斧刃腳｜八極同門切磋踢斷腳　簡單又具殺傷力　MMA是否也應被禁

近台灣有一案件判決，事源於2017年八極拳兩師兄弟，切磋時師弟以「斧刃腳」令師兄左腳腓骨骨折、腳踝脫骱，新北地院審理後判師弟需賠償33萬餘元，依傷害罪判刑6月。

類似「斧刃腳」的技術在不同地方的武術都有出現，但同樣爭議也大，就連UFC拳手也大為頭痛，想修定規則將其列為禁招。

「斧刃腳」案件

關於斧刃腳案件，按自由時報的報道，大概事件如此：

喜好「八極拳」的師兄與師弟二人私下切磋，社團對切磋有規定，要「留手、留力」，以不傷害對方為主，2人當時對練3場，前2場他都以「擒拿手」制住對方，第3場時，張男同樣被他夾在腋下，他心想對方是師弟，便不再出力。但師弟此時就用「斧刃腳」攻擊師兄，以致師兄的左腳腓骨骨折、腳踝脫骱。

被害師兄事後提告傷害，師弟雖然否認犯行，但刑庭法官不採信，認為他明知已被制住，可中止對練，但仍施以踢擊。師兄經醫院多次手術，實屬相當嚴重傷害，加上師弟犯後態度惡劣、無悔意，依傷害罪判刑6月；民庭法官審理後同樣判定，師弟需賠償醫療費、精神慰撫金等合計33萬台幣。

斧刃腳是八極拳套路「小八極」的動作。

詠春的截腳、法式踢腿術的Le chasse frontal bas

在不同的武術中，都有類似的技術。例如詠春的截腳，法式踢腿術(Savate)的 Chasse Frontal Bas。而在MMA中，則多以Oblique Kick稱呼（下文也會以Oblique Kick作名稱介紹）。這個動作快速，發力亦相對簡單，但如果位置捕捉得準確，可以令對手的膝蓋嚴重受傷，在比賽中可說是「本少利大」。

有關動作的介紹，可以看看以下介紹：

在法式踢腿術的比賽中，亦可以經常看到這個技術。除了是作試探用，更可以用以阻截對手推進、配合側步攻擊大腿外內側、攻擊對方踢腳時的支撐腳、甚至作假動作連接高踢：

+ 7 + 6 + 5

似乎許多拳手都難以防守Oblique Kick，可能只是他們沒有預料到而已。法式踢腿術因為常常遇到此技術，所以會不斷切換姿勢、通過後移、橫向移動或簡單地改變前後腳，用來閃避Oblique Kick。又因為Oblique Kick的傷害來自過度拉展(hyperextending)膝蓋，所以屈膝後，以大腿或屈曲的膝蓋去擋亦是好對策。

該不該在MMA中禁止呢?

Jon Jones 以23歲242日成為當時最年輕的UFC冠軍，其後也多次成功連續衛冕，假如並非場外生活不檢點，甚至可成為「史上最佳」。會提起他是因為Oblique Kick 之所以在UFC大行其道，很大程度是因為Jon Jones在八角籠中把它發揚光大。

Jon Jones 攻擊距離長，很多時都有距離優勢，Oblique Kick 與「踢膝側踢」成了他阻截對手突進的利器，就算對方留在外圍，他也可以用Oblique Kick攻擊對方。Jon Jones 在2013年對上Quinton “Rampage” Jackson ，賽事中他多次被Oblique Kick擊中，而且明顯受了不少傷害。賽後他說：

這招應該叫作「犯規踢」，應該被禁。這展示了一個選手的性格。他會喜歡別人這樣攻擊他，然後要休養一年嗎? 我認為這應該被禁 Quinton “Rampage” Jackson

用腳高手Stephen Thompson被Darren Till 踢擊膝蓋後，也認為這招應該被禁：

我真的覺得這招應該被禁。它可以終結一個選手的生涯。它打算把我的膝蓋那處都打爛一樣。 無論如何，我就是這樣想。 這個傢伙真的想在這裡傷害我。我認為這是醜陋的技術，應將其判為犯規 Stephen Thompson

類似的聲音在MMA圈中一直存在，主要的論調是這招快速、殺傷力亦太高，很容易對膝蓋造成嚴重傷害，甚至終結一個選手的生涯。而且其一個說法是，這招的本意只傷害對方，而非單純的比賽技術。

關於後者其實很容易反駁，MMA或者搏擊運動，都是靠傷害對方來贏得比賽的，這大概是這些比賽的本質。刺拳、直拳、中段踢、膝擊、肘擊，所有可以至KO的攻擊都是用來傷害對手的。Stephen Thompson 自己也是KO能手，也明白最有效的贏得比賽的方法就是KO或者降服對方。那麼KO 對手就不是「真的想傷害對方」嗎？明顯不合理。

著名拳證Big John McCarthy 也這樣想：

在MMA所有動作都危險，就不要騙自己不是了。但大家想要保護拳手的膝蓋不被踢擊所傷，覺得這個踢技很壞，又同時覺得KO他人沒有問題？大家都要有常識呀 Big John McCarthy

MMA中所有技術都可以傷害他人，不過，也不是所有傷害他人的攻擊都可以在MMA使用，例如插眼就被禁。所以我們也可以問，這招是否真的危險到要被禁呢？又可以問禁招的準則是什麼？

MMA自身的平衡機制

在搏擊比賽被列為禁招的技術，很多時都和傷害能力無關。其他比賽或會因為某個技術太好用，以致其他技術完全無效，所以需要被禁止使用，柔道現時不能抓腿正是個例子。但在MMA因為有太多的解決手段去處理某個技術，因此MMA自身就有技術的平衡機制。

對於Oblique Kick，我們可以問現時MMA是否已經沒手段去處理這個技術？還是大家只是未習慣這個技術，所以未研發／習慣一些有效防守和反擊Oblique Kick的技術？ 相信後者或會更為合理。

而傷害方面，攻擊關節在大家的降服技中也可以看到。假如不在受傷前拍蓆，Knee Bar對膝蓋的損害也很大。假如認為Knee Bar施力較慢，那麼Heel Hook就是施力又快，傷害又高的技術，有些業餘比賽甚至禁止使用，那麼不也是應該禁止在職業MMA中出現？但現時爭議又沒有Oblique Kick高。

另一個要考慮的，是MMA之所以成功，是因為大多數技術都可以使用，從而有自身的平衡機制。禁止了一個技術，可能會破壞某些平衡，例如沒有地板膝，很多拳手就不能像Pride比賽時那樣，把對方壓在地上膝撞，以致摔跤選手可以肆無忌憚地使用雙手抱摔。當然現時反摔的技術有很多，但不能否認禁止這招這對摔跤選手有利。

說多一點，MMA發展其實就是一個不斷尋找「本少利大」的技術的過程。低風險、高回報、快速、易用，簡直就是所有選手，甚至武術家追求的目標技術，Oblique Kick或者就正是這些「好」技術之一。李小龍在他的書中也有介紹類似想法，街頭防身時第一個技術就是側踢對方的前膝，阻截對方前進(《李小龍技擊法》第十八章)，可見踢膝蓋真的是「好使好用」。

對於Oblique Kick，未知大家又有什麼看法？

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