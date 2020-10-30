向擂台鬥士倒豎拇指不是挑釁　而是示意這個殘忍指令

最近連登討論區發起了名畫命名比賽，掀起大家關注傳世名畫熱潮。《武備志》編輯團隊亦加入「戰團」，選了數幅與武術文化相關的名畫，二次創作了新名稱賦與新意，未知各位讀者會有其他心水嗎？

1. 二創名稱：夠膽落場打過！

這幅由Jean-Leon Gerome(1824-1904)創作的《Pollice Verso》(1872)，現存美國鳳凰城菲尼克斯藝術館。在這畫中，一個羅馬角鬥士（Gladiator）一手執盾，一手握劍，威風凜凜地站在競技場中央，腳下是戰敗者的無力掙扎；前排看臺上的貴族們，已經迫不及待地一致做出了拇指向下的舉動，畫作名稱Pollice Verso的拉丁語原意便是「大拇指向下」。

古羅馬角鬥士主要來源自奴隸、戰俘或逃犯，地位本已低微，而角鬥士多會扮演羅馬帝國曾遇過的敵人，例如追擊角鬥士（Secutor）會使用類似高盧士兵的重裝甲，配以短劍、匕首等。競技場的角鬥中，如果觀眾拇指向下，戰勝者就會把戰敗者殺死，如果觀眾拇指朝上，戰勝者就會饒恕戰敗者。這是一種殘忍刺激的遊戲，僅在羅馬大競技場一個場地，500年裡累計死亡約70萬人。2000年荷里活拍攝了電影《帝國驕雄》，以角鬥士為主角的靈感正是由此而來。

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2.二創名稱：做我隻兵

這幅由維多利亞時代畫家Edmund Blair Leighton(1852-1922)創作的《The Accolade》(1901)，常見譯名為《榮譽》或《冊封儀式》。畫中用刀劍的利刃觸放在受封人的肩膀上，是在典禮上授予有功的騎士、遊俠和武士的一種方式和過程。Edmund Blair Leighton很多作品蜚聲世界，為人們留下了一個鮮活的中世紀，尤其是精美絕倫的騎士題材的作品成為世所公認的精品。

3.二創名稱：葉師傅！入佢中路！

這個街頭打鬥情景節選自明代仇英(1494-1552)本《清明上河圖》。自宋代以後，民間開始流行摔跤，相撲比賽常見於宮廷或外交酬賓宴會作壓軸表演，相撲更成為官民都愛看的競技項目。南宋時更定期匯集全國武林高手，在杭州護國寺南高峰舉行「露台爭交」，為中國最早記載以摔跤為主的武術擂台，亦因此在宋代出現中國第一本論相撲/摔跤的專著，署名調露子著作的《角力記》。在這個仇英版的《清明上河圖》中，繪有兩個壯漢打交互扯頭髮，另一邊亦有講究規矩，在旁圍觀的群眾。

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4.二創名稱：開哂！(猜枚)

這個常見於電玩遊戲的浮世繪名畫，是出自江戶時代浮世繪畫家東洲齋寫樂(生卒年不詳)名作《三代目大谷鬼次之江戶兵衛》（三代目大谷鬼次の江戸兵衛）。東洲齋寫樂擅長大首繪人物肖像，這幅畫的主人翁不是武士而是歌舞伎，畫中男子是飾演有暴力行為的男僕人。東洲齋寫樂利用四分之三的畫面，透過人物澎鬆的頭髮、張開的雙手以及眼神、嘴角等神情將其本性表露出來。與早期繪製人物的浮世繪畫家不同，東洲齋寫樂並不將人物的描繪理想化，以符合社會的期待，反而是誇大了面部的特徵。後來在電玩遊戲《街頭霸王》中，相撲手本田的場景便以這浮世繪畫為背景，而本田造型雙手十指大開以示備戰，也是靈感來看這幅名畫。

5.二創名稱：練完拳的更衣室

畫師Jacques-Louis David(1748-1825)用了十五年時間，於1814年完成的名畫《Leónidas en las Termópilas》( 《雷奧尼達在溫泉關》)。畫面人物圍繞雷奧尼達而作各種活動，雷奧尼達是斯巴達國王，於西元前480年，率三百勇士抵抗波斯人的侵略，因捍衛溫泉關而英勇犧牲。

斯巴達是歷史上著名驍勇擅戰的民族，城邦也以軍事化編制從少培育戰士，整個城市可以說以建設軍事強國為目標。「國家至上，軍事第一」，斯巴達小孩自小由雙親撫養，父母從小就要培養小孩不愛哭、不挑食、不吵鬧、不怕黑、不怕孤獨的習慣。到7歲起他們會離開所謂「家庭」，接受正式教育到30歲。而在斯巴達征服麥西尼亞人後，就迫令他們成為黑勞士奴隸，這些奴隸負責經濟生產活動，因此斯巴達公民不用從事任何經濟生產，可以專心兵事。

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