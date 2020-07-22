Bridger Walker｜6歲男童勇救妹妹負傷　英勇行為獲WBC授榮譽冠軍

除了Tyson Fury和José Ramírez等各個量級的拳擊冠軍外，WBC早前就宣布會新增一位新的榮譽冠軍。他就是在7月9日於美國懷俄明州(Wyoming)因為保護妹妹而被狗咬傷的美國6歲男童Bridger Walker。

6歲的Bridger Walker當日在與4歲的妹妹於戶外玩耍時突然被一隻1歲的德國牧羊犬(German Shepard)襲擊。當牧羊犬向兩人衝過去的時候，英勇的小Bridger立即站在牧羊犬與妹妹之間，擋住牧羊犬。小Bridger的左邊臉頰被緊緊咬住，造成了明顯的傷害。最後小Bridger成功帶走妹妹，走到安全的地方，而小Bridger的妹妹在事件中並沒有受傷。

小Bridger之後接受了長達兩個小時的手術，臉頰上縫了90多針。當他的父親後來問他為什麼要這樣做時，Bridger表示：「如果有人必須死，我認為那應該是我。」

為了表揚小Bridger的英勇行為，WBC 世界拳擊委員會 (World Boxing Council) 早前就授予Bridger Walker WBC榮譽冠軍的身份。

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you're a hero 👏🔰 pic.twitter.com/L2FqL0K4vw — World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020

我們很榮幸授予6歲的Bridger Walker為WBC榮譽冠軍，他的英勇行為代表著人類最美好的價值。Bridger，您是個的英雄。 WBC 世界拳擊委員會

而於7月21日，小 Bridger就已經收到了他的WBC榮譽冠軍腰帶。

小Bridger與他新獲得的WBC榮譽冠軍腰帶。圖片來源：https://twitter.com/WBCBoxing/status/1285548886463938567

自從小Bridger的保護妹妹的新聞廣為流傳後，外界對這為小朋友的支持不斷。不少的知名人士也公開贊揚他的英勇行爲，而本身是《復仇者聯盟》戲迷的小Bridger也收到了《復仇者聯盟》中多位演員以不同方式對他的打氣。除了飾演綠巨人TheHulk的Mark Ruffalo留言表示欽佩小Bridger的勇氣外，美國隊長的Chris Evans和鐵甲奇俠的Robert Downey Jr.也拍了一個視像錄影，讚賞小Bridger的英勇行為。而飾演蜘蛛俠的Tom Holland更通過視像會議與小Bridger對話。

目前，小Bridger Walker正在家中休養，預計他將能完全康復。6歲的小Bridger其實也是巴西柔術的學員，而小Bridger的爸爸就表示，只要醫生容許，小Bridger就會恢復巴西柔術的訓練。

小Bridger之前的巴西柔術比賽片段。圖片來源：https://bit.ly/32J1xlW

【資料圖片 - WBC拳擊冠軍】

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