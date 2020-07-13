【UFC】Venum取代Reebok成官方服飾　承諾拳手將獲更好贊助待遇

UFC在上周五宣布將不會與Reebok續簽服飾合作伙伴合約，而改與格鬥服裝品牌Venum合作，讓Venum由2021年起擔任UFC新的服飾合作伙伴。雖然今次UFC與Venum的合作條件不及當年與Reebok的合作豐厚，但UFC承諾今次的新合約將會讓旗下選手獲得更好的贊助待遇。

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UFC names Venum new exclusive outfitting partner. 🐍



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隨著與Reebok為期六年的合作完結，Venum負責的UFC服飾將會由2021年4月開始在零售店中出售並成為UFC選手比賽時穿着的服飾。如之前Reebok的角色一樣，Venum擔任UFC的正式全球獨家服飾裝合作夥伴後，Venum將會負責設計UFC的選手在比賽周期間穿上的休閒服飾、比賽時的衣著以及供拳迷購買的週邊服裝系列等。

據報道，雙方合作關係的詳情雖然尚未公開，但對比2015年時為期6年及金額達7000萬美元的Reebok合約，今次與Venum的合作條件期限和金額都未及當年。不過雖然如此，UFC就表示，根據與Venum達成的協議，他們向旗下選手支付的贊助費用將增加。

長期格鬥服裝品牌

UFC主席Dana White。圖片來源：Getty Images

早在上個月，Dana White就已經 在一個訪問中就表示在Reebok 六年合約期滿後，新的服飾合作夥伴合約將會由Nike、Venum或Under Armour其中之一選出。

儘管品牌知名度和公司規模不及Reebok，Venum是一個運作多年的格鬥運動服裝和裝備品牌，自2006年成立後曾贊助不少的知名格鬥選手如前UFC冠軍Jose Aldo和拳擊冠軍Vasyl Lomachenko等。

Venum在綜合格鬥界中享有良好的聲譽，而它的產品以搏擊運動爲主，讓它比Reebok更能滿足UFC的需求。

「我們很高興Venum將會加入我們，成為我們在全球的獨家服飾合作伙伴。」Dana White表示，「Venum是一個具代表性，並了解綜合格鬥運動員獨特需求的的搏擊運動品牌。 Franck Dupuis及其團隊在Venum具有豐富的技術知識和經驗，能生產世界一流的UFC比賽裝備和服飾。我們期待與他們在新一代的UFC服飾計劃中合作。」

「 Venum是一個跟隨綜合格鬥運動一起成長的品牌，看著綜合格鬥在全世界愈來愈受歡迎。我們既感到自豪又感激，因為這次的合作代表著我們過去15年的旅程取得了成功。」Venum創始人兼行政總裁Franck Dupuis補充。

而由於Venum目前尚未生產運動鞋， Reebok將在2021年前繼續擔任UFC的官方運動鞋供應商。

「我們感謝與Reebok過去六年的合作關係。這是一項突破性的合作，讓我們兩個品牌都獲益良多。我們很高興Reebok將在2021年完結之前繼續擔任UFC的官方運動鞋供應商。」Dana White說。

從Reebok轉換成Venum，UFC將踏入另一個時代。圖片來源：Getty Images

UFC將調整拳手贊助待遇

在與Reebok合作之前，UFC的拳手都是根據自己的喜好和個人贊助商選擇自己比賽前後的服飾。但在2015年，UFC就構思了一個統一服飾的贊助系統，並與Reebok簽下了六年的合作協議。作為贊助的一部份，Reebok會為UFC選手及其團隊在比賽周的活動中提供運動鞋和服飾，而Reebok亦會在每場比賽為選手進行現金贊助。

但當UFC在2015年宣布與Reebok達成協議時，UFC旗下不少的的選手對此合作附帶的條件感到不滿。因為這個合作令到選手在比賽周時不能穿UFC專屬Reebok服飾以外的其他品牌，讓選手失去其個人贊助商的機會。

當年Reebok與UFC定下的贊助制度會根據每位選手的參賽資歷，讓他們可以保證獲得某個固定金額。例如選手在頭三場UFC 比賽可以每場獲得3500美元的贊助費，4-10 場時每場獲得5000美元，11-15場時每場獲得10000美元，16-20場時每場獲得15000美元，21場後每場獲得20000美元，冠軍賽則每場比賽收入為40000美元。

當時不少的選手如Brandan Schaub等就表示他們從其私人贊助商能夠賺到更多的費用，而在新的合作協議下，選手沒有了自己的贊助服飾，令他們的實際收入減少。而雖然選手在印有自己名字的商品銷售中也會獲得分成，但早前UFC新星Sean O'Malley就炮轟這個制度，表示在賺取了一百萬的商品中，他從中的收入只有三千元。

*延伸閲讀：【UFC】O'Malley指Reebok 靠拳手商品賺百萬 拳手卻只有三千落袋

Sean O'Malley。圖片來源：Getty Images

不過這個情況在UFC與Venum簽署新合約後，看來會得到改變，因為UFC營運總監Lawrence Epstein在訪問中表示強調將會增加選手獲得的金額。

「我們可以很自豪地說，當與Venum的合作正式開始時，運動員通過服飾政策的獲得的費用將會有明顯的增長。我今日尚未有確實的數字。這些資料將會在稍後披露，但我今日可以在這裡報告，我們將會2021年4月起帶來有意義的增長。」UFC營運總監Lawrence Epstein表示。

在消息傳出後，不少拳迷都認為Venum會是比Reebok好的格鬥服飾贊助商，因為Venum始終是這行業的專家。雖然暫時未知道設計上會否比較Venum風格而不是Reebok的單色風格，但拳迷比較著緊的應該還是拳手會否真的受到更多的贊助。

很多選手如Conor Mcgregor都與Reebok達成個別的合作協議，暫時未有資料指出這個做法會否由Venum繼承。不過在考慮與選手進行個別合作之前，Venum大概先要避免像Reebok當年首批服飾出現串錯選手名字的情況。

【資料圖片】

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