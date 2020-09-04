2018年，YouTube Premium推出了網劇《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai），屬《龍威小子》（Karate Kid）系列的正統續作，故事改以當日的惡霸Johnny為主角。劇集最初不被看好，但上架後卻贏得了一致掌聲，成為了YouTube收費頻道開台以來最受歡迎的作品之一。 今年，Netflix正式宣布接替《眼鏡蛇道館》的第三季製作，並將首兩季重新上架，再度牽起全球熱話。睽違36年，究竟Johnny有何改變？誰又是新世代的龍威小子？

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跌宕浮沉 還可以重新出發嗎？

承接第一集《龍威小子》的劇情。1984年，眼鏡蛇道館的Johnny Lawrence（William Zabka 飾）在加州的全谷空手道大賽，被宮城先生（Pat Morita 飾）的弟子Daniel LaRusso（Ralph Macchio 飾）以一記Crane Kick擊敗，從此一蹶不振，在武術界消聲匿跡。

34年後，Johnny已經年屆50，卻繼續一事無成，與兒子Robby（Tanner Buchanan 飾）也極其疏離。相反，「死對頭」Daniel則名成利就，成為了當地知名的汽車商人。以為自己永無翻身機會的Johnny，在一次偶然下以尚未退化的空手道技術，狠狠教訓了一班惡霸，替年青人Miguel（Xolo Maridueña 飾）解圍。

為了向Daniel示威，加上Miguel的誠懇請求，Johnny決定重開當年的眼鏡蛇道館，將道館兇悍、不服輸的信念傳予新一代。而在教學的過程間，Johnny亦逐步體認到年輕時所犯的過錯，他不想學生重蹈覆轍，為求勝利不擇手段。

睽違多年，《龍威小子》以網劇形式推出正統續作《眼鏡蛇道館》，故事改以昔日惡霸Johnny（William Zabka 飾）作主角。結果收視叫好叫座。（圖片擷取自https://bit.ly/3jGOPcT）

在Johnny及Miguel的努力底下，眼鏡蛇道館成功打入校園，他們亦建立出超越師徒的關係，兩人情同父子。然而，素來鄙視眼鏡蛇道館的Daniel，認定Johnny的那套哲學只會教壞學生。他遂以宮城先生的名義開設道館，全力與Johnny抗衡。Johnny的兒子Robby為了向父親報復，亦加入了宮城道館。兩間道館的學生由此勢成水火，衝突不斷。

與此同時，Johnny的師父John Kreese（Martin Kove 飾）也回到了加州。他深信「為求勝利不擇手段」才是眼鏡蛇道館的最重要價值。歷經跌宕的Johnny，會否再次變得一無所有……

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對錯無必然 冰火皆是道

正如文首所述，《眼鏡蛇道館》剛推出預告時其實不被看好，原因之一是它的風格感覺兒戲，似乎純粹是消費《龍威小子》的舊日情懷。但縱觀兩季劇情，《眼鏡蛇道館》卻是近年這類型經典續集做得最好的作品之一。片中許多的致敬場面，都是與當下的劇情有所互動。

例如眼鏡蛇道館與宮城道館的重生，就是源於雙方對各自價值觀的堅持。而第一季Johnny刻意叫Miguel在大賽上使用Crane Kick，則是要向Daniel示威，一報多年之仇。到第二季末段兩人在屋內大打出手，途中不斷閃過他們在第一集《龍威小子》的對決片段，整體感覺非但不落俗套，而且還讓人清晰感受到他們之間延續了近三十年的積怨。因為所有這些經典場面，都是明確扣連《眼鏡蛇道館》的劇情，而非單純讓《龍威小子》的觀眾感到興奮。這就是本劇的出彩之處。

《眼鏡蛇道館》的另一項昇華，是它突破了過去正邪二元的對立框架。在《龍威小子》的世界觀，眼鏡蛇道館乃暴戾、邪道的代表，而宮城道館則象徵和平、正道。但來到今次劇集，這種價值取態被明顯淡化，取而代之是純粹方法上的不同。因此不論是Johnny抑或Daniel，他們都各有優缺點。

Johnny性格進取、遇事不懼，經常逼迫學生走出「舒適區」（Comfort Zone）。這點對於身處社會底層的弱者來講，確實是有必要。因為世上總有壞人，當我們一無所有時，可以反擊的就只有自己。然而，若果這種信條走偏，就會變成赤裸裸的叢林法則，到頭來只會培養出流氓惡霸。這亦是Johnny一直想迴避的情況。

至於Daniel則強調平衡，希望學生能夠接納自己與他人，將弱點化成優點。對於根本就難以走出「舒適區」的人來講，這種循循善誘的方式會更容易建立自信。但如果沉迷下去，就會變得世故圓滑，以為所有東西都能面面俱圓，到頭來卻更容易造成壓抑和私心，最終失去平衡。

第二季大結局的悲劇，便正是兩人共同造成的結果。此前Robby曾經說過，兩人應該嘗試向對方學習，這個或者就是宮城先生對「平衡」的真正解讀。

故事中，Daniel與Johnny經常處於冰與火的對立，但其實兩者都需要對方才可達至平衡。（圖片擷取自https://bit.ly/353p7et）

向上世代美國空手道文化致敬

為了拍攝今次劇集，一眾演員都接受了不同程度的武術訓練。不過從成品來看，依然是以電影特技動作居多。畢竟本片並非嚴格意義的功夫片，動作場面只是展示理念的媒介，因此也不能挑剔太多。當然，劇中亦非全無實際的武術知識，例如Daniel在湖邊向Robby授藝一幕，就講解了握拳的要點，也著令他示範了旋踢、勾踢等技。他要求學生練習的寒稽古及熱稽古，亦是查有實據。另外Johnny也曾以打趣的方式講解Head-Butt。

值得一提的是，本劇保留了很多上世紀美國對空手道文化以至東方武術的想像。例如傳統的東方武術，必然是強調人與自然的合一，以及精神上的修為。因此訓練方法很多時都會融入生活之中，例如園藝、家務等等。另外亦有冥想、氣功等。

至於他們所參與的空手道賽事，或許會讓人以為是寸止空手道競技，例如採取三本勝負制，不能攻擊關節及跳起踢擊面部等（因此Johnny亦曾數次取笑Daniel當年那腳經典的Crane Kick，其實是犯規動作）。但所有劇中的參加者，都沒穿戴現時寸止空手道所規範的拳套、腳套、道袍，以及青少年比賽會用到的頭盔等。而他們亦似乎沒有按磅數進行賽事。所以他們所使用的競技規則，其實是上世紀六七十年代，美國相當流行的半接觸（Semi Contact）美式空手道賽事。曾在《猛龍過江》出演的著名動作影星Chuck Norris，早年便是參加這類比賽成名：

半接觸美式空手道的規則介乎於寸止空手道及全接觸空手道之間，參加者可以使用拳擊、腳踢、掌劈等技術，但就禁止膝撞及肘擊。它亦容許一定程度的纏抱及摔撻，但如果出現糾纏或者動作太過激烈，就會遭到裁判分開。由於當時除了拳擊外，其他搏擊運動尚處起步階段，因此這類型的空手道賽事在美國廣受歡迎。隨著空手道賽事開始被規範分類，這種較難定位的空手道賽事亦逐漸式微。《眼鏡蛇道館》以這種空手道賽事作為故事的主軸，一方面是要承接《龍威小子》的世界觀，同時亦不乏向上一代美國空手道文化致敬之情。

總體來說，《眼鏡蛇道館》絕對是一部有水準的系列續作，很多地方都值得反思。相信不論是否《龍威小子》的影迷，都會看得投入。不過第三季要待到明年才會上架，這段時間唯有先多看幾遍前兩季吧！

第三季暫定明年推出，這段時間大家先多看幾遍首兩季吧！

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