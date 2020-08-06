【緬甸拳Lethwei】拳腳肘膝頭錘皆可　比賽只能以KO取勝的武術

相信很多人都認識被稱為「八肢的藝術」的泰拳，但大家知道還有「九肢拳」嗎？今天，武備志跟大家簡單介紹一下，比泰拳還多一肢「頭錘」的「九肢拳」——緬甸拳（Lethwei）。

緬甸拳（Lethwei）是緬甸的傳統武術，也被稱為緬甸踢拳或緬甸傳統拳擊，與古泰拳（Muay Boran）略有相似，都不配載拳套作賽。它起源於緬甸，並且與鄰近的東南亞國家的武術有許多相似之處，如來自馬來西亞的Tomoi，柬埔寨的高棉拳（Pradal Serey），老撾的老撾拳（Muay Lao），以及泰國的泰拳。

▍緬甸拳的歷史

有文獻指出，緬甸拳的歷史可以追溯到公元7-9世紀，緬甸驃國（Pyu Empire）的格鬥風格。當時驃國士兵以緬甸拳、斌道（詳見《緬甸武術——斌道》）及緬甸古傳兵器武術賓謝（Banshay），成功勝出與鄰國間的戰爭。

在古代，緬甸拳比賽是為了娛樂而舉辦，受到社會各階層的歡迎。任何男性，無論是國王還是普通人，都可以參與其中。當時，比賽是在沙坑進行，而不是擂台。拳手在沒有防護裝備，而雙手只縛上麻繩或紗布的情況下進行比賽。比賽沒有和局，亦沒有任何計分制度，比賽會一直持續到其中一名參賽者被擊倒，或者不能繼續為止。

時至今日，大家所見的傳統緬甸拳比賽，其實是由著名緬甸拳手"Kyar" Ba Nyein於1953年經過現代化改良後制定而成。這使緬甸拳成為一種具有明確競賽規例及完備制度的搏擊運動。在緬甸，每逢到了重大節日如潑水節（Thingyan）等，各地都會舉辦傳統的緬甸拳比賽，作為慶祝活動之一。

▍罕見的搏擊技術

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2yNtWZd）

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2zMcoLe）

在緬甸拳中，大家可以見到各種的技術，包括拳擊、肘擊、踢擊、膝擊等，還有大量纏抱、抓握、摔撻技術。但當中最特別的便是緬甸拳的「第九肢」——頭錘。

+ 8 + 7 + 6

跟絕大多數搏擊運動不同，緬甸拳比賽允許選手使用頭蓋進行攻擊，這使緬甸拳的比賽風格跟其他立技武術截然不同。拳手在近距離搏擊或纏鬥時，不時以頭肩作出打擊，令對手難以實施近身技術，甚至能化解泰拳著名的箍頸撞膝技術。

此外，由拳手只能以麻繩或紗布纏手，因此他們能運用手指進行抓握，使其纏抱及抱摔更具威力。還有因為傳統緬甸拳比賽是以擊倒決定勝負，所以搏擊主要以密集壓迫、全力進攻風格為主，動作亦以威力為主。

▍緬甸拳的戰舞

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2i1beDE）

在一些武術中，搏擊前後都會以不同方式向對手敬禮，以示尊重。而在緬甸拳中，它會以戰舞（Lethwei Yay）的方式進行。

緬甸拳戰舞中間並沒有限制一定要做某些動作，拳手可以自由發揮，正如上面第一段影片所見，戰舞動作便包含頭錘、抱膝、跳膝等動作。而上面第二段影片的，是一般常見的戰舞形式，包括向擂台四方使出提膝轉身的動作。

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2y2GjwC）

但大部分戰舞都會以Lekkha Moun作為開始及終結的動作。Lekkha Moun是緬甸拳手用來展示勇氣和尊重前來挑戰對手的傳統姿勢。動作為左臂屈曲成三角形，左手置於右腋位置，然後以右掌拍擊左臂三次。據說這是模仿獵鷹飛行和狩獵時拍翼的動作而成。

▍緬甸拳的比賽特色：KO決勝、勝出方法、KO休息

正如上文所言，傳統緬甸拳是以KO決定勝負的。緬甸拳並沒有計點制度，所以唯一的勝利途徑是擊倒對手，或對方受傷無法繼續作賽。假如在比賽時間，雙方拳手都仍然「能繼續」的話，比賽將以「和局」告終。而由於每回合間休息時間有兩分鐘，令拳手有足夠時間休息，所以大多拳手為了取勝，都會盡全力不斷打擊對手，以期作出KO。

而緬甸拳比賽中，只有醫生中斷賽事才算是"TKO"，而以下情況皆視為"KO"：

當對手落在地板上時，無意識地在繩索上，或者在20秒內無法站立或保衛自己（1次計數為2秒）； 當在同一回合中，任何一方被進行3次計數； 在整場比賽中，任何一方被進行4次計數。

另外最為特別的是，假如在比賽中出現擊倒，被擊倒拳手可以進行一次「KO暫停」，休息兩分鐘並決定是否繼續進行比賽。可是這個「KO休息」不能在第5回合使用，而且每位拳手一場比賽內只能運用一次。

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