二天一流｜宮本武藏二刀流技術　來自西方的「刺劍配匕首」？

網上有一個說法指，宮本武藏的「二刀流」，是受到了葡萄牙及西班牙「刺劍配匕首」的影響，把「一長一短兵器」的技術融入日本劍術中，其後更創出「二天一流」。事實又是否如此？

「二天一流」與「刺劍配匕首」

宮本武藏是日本最具傳奇色彩的劍客之一，以「二刀流」聞名於世。他最初改良父親新免無二的「當理流」，發展出自己的流派「圓明流」，後來更名為「二天一流」，兩者分別傳承至今。

二天一流中所謂「二天」就是指「二天曬日」（《五方之太刀道序》）之意，指的是太陽和月亮：即陰與陽，也就是象徵對立的事物。「二刀流」以兩手各執短刀（脇差）及武士刀相配合，糅合兩刀特性而達至克敵的效果。根據《五輪書．地之卷》所言，武藏認為比起同時使用兩把刀，習練單手使刀更為重要，方能在各種情境下都運用自如。

另一邊在歐洲， 雙持武器則有「刺劍配匕首」。「刺劍」又有「迅捷劍」之稱。它是一種單手雙刃劍，以細長劍身及複雜兜狀護手為特徵。為了增加劍身長度（普遍長達一米），所以把劍身打造成細長雙刃尖頭狀，既具有優異的刺擊能力，亦具有一定的砍劈能力（所以刺劍其實並不只能「刺」）。

刺劍是單手兵器，那麼空著的另一隻手有什麼功用呢？於是人們便漸漸找來不同的兵器、工具來作為輔助，有小圓盾、斗篷等，但始終兩者都傾向於防守性質，於是便找來當時唾手可得的匕首。在中世紀的民間，匕首可謂是每人必備的工具，用於日常生活各部份之中，亦是最普遍的防身兵器。於是「刺劍配匕首」的雙持技術便隨著刺劍的普及，傳承至歐洲各地之中，如葡萄牙、義大利、德國、英國等。

+ 6 + 6 + 6

「二天一流」與「刺劍配匕首」兩者都是「一長一短兵」，短兵多用作格擋或趨近刺擊。擋格方式多為用短兵劍身及護手格住對方劍刃，另一隻手就作出攻擊。技法上兩者都希望同時格擋和攻擊，即短兵格擋的同時，長兵就攻擊，而非分成「兩拍」的「先擋後攻」。

(此處的長兵指手半劍那種長度的劍，而非長槍那種長兵器。同時，劍有多長才算「長」，亦沒有一個既定規範，但大多歐洲手半劍／長劍的長度有1至1.3米 )

就這樣看來，好像兩者很有關連，而且就歷史而言，的確有此可能。

從時間來看有可能

葡萄牙及西班牙與日本的接觸始於「南蠻貿易」時期：由1542年葡萄牙人隨船漂流至種子島，至1639年日本禁止葡萄牙船來航。在這近百年的時間，日本吸納了不少西方的武器技術，如火繩槍和歐洲鎧甲。

刺劍這武器在1500年左右就已經出現，成書於1606年的《Sienza e Pratica d’Arme（兵器的科學與練習）》，更記錄了「刺劍配匕首」的技法，也就是說在1600年已有「刺劍配匕首」的技法，更成熟得可以出書。

宮本武藏生於1584年，卒於1645年，因此他的一生正是處於「南蠻貿易」時期，按時間來說的確有可能見過「刺劍配匕首」。

如有雷同，實屬合理

但除了這些個時間點外，其實就沒什麼證據顯示「宮本武藏受到了刺劍配匕首影響，繼而創造出二刀流」為真。

第一，早於宮本武藏，日本已有「雙持」的記載。「天真正伝香取神道流」成於1447年，宮本武藏出生百年前，「天真正伝香取神道流」就已有兩刀術（ryōtōjutsu）的形，也是「一長一短」的配備。不過，亦有指「天真正伝香取神道流」的兩刀之形，並不是為了使習者學懂用雙持的使用方法，反而訓練的重點是教導單刀的習者對付雙刀者。但就算如此，也證明宮本武藏的「二天一流」前，就已有「雙持」的技術。

第二，「一長一短」兵器是非常常見的雙持武器方式，並不是某個地方獨有。最基本的原因是，如果兩把兵器都有一定長度，兩把兵器會互相砍到，其位置也難以互補，不靈活。就如文中介紹「刺劍配匕首」的示範短片般。因此，雙手兵刃長度一樣的「雙持」，通常都不會是長兵刃。如泰國Krabi—krabong的Daab Song Mue（雙刀）、中國詠春的八斬雙刀、日本天道流的「小太刀二刀流」都不是雙手同時使用長兵。

同理，「二天一流」與「刺劍配匕首」有相似技法，正因為這種使用方法最為合理，也最有效。過去，兵刃是用來作生死之爭，不合理的使用方法、配置，都會很快被淘汰，結果留下來的東西，都是最合理、最有效的。人體結構相同，可以做到的動作也類似，拿著一把有一米多長有刃的兵器，揮動的方法相似十分正常。所以，不難看到世界各地的兵器就算外形、材質有所差別，仍常常出現類似的技術。

所以，「二刀流」(即「雙持」)早已存在，「二天一流」與「刺劍配匕首」可能真是「如有雷同，實屬合理」。不過就算如此，亦未能指宮本武藏的「二天一流」完全沒受「刺劍配匕首」影響，或者未來會有其他史料展示兩者有更大的關連，但此前兩者也可以通過交流互相學習：

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