中國官方頒令認可推廣氣功名單　其中一個來自漢朝古墓

因應近年中國大量武術賽事湧現，很多有關國術的炒作頻生，亦有利用群眾迷信藉替人治病消災的騙案發生。繼早前中國國家體育總局等組織頒令規範武術類搏擊賽事和嚴禁自封掌門、大師外，最近又頒令限制氣功功法，當中包括較多人熟悉的易筋經，和以1973年出土的長沙馬王堆漢朝古墓《導引圖》為藍本，再由近人研究改良的馬王堆導引術。

根據《新華社》報道，中國健身氣功協會發布《弘正氣 祛邪氣攜手共建健康發展業態的倡議書》，倡議「與文明同行、與科學同行、與正義同行」，攜手共建新時代健身氣功健康發展業態。倡議書指部份人以打著「氣功」名義，自稱「大師」、「傳人」等名號來欺騙群，以消災治病為由騙取金錢，該組織表示堅決抵制，並倡議全體健身氣功人積極行動，遵守《全民健身條例》《健身氣功管理辦法》等法規制度。

而國家體育總局氣功中心亦發出《關於健身氣功推廣功法目錄的公告》（以下簡稱《公告》），明確了包括易筋經、八段錦等11種健身氣功功法。

公告表示，健身氣功作為國家體育總局正式開展的第62個體育項目，長期以來為增進群眾身心健康、弘揚優秀健身養生文化和促進社會和諧做出了積極貢獻。然而，近段時間社會上出現了一些別有用心的人自詡「氣功大師」等名號，替人消災治病、利用迷信聚斂錢財損害群眾健康，甚至擾亂社會和諧等不良現象。為進一步加強健身氣功管理，確保健身氣功健康發展，保障參與健身氣功鍛煉群眾的身心健康，現將國家體育總局健身氣功管理中心推廣的健身氣功功法目錄公告如下：

一、健身氣功·易筋經 二、健身氣功·五禽戲 三、健身氣功·六字訣 四、健身氣功·八段錦 五、健身氣功·太極養生杖 六、健身氣功·導引養生功十二法 七、健身氣功·十二段錦 八、健身氣功·馬王堆導引術 九、健身氣功·大舞 十、健身氣功·明目功（青少版、成人版） 十一、校園五禽戲（小學版、初中版、高中版）

馬王堆出土《導引圖》復原圖。(網上圖片)

公告指出，各級健身氣功業務主管單位、社團組織和相關部門應按照《健身氣功管理辦法》的規定，做好健身氣功功法的宣傳推廣和各項健身氣功活動、站點等管理工作。

公告最後強調，廣大人民群眾應增強自我保護意識，了解健身氣功項目的特點，參加正式推廣健身氣功功法的學練，並聽從健身氣功社會體育指導員等專業人員的科學指導，以防止被各種「歪理邪説」損害身心健康，甚至被利用而破壞社會和諧。

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