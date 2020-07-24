【腦內格鬥】漫畫揭穿鍵盤大師的虛妄　不戰鬥不知痛便不可能變強

網絡上不時會出現一些「鍵盤戰士」，彷如「全知全能」般四處高談闊論，但實際上一切言論只基於個人想像，根本沒有親身經歷實證支持。在日本便有一部格鬥漫畫以此為主題，描寫主角從「鍵盤戰士」蛻變成「搏擊選手」的故事——腦內格鬥。

▍惡趣味「腦內格鬥」情節 揭穿令人蛋疼的真實

跟以前介紹過的漫畫不同，今次這套漫畫並不走「失敗＞鍛鍊＞爆Seed」的王道路線，不寫校園社團熱血，沒有主角光環，反而是走惡趣味和「另類現實」路線，因為本作的主人公秋庭秀斗（發音同AKIBA SHOOT）由漫畫開始至完結，他都以「失敗者」姿態出現。越看越令小編覺得「蛋疼」。

一般熱血格漫都會賦予主角某種「超能力」或者「無比的耐力」，令主角再無能也可以「百鍊成鋼」，都是「造王者」的熱血勵志故事。那麼《腦》卻是現實大多數人的失敗故事。

主角秋庭秀斗是個21歲的「飛特族」（Freeter），基本上是漫畫版的「王語嫣」，讀遍天下武功，但其實卻一點也不會搏擊，而且經常幻想自己是最了解搏擊的人。作為一個「格鬥宅」，秋庭每天觀賞各種電視上的格鬥比賽節目，並會在格鬥技專門討論網站「駄頻道」中發表偉論，然後整天一邊打着房間中的郵購沙包，一邊幻想自己天下無敵，卻不曾正式學過任何武術。

主角沒有目標，沒有理想， 沒有超人的耐力，非常怕累怕痛，愛沉醉在幻想之中，一切設定都非常接近正常人。這本漫畫所訴說的正正是一個有血有肉的故事。

作者漫畫第一卷的扉頁，留下了這樣的訊息：

僅將本書獻給所有熱愛格鬥技的男子漢們！ 《腦內格鬥》

以下內容包含劇透。

▍一招不能走天涯，但某時只需一招

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除了現實的殘酷外，《腦》對於格鬥的描寫亦有一種特別的表現手法。它不追求全能的技術，反而短期內練成一招一式，突顯某一招在特定時機的最大效用。藉此突出搏擊運動是講求動作的應對，即是「對方怎樣來……我可以怎樣……」。雖然簡單，但並不死板。而《腦》正正帶出不同的技術在某些適當的時機能夠造成效果，但某時機卻會被反攻的道理。（當然這是簡單化了搏擊運動的應對。）

例如在最初跟只加入拳館一星期的「邪教教徒」奧寺先生比試時，秋庭便被對方的低掃踢壓制住。一方面固然是秋庭能力太差，另一方面則是奧寺充分利用身高優勢，以動作較小、速度較快的內側低掃踢作截擊。但若是同一招對上有經驗的選手，則不會那麼湊效。

又如秋庭苦練十日練成的「左中段旋踢」，在職業測試中非常湊效，甚至令其成功取得執照。因為左中段踢跟只能攻擊對手身體上之一點的右中段踢不同，能夠威脅對手身體整個面及頭部，令對方需要兼顧頭身防守，一定程度上能夠止對方前進及封鎖對方以拳還擊。可是，同樣的左中段踢擊若是遇上反架拳手或纏鬥型拳手，便會失去上述的優勢。

在現實搏擊中單憑一種技術便足以應付所有情況，即使有擅長招式亦更加講求招式間配搭混用，以其他動作作為打擊部署，那才能增加成功機會。

世上並沒有哪一種打擊方法是「最正宗」或「最適合」，因為在不同的距離、時機、情況下，都有其合適的打擊方法。作為練習者，我們應該認識了解不同打擊方法的特性及分別，並加以練習，以應付不同時候的需要。切忌抱著先入為主的想法，認定某某方法是完美，而一成不變。

▍不戰鬥，不知道甚麼是疼痛，是不可能變強的！

此外，作者在漫畫當中亦對武術界作出了一些批判。例如在第一卷中，秋庭為了逃避冰堂拳館的練習和追債，無意間加入了一間只練「型」的空手道館。館主認為「型」包含了所有攻防動作，「就算不練組手，只要打型時想像四面八方有敵人，自然就可以看見對手。」經過一個月的練習後，正當秋庭以為自己開始變強之際，女主角冰堂卻到來「踢館」，把輕易把館主擊倒，然後拋下一句「你們真是傻啊…只靠型怎麼可能變強啊…不戰鬥…不知道甚麼是疼痛，是不可能變強的！」，便把秋庭抓回去。

又如「駄頻道用戶獵人」那章，便批判了網上論壇動輒「約架看熱鬧」的情況。「柔道貴公子」神崎信在「駄頻道」假扮成弱者引誘秋庭比試，結果當然是主角大敗。神崎之所以這樣做，一方面是不滿「駄頻道用戶」硬迫「弱者」約鬥，實際上只希望滿足自己「看熱鬧」的心態。另一方面，他是為了揭穿「不自己動手，只會瞧不起別人」的「駄頻道用戶」真面目，讓那些侃侃而談的人知道自己有多少「斤兩」。

人們對於不同武術出現不同看法是十分正常的事，始終每人經驗專長各有長短，但凡事不一定絕對，在交流時應抱虛心的態度去互相認識，嘗試理解別人的看法，同時解釋自己的理據。以高居臨下、全知全能的姿態評批別人，卻又不提供證據去支持自己的說法，那就只是單純的謾罵及責難，並不是真正的討論。始終武術是人與人親身互動的事，單憑想像而不去實作，那跟《腦內格鬥》的主角一樣又有什麼分別呢？

總的而言，《腦內格鬥》是一部非常有趣的另類現實格鬥漫畫。如果要用一句來概括它，可能會是：「世界沒有奇蹟，明天準時起身返工……不斷失敗的同時，也不忘努力一下。」

漫畫資訊︰ 《腦內格鬥》是本田真吾所畫的詼諧格鬥漫畫，於2007年在双葉社發行的漫畫雜誌《漫画アクション》中連載。日文單行本（全4卷）由日本雙葉社出版，中譯本由台灣東立出版社代理。

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