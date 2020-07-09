【踢拳】傳世界頂級賽事GLORY申請破產　公司澄清為「精簡架構」

隨着CEO Marshall Zelaznik在5月辭職後，不利GLORY Kickboxing的消息接踵而來。早前有報道指GLORY這個世界目前最大型的踢拳擊賽事組織正陷入巨大的財務壓力，除了管理層變動令多名高層被撤職外，更有指GLORY已關閉其位於荷蘭阿姆斯特丹的辦事處，並正在申請破產。

在眾多不利消息流出，加上一些GLORY旗下的選手在網上「確認」消息，不少格鬥迷正在擔心GLORY是否就此完結。

為了穩定大家的情緒，GLORY管理層早前就發出消息指目前公司的只是進入接管程序(receivership)，而並非破產 (bankruptcy)。在司法行政程序中，接管是指接收者(receiver)將會嘗試把公司重組和處理各項問題以避免公司倒閉。

此外，GLORY亦向旗下的選手發出通知信，向大家保證一切問題都能夠解決。

圖片來源：kickboxingTV Twitter - https://bit.ly/3ef91PT

通知信中的重點包括：

我們留意到社交媒體和一些新聞網站上正流傳有關GLORY的目前和未來的狀況。像其他體育組織一樣，GLORY也受到了COVID-19的影響。我們的賽事需要把來自世界各地的運動員、工作人員、拳證、評判、和隊伍在一周內聚集在同一個地方。但在最近幾個月中，這事情在運作及法律上都是不可能，並且充滿了巨大的健康風險。我們利用了這段時間為公司進行精簡架構及一些改變，以確保GLORY可以在新冠病毒大流行結束後以更強大的姿態出現。

GLORY仍然會致力達成我們的使命，把世界上最好的站立式格鬥賽帶給世界各地的拳迷。有關未來活動的官方消息將會在之後的幾天中公布。我們預計這些資訊將將包括2020年的賽事計劃及一些令人振奮的新合作夥伴。我們懇請您在耐心等待一段時間。所有的選手合約會保持不變和繼續有效。我們將在一周左右的時間內為您更新官方消息。

GLORY於2012年成立，曾於在Spike (現為Paramount Network)、ESPN和FIGHT SPORTS上播放，是在原自K-1倒閉之後世界上最大的踢拳擊組織。由於新冠病毒大流行的關係，GLORY被迫為數場已計劃的賽事延期，包括原定在6月20日進行，由 Benjamin Adegbuyi對上Badr Hari 的重頭賽事GLORY 78：Badr vs Benny。

GLORY 78原定宣傳海報之一。圖片來源：網上圖片

當然，世界上其實還有不少的中小型踢拳賽事，但規模與選手陣容仍難以與GLORY相比。而雖然日本的RIZIN、新加坡的One Championship和美國的Bellator都會定期舉辦較大型的踢拳賽事，但他們主業其實都是綜合格鬥賽，加上三間公司目前同樣受疫情影響；而現時K-1則較着重日本市場，也不復當年勇，假如GLORY真的倒閉的話，有看頭的大型國際踢拳賽事恐怕會消失一段時間。

更多有關GLORY未來發展的細節預計會之後幾天公布，現在就唯有相信GLORY真的有辦法渡過難關。

【資料圖片】

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