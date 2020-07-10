斧刃腳｜八極同門切磋踢斷腳　簡單又具殺傷力　MMA是否也應被禁

近台灣有一案件判決，事源於2017年八極拳兩師兄弟，切磋時師弟以「斧刃腳」令師兄左腳腓骨骨折、腳踝脫骱，新北地院審理後判師弟需賠償33萬餘元，依傷害罪判刑6月。
類似「斧刃腳」的技術在不同地方的武術都有出現，但同樣爭議也大，就連UFC拳手也大為頭痛，想修定規則將其列為禁招。
「斧刃腳」案件
關於斧刃腳案件，按自由時報的報道，大概事件如此：
喜好「八極拳」的師兄與師弟二人私下切磋，社團對切磋有規定，要「留手、留力」，以不傷害對方為主，2人當時對練3場，前2場他都以「擒拿手」制住對方，第3場時，張男同樣被他夾在腋下，他心想對方是師弟，便不再出力。但師弟此時就用「斧刃腳」攻擊師兄，以致師兄的左腳腓骨骨折、腳踝脫骱。
被害師兄事後提告傷害，師弟雖然否認犯行，但刑庭法官不採信，認為他明知已被制住，可中止對練，但仍施以踢擊。師兄經醫院多次手術，實屬相當嚴重傷害，加上師弟犯後態度惡劣、無悔意，依傷害罪判刑6月；民庭法官審理後同樣判定，師弟需賠償醫療費、精神慰撫金等合計33萬台幣。
斧刃腳是八極拳套路「小八極」的動作。
詠春的截腳、法式踢腿術的Le chasse frontal bas
在不同的武術中，都有類似的技術。例如詠春的截腳，法式踢腿術(Savate)的 Chasse Frontal Bas。而在MMA中，則多以Oblique Kick稱呼（下文也會以Oblique Kick作名稱介紹）。這個動作快速，發力亦相對簡單，但如果位置捕捉得準確，可以令對手的膝蓋嚴重受傷，在比賽中可說是「本少利大」。
有關動作的介紹，可以看看以下介紹：
在法式踢腿術的比賽中，亦可以經常看到這個技術。除了是作試探用，更可以用以阻截對手推進、配合側步攻擊大腿外內側、攻擊對方踢腳時的支撐腳、甚至作假動作連接高踢：
似乎許多拳手都難以防守Oblique Kick，可能只是他們沒有預料到而已。法式踢腿術因為常常遇到此技術，所以會不斷切換姿勢、通過後移、橫向移動或簡單地改變前後腳，用來閃避Oblique Kick。又因為Oblique Kick的傷害來自過度拉展(hyperextending)膝蓋，所以屈膝後，以大腿或屈曲的膝蓋去擋亦是好對策。
該不該在MMA中禁止呢?
Jon Jones 以23歲242日成為當時最年輕的UFC冠軍，其後也多次成功連續衛冕，假如並非場外生活不檢點，甚至可成為「史上最佳」。會提起他是因為Oblique Kick 之所以在UFC大行其道，很大程度是因為Jon Jones在八角籠中把它發揚光大。
Jon Jones 攻擊距離長，很多時都有距離優勢，Oblique Kick 與「踢膝側踢」成了他阻截對手突進的利器，就算對方留在外圍，他也可以用Oblique Kick攻擊對方。Jon Jones 在2013年對上Quinton “Rampage” Jackson ，賽事中他多次被Oblique Kick擊中，而且明顯受了不少傷害。賽後他說：
這招應該叫作「犯規踢」，應該被禁。這展示了一個選手的性格。他會喜歡別人這樣攻擊他，然後要休養一年嗎? 我認為這應該被禁
用腳高手Stephen Thompson被Darren Till 踢擊膝蓋後，也認為這招應該被禁：
我真的覺得這招應該被禁。它可以終結一個選手的生涯。它打算把我的膝蓋那處都打爛一樣。 無論如何，我就是這樣想。 這個傢伙真的想在這裡傷害我。我認為這是醜陋的技術，應將其判為犯規
類似的聲音在MMA圈中一直存在，主要的論調是這招快速、殺傷力亦太高，很容易對膝蓋造成嚴重傷害，甚至終結一個選手的生涯。而且其一個說法是，這招的本意只傷害對方，而非單純的比賽技術。
關於後者其實很容易反駁，MMA或者搏擊運動，都是靠傷害對方來贏得比賽的，這大概是這些比賽的本質。刺拳、直拳、中段踢、膝擊、肘擊，所有可以至KO的攻擊都是用來傷害對手的。Stephen Thompson 自己也是KO能手，也明白最有效的贏得比賽的方法就是KO或者降服對方。那麼KO 對手就不是「真的想傷害對方」嗎？明顯不合理。
著名拳證Big John McCarthy 也這樣想：
在MMA所有動作都危險，就不要騙自己不是了。但大家想要保護拳手的膝蓋不被踢擊所傷，覺得這個踢技很壞，又同時覺得KO他人沒有問題？大家都要有常識呀
MMA中所有技術都可以傷害他人，不過，也不是所有傷害他人的攻擊都可以在MMA使用，例如插眼就被禁。所以我們也可以問，這招是否真的危險到要被禁呢？又可以問禁招的準則是什麼？
MMA自身的平衡機制
在搏擊比賽被列為禁招的技術，很多時都和傷害能力無關。其他比賽或會因為某個技術太好用，以致其他技術完全無效，所以需要被禁止使用，柔道現時不能抓腿正是個例子。但在MMA因為有太多的解決手段去處理某個技術，因此MMA自身就有技術的平衡機制。
對於Oblique Kick，我們可以問現時MMA是否已經沒手段去處理這個技術？還是大家只是未習慣這個技術，所以未研發／習慣一些有效防守和反擊Oblique Kick的技術？ 相信後者或會更為合理。
而傷害方面，攻擊關節在大家的降服技中也可以看到。假如不在受傷前拍蓆，Knee Bar對膝蓋的損害也很大。假如認為Knee Bar施力較慢，那麼Heel Hook就是施力又快，傷害又高的技術，有些業餘比賽甚至禁止使用，那麼不也是應該禁止在職業MMA中出現？但現時爭議又沒有Oblique Kick高。
另一個要考慮的，是MMA之所以成功，是因為大多數技術都可以使用，從而有自身的平衡機制。禁止了一個技術，可能會破壞某些平衡，例如沒有地板膝，很多拳手就不能像Pride比賽時那樣，把對方壓在地上膝撞，以致摔跤選手可以肆無忌憚地使用雙手抱摔。當然現時反摔的技術有很多，但不能否認禁止這招這對摔跤選手有利。
說多一點，MMA發展其實就是一個不斷尋找「本少利大」的技術的過程。低風險、高回報、快速、易用，簡直就是所有選手，甚至武術家追求的目標技術，Oblique Kick或者就正是這些「好」技術之一。李小龍在他的書中也有介紹類似想法，街頭防身時第一個技術就是側踢對方的前膝，阻截對方前進(《李小龍技擊法》第十八章)，可見踢膝蓋真的是「好使好用」。
對於Oblique Kick，未知大家又有什麼看法？
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