《花木蘭》被爆多個替身穿崩位　網民質疑劉亦菲打足九成說法

迪士尼《花木蘭》自用網上串流上映以來，劣評如潮，戲裡戲外都被受抨擊。主角劉亦菲木無表情，遭網民質疑欠缺演技，最近網民便發掘出《花木蘭》片中劉的一位替身，發現替身被主角還要搶鏡。另就替身一事，有內地網民眼利發現電影最少有五個替身，而且個個高矮肥瘦不同，最慘很多明顯穿崩。武打片雖然用替身是平常事，但替身穿崩連連，網民不禁吐嘈：「(電影宣傳)不是一直營銷苦練武藝的嗎？」

內地《新浪網》的評論欄中，便有網民綜合他的發現，《花木蘭》一片用了最少五個替身，亦因為劉亦菲明顯身型瘦削，所以替身稍有不同便明顯穿崩：

有網民笑言，因為劉亦菲「美若天仙」，所以一個側面鏡頭也很容易穿崩用了替身。亦有網民留言：「我覺得這些動作不是特別高難度啊，按理說她不會做不來啊！」亦有人質疑電影中武打場面是否真如官方宣傳所說，由劉亦菲本人完成九成武打場面？

（新浪網）

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同一替身替劉亦菲鞏利

而近日，一組據稱是《花木蘭》劉亦菲武術替身的演員照在網上流傳，讓演員分別身著花木蘭和女巫的戲服在片場拍攝花絮，還有很多與劉亦菲等人的私下合照。照片火速引起網友討論，網民大選替身美得可做主角。

據悉，劉亦菲的武術替身演員叫劉亞希，又名Ashlee FiDow，微博網稱「六壓七_」，他曾參與唐季禮《急先鋒》、敦敬明《陰陽師》、《狄仁杰之四大天王》等多套電影拍攝。未知上述提及五個穿崩位，有哪一個是她呢？

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