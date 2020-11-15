【Khopesh鐮狀劍】古埃及法老的象徵兵器　砍擊能力優異的弧形劍

在歷代的《刺客教條》遊戲中，角色武器的多樣性一直都讓遊戲迷津津樂道，而在2017年的《刺客教條：起源》（Assassin Creed: Origins），就有一把背景非常有趣的武器，就是古埃及象徵兵器，弧形的Khopesh。

主角巴耶克手執Khopesh步入金字塔古墓中。圖片來源：Husein Sarsembaev Twitter

Khopesh又稱為「Egyptian sickle-sword」，直譯為「埃及鐮狀劍」。但實際上，Khopesh的刀鋒在外不在內，所以武備志認為稱為「古埃及弧形劍」較為妥當。

巴耶克手執Khopesh對敵。圖片來源：https://bit.ly/38Hpe1h

古埃及兵器歷史背景

古埃及文明始於公元前32世紀左右，由美尼斯統一上下埃及建立第一王朝。自古埃及統一後，埃及地區有很長時期的穩定，是為「古王國時期」（3188 BC - 2270 BC）。在這一時期，古埃及的農業、手工業、商業、建築業等獲得全面發展，更確立了以官僚體制、君主獨裁為基礎的專制統治，金字塔也在當時出現。

在軍事方面，古王國時期的國家軍事是中央集權的，法老可以統一全國之力進行軍事行動，亦出現了管理武器、部隊補給和防禦工事的後勤部門——「軍械院」。雖則如此，但古埃及的軍事科技仍只屬於相當落後水平。士兵沒有統一的體制、兵器、防具配備，大部份士兵連合理的保護裝備亦沒有，只能赤身或單衣上陣。這時期的弓箭制作仍只屬於單體弓階段，雖然制作簡單，但由於單一材料的彈力有限，多數情況張力不足，射擊距離較短及殺傷力較弱。不過，由於直至「中王國時期」（2060 BC－1785 BC）為止的征戰大多只是埃及地區的分合之爭，所以期間的古埃及王朝大都沒有發現軍事落後的情況。

西克索斯人效仿埃及統治模式，也將自己描繪為法老，把埃及要素融入到他們的青銅時代文明中。圖片來源：Worldhistory網上圖片

約公元前1650年，中王國衰落，此時期埃及第一次遭到外族的侵略，侵略者為駕車、以複合弓作戰的西克索斯人，他們占領埃及北部的大部份地區，建立長達100多年的「太陽神不在的統治」（1720 BC - 1570 BC），直至公元前15世紀中期古埃及王朝才得以光復。經歷過與外族征戰後，古埃及王朝終於意識到自己軍事上的落後，學習外族人的戰術和武器，造就了之後的「新王國時期」強勢。而在「新王國」拉美西斯二世（古埃及最為重要的法老之一）所統率的軍隊中，便大量裝配了Khopesh（古埃及弧形劍）。

關於Khopesh（古埃及弧形劍）

有說法指Khopesh是由古埃及月形戰鬥斧演變而成，兼具劍斧的功能。圖片來源：Fireden.net

Khopesh一字有可能來自第一個中間時期（約2150 BC - 2050 BC）「棺木文」（Coffin Texts）中的「ḫpš」。一來因為「ḫpš」的讀音為「Khepesh」。其次由於Khopesh的形狀跟牛的腿部相似。

圖片來源：維基圖片

對於Khopesh的起源，一般有兩種說法。一說認為它是由農耕用的鐮刀演變而來，一說認為是由古埃及月形戰鬥斧發展而成。已知最早的Khopesh記述，來自於公元前2500年的禿鷲碑（Stele of the Vultures），碑上描繪了蘇美拉格什的國王恩納圖姆正揮舞著疑似是Khopesh的兵器。

拉美西斯二世在戰車上揮舞Khopesh作戰。圖片來源：http://bit.ly/2DK8dBW

另一方面，大量文物考古顯示，最初的Khopesh是以銅打造而成，及至後期漸漸改為鐵制。在古埃及新王國時期的拉美西斯二世在位時，Khopesh是當時埃及軍隊的主力兵器之一，直至大約公元前13世紀左右，Khopesh才逐漸被淘汰，退出征戰場上。

其中一把在圖坦卡門靈墓發現的Khopesh。圖片來源：pinterest

但Khopesh並沒有因此消失在古埃及文化之中，它自實戰兵器轉化為象徵性兵器，成為社會地位的象徵。在許多古埃及具地位者的陵墓中，都會發現Khopesh的蹤跡，作為陪葬品伴隨主人下葬。就連著名古埃及法老圖坦卡門的陵墓裡，亦發現2柄古銅制的Khopesh。

甚至在刻有古埃及法老托勒密五世詔書的羅塞塔石碑（公元前196年）中，亦出現以字母「Kh」、「p」、「sh」拼寫的「劍」，更以「勝利的皇室劍」尊稱。相信當中指的便是今日的Khopesh。

Khopesh的形制和用法

紅線為開鋒部份。

傳統的Khopesh 長約50-60厘米（20-24寸），亦有較少的版本存在。它屬於多用途的單刃兵器，可是開鋒的部份只限於弧形刀刃外圍、刃尖，以及小部份的倒勾部位，接近手柄的的直條部份和刀背部份並無開鋒。

為保留Khopesh 刺擊的功能，弧形刀刃部份一般並不會超越手柄的水平。而弧形刀刃的設計令砍劈目標時，在接觸目標的一刻，更易加入切割的傷害，使Khopesh具有優異的砍擊能力。

網上YouTuber Skallagrim曾經以復刻制的銅制Khopesh進行砍擊測試，證實Khopesh能輕易砍開沾濕的紙卷、甘蔗、南瓜等硬物：

影片擷取自：https://bit.ly/3kuwEHe

其實Khopesh 的用法並不限於砍劈、刺擊，其弧形的設計更可用於勾住對方的盾牌或肢體，或越過盾牌邊緣啄擊對手，亦可以倒勾部份勾擊對手。

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