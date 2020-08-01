【昆吾劍】「神槍」李書文所習之劍術　弟子劉雲樵卻留下兩種風格

八極拳以大槍武藝聞名武術界，而在大槍以外亦兼善其他兵器。在李書文一脈中，便承傳了一套極具特色，又來歷神秘的劍術。它就是「昆吾劍法」。究竟它是否就是所謂的「八極劍」？如果兩者等同，為何李書文弟子劉雲樵先生的體系當中，又會存在兩路昆吾劍法？

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李凌霄的《昆吾劍譜》

現時最早有關昆吾劍法的文字記錄，當數1935年的《昆吾劍譜》。其作者並非八極門人，而是滄縣武術家李凌霄。按照他在書中自序所寫，「昆吾」本是古代劍名，可追溯至《列子‧湯問篇》。據聞其時周穆王討伐西戎，西戎無奈下只得奉上昆吾寶劍。此劍極其鋒利，「用之切玉，如切泥焉」，可謂上古神器。

由是者，昆吾劍就成為了後世劍家所神往的對象，更有人偽托其名、自創劍法，這便是昆吾劍法的由來。李凌霄本從學於昆吾劍傳人劉振祥，因未感滿足而再向師公戴三之侄兒求教，終於得其堂奧。他甚至認為其他各門劍法，都無出昆吾劍之右。

為了傳承所學，他與商人殷景純合作，在民國24年出版了這部《昆吾劍譜》，從此，昆吾劍法便在歷史中留下了身影。

【點擊圖片觀看李凌霄肖像，以及《昆吾劍譜》的部份招式。詳情可參閱此網站】

李書文的八極劍

然而縱觀整本《昆吾劍譜》，都未見任何與八極門有關的線索，而李凌霄也不曾跟李書文等人交好。究竟李書文傳下來的昆吾劍法，是純粹同名，抑或另有緣由？

依照現時流行說法，昆吾劍法乃李書文體系中，一門較為晚出的武術。1931年，李書文應「劍仙」李景林的邀請，到山東國術館擔任總教習。而李書文另一名弟子張驤伍，亦在山東黃縣負責治安工作。師徒二人便藉機一起切磋武藝。其時，張驤伍除了八極拳外，亦從武當劍家宋唯一身上習得了昆吾劍法，因此便主動邀請李書文比劍。結果李書文將張驤伍的劍打甩手，張驤伍亦將昆吾劍的動作授予了李書文。從此李書文一脈之中，便有了昆吾劍法的傳承。後來同樣經由台灣的劉雲樵先生，將其發揚光大。

李書文弟子、台灣武術宗師劉雲樵先生。可以講，如果沒有他的貢獻，八極拳未必有機會傳遍世界。

錯綜複雜 殊途同歸

從上文可見，李書文所傳的昆吾劍當與李凌霄無關，至少李凌霄本人並沒有對八極門的劍術產生過重要影響。然而，這並不代表兩者就完全沒有可比之處。

首先，既然宋唯一所傳的武當劍中亦有昆吾劍法，那某程度上證明了昆吾劍法並非由一派獨尊。李凌霄與張驤伍所習的昆吾劍法，有機會是同宗不同流。事實上，若把《昆吾劍譜》所載的技法，與八極門所傳的劍法稍作對比，便能發見兩者確實有不少相似之處。例如在武壇黃偉哲老師示範的昆吾劍片段當中（註一），就能見到幾式與《昆吾劍譜》基本一致的動作，如「金針入地」、「伏虎式」等：

【點擊影片、圖片，觀看昆吾劍的示範片段，以及其與李凌霄《昆吾劍譜》的動作對比】

另一點需要釐清的是，乍看上面的故事，部份人或會以為李書文是輕取張驤伍，繼而創造出「昇華」了的昆吾劍法。其實按照「香港八極拳協會」盧韋斯師傅的門內說法，當時張驤伍純粹是不熟悉李書文用勁的打法，才會致使劍身脫手。相對而言，傳統劍術中走偏門、削手腕的技法，則以張驤伍較為擅長。假若張驤伍了解清楚李書文的打法，再作比併，李書文未必討得了好。

【盧韋斯師傅曾為武備志示範過八極大槍的不同技法，讀者可點擊圖片參考】

+ 9 + 8 + 7

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因此雙方其實各有千秋，無分輊軒。而李書文版本的昆吾劍法，亦與張驤伍所傳並無二致，只是練法不同。後來劉雲樵先生在台灣授藝時，便將兩套打法均保留下來。其中張驤伍的風格被稱為「昆吾劍」，又名「昆吾劍一路」。至於李書文的打法，則為「八極劍」，又名「昆吾劍二路」。兩者套路動作完全一樣，只是「八極劍」比較著重發勁技巧。

盧師傅形容，現時劉門內基本上都是以練習「昆吾劍」為主，行有餘力才練「八極劍」。當然，如果習者能夠兼而習之，並作多方對比，必然一定有所得著。

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