔道轉投至摔跤運動中。村田具有柔道底子，加上自身努力及天份，她在摔跤上取得優異的成績。在2011年的世界青年錦標賽中，她擊敗來自世界各地的眾多強敵勇奪金牌。

村田在2016年時因為仰慕Ronda Rousey的緣故，展開了職業MMA生涯。她在RIZIN 首個大會中上演了出道賽，以「一致判定」取得首勝。

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26歲的村田目前職業戰績為11勝1敗，唯一的敗績來自於前UFC拳手中井りん（Rin Nakai）手上。村田其後不曾再敗，她在去年11月更成為美國著名女子MMA賽事Invicta FC 的Strawweight 冠軍。

村田目前處於七連勝中，當中擊敗過Claire Fryer、Angela Magana、Emily Ducote等好手。村田以其地面進攻見稱，在過去五場比賽中有四場比賽是以降服終結。於是村田在3月份的時候得到了UFC的合約，但是由於新冠病毒使所有比賽暫停，使她錯過了宣布的時機。最終等到昨日（7月5日），UFC終於公布村田加盟的消息。

目前UFC 女子Strawweight 量級可謂強雄割據。冠軍由首位中國UFC冠軍張偉麗所佔據，她在UFC 深圳快速擊敗Jessica Andrade奪得冠軍，其後在跟Joanna Jedrzejczyk 一役中充份展示了其強大的立技打擊能力，成功衛冕。其次，前冠軍Rose Namajunas 即將在今周末跟Jessica Andrade 上演二番戰，其立技能力同樣不容忽視。

近年雖然愈來愈多日本選手在UFC打拼，但仍不是常見，到底村田夏南子的加入能否帶來一番衝擊呢？大家拭目以待。

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