【UFC】日本MMA女子冠軍加盟　張偉麗等強豪林立量級再添變數

UFC 女子Strawweight 強手林立，近日UFC 又簽入一名好手——現任Invicta FC Strawweight 冠軍、前世界青年摔跤冠軍村田夏南子（Kanako Murata）。到底她能否威脅張偉麗的冠軍王座呢？
▍日本首屈一指的MMA女子選手
村田夏南子（Kanako Murata）在1993年出身於日本四國愛媛縣松山市。村田小時候隨祖父學習柔道，跟柔道世界浅見八瑠奈在同一道場練習，深受其影響。小學高年級時，村田便已連續兩年奪得全國大會季軍。小四那年更曾參加相撲比賽，取得不錯的成績。
TBS「消えた天才」— 村田夏南子 KanakoMurata (@m_r_t_k_n_k) May 26, 2019
沙保里さん、まさかの富山監督、番組のスタッフさんありがとうございます！
闘う舞台は違いますが沙保里さんのような強くて優しい人間になりたいと思います！#消えた天才 #存在する不器用 pic.twitter.com/sPwKWMszTq
及至中學三年級時，柔道更改競賽規例，村田擅長的肩車、掬投等招式被禁，於是她漸漸從柔道轉投至摔跤運動中。村田具有柔道底子，加上自身努力及天份，她在摔跤上取得優異的成績。在2011年的世界青年錦標賽中，她擊敗來自世界各地的眾多強敵勇奪金牌。
村田在2016年時因為仰慕Ronda Rousey的緣故，展開了職業MMA生涯。她在RIZIN 首個大會中上演了出道賽，以「一致判定」取得首勝。
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26歲的村田目前職業戰績為11勝1敗，唯一的敗績來自於前UFC拳手中井りん（Rin Nakai）手上。村田其後不曾再敗，她在去年11月更成為美國著名女子MMA賽事Invicta FC 的Strawweight 冠軍。
村田目前處於七連勝中，當中擊敗過Claire Fryer、Angela Magana、Emily Ducote等好手。村田以其地面進攻見稱，在過去五場比賽中有四場比賽是以降服終結。於是村田在3月份的時候得到了UFC的合約，但是由於新冠病毒使所有比賽暫停，使她錯過了宣布的時機。最終等到昨日（7月5日），UFC終於公布村田加盟的消息。
目前UFC 女子Strawweight 量級可謂強雄割據。冠軍由首位中國UFC冠軍張偉麗所佔據，她在UFC 深圳快速擊敗Jessica Andrade奪得冠軍，其後在跟Joanna Jedrzejczyk 一役中充份展示了其強大的立技打擊能力，成功衛冕。其次，前冠軍Rose Namajunas 即將在今周末跟Jessica Andrade 上演二番戰，其立技能力同樣不容忽視。
近年雖然愈來愈多日本選手在UFC打拼，但仍不是常見，到底村田夏南子的加入能否帶來一番衝擊呢？大家拭目以待。
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