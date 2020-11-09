武士對決遊戲｜一刀必殺極為寫實　日本敵討復仇原來毫不簡單

在流行電影小說作品中，武士之間的「殊死對決」總是攻守不斷，你一招我一式地對戰良久。可是在現實中，對決成敗往往只是一瞬間的事，是生是死都是一刀的事。今天介紹一款免費像素遊戲便忠實呈現日本武士真劍對決的實況——FIRST CUT。

之前跟大家介紹過西方「中世紀劍鬥」遊戲《Hellish Quart》（地獄劍擊）。今次則輪到日本武士對決的遊戲——《FIRST CUT》。這款遊戲對電腦硬件的要求相當低，而且免費下載，十分適合跟朋友「一決生死」。

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▍現實中的日本武士復仇「敵討」

在日本古代的武士社會中，有一種獨特的復仇文化——「敵討」。這是當領主或直系親屬遭受殺害後的一種「私刑復仇」制度。這種復仇模式可以追溯至武士興起的中世紀時期，及至後來的江戶時代更成為一種官方制度。

日本最早的武士復仇見於《日本書紀》中，記載關於公元456年「眉輪王之變」的事。安康天皇是眉輪王的岳父，曾經殺死了他的父親大草香皇子，並將他的母親中磯皇女納為妃子。 有一天，安康天皇的事情泄露了，眉輪王得知後，便趁著安康天皇熟睡著時一刀刺死了他。 事後，當被問及他的動機時，眉輪王回答說：「我並沒有謀求王位，我只是為父親報仇。」

為主君盡忠和為恩義復仇是武士道文化所強調其中一部份。新渡戶稻造在《武士道》中便這樣寫道：

常識卻授予武士以復仇制度來作為一種倫理的公正法庭，使那些按照普通法律沒法審判的事件，可以在這裡起訴。47個武士（編案：指赤穗47浪人）的主公被判為死罪。他並沒有可以上訴的上級法院。他的忠義家臣們就訴之於當時僅有的唯一最高法院-復仇。而他們卻根據普通法律被定了罪。但是，民眾的本能卻作出了另一個判決，因此，他們的名字，同他們在泉岳寺（位於現今東京）的墳墓，至今猶永保其常青和芬芳。 新渡戶稻造《武士道》

「敵討」自中世紀武士階級興起後，復仇被廣泛視為一種源於「血族意識」、維護武士尊嚴的風俗，當江戶幕府將其合法化後，這種形式得到了完善。

在江戶時代（1603-1867年），殺人者原則上都要受到公權力（幕府或藩）的懲罰。 但如果殺人者的加害方法不明，而公權力機關又無力懲處，被害者的後輩親屬關係者則可以通過「敵討」的制度進行報仇。

首先，報仇的範圍只限於當主君、父母、丈夫、兄姊、伯父等上位者遭到加害，其家臣、兒子、妻子等下輩則可向加害者報仇。若是下級（包括妻兒或弟妹）遭害，則不適用。

其次，若是武士階層需要進行復仇，不單需要得到主人的免責信，亦需要到奉行所進行確認，並把討手的詳細資料記錄在官方的「敵討帳」中及取得相關謄本。雖然有「無證敵討」的情況，但如果當地官方沒有確認襲擊的是「被復仇方」的戰鬥人員，則按謀殺罪論處復仇者。

另外，假如仇人因復仇而死，其遺族亦不可對「復仇者」復仇。如果一個武士家族的武士首領被殺，除非兒子或女兒對仇人進行報復，否則不能繼承家族的姓氏及遺產。

日本史上有三大「敵討」事件，分別是鎌倉初期的「曾我兄弟仇討」、江戶初期的「伊賀越仇討」和最經典的「忠臣蔵赤穗事件」。

「敵討」制度最終在明治6年遭到完全禁止。

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▍免費像素遊戲 重現日本武士「一刀必死」真劍對決

這是由Drasnus創作的電腦小遊戲，支援單人或雙人對戰，以手掣、鍵盤或滑鼠操控。遊戲的最大特色是重現真實刀劍對決「一刀決勝」的情況。玩家角色沒有體力條，沒有耐力條，只有手上一柄刀，及一次被擊中的機會，勝負只在一刀之上。

遊戲操控非常簡單，基本上只有攻擊、閃避及推擊三種動作，再配合上中下架勢進行斬擊及防守。

（影片來自：https://bit.ly/3lcsJjG）

進攻方面，按下攻擊將使出「水平攻擊」，進攻時按「上鍵」會使出從上而下的「垂直進攻」，攻擊時按「下鍵」會使出從下而上的「垂直進攻」。按住「攻擊鍵」可讓您延遲攻擊，放開「攻擊鍵」會釋放更快的斬擊速度。同時，玩家可以通過「躲避鍵」來取消攻擊。

（影片來自：https://bit.ly/3lcsJjG）

防守方面，玩家可以通過將劍握在正確的高度來進行擋格，例如對方從上而下斬來，只要把劍維持上段高度便能成功擋格。假如在「擋格」後立即按「進攻鍵」，則會使出反擊。另外，當雙方同時打擊，則會互相抵消掉。

（影片來自：https://bit.ly/3lcsJjG）

除了「擋格」外，玩家亦可以透過「閃避」防止被對方擊中。按下「閃避鍵」角色便會下潛，能夠避開水平斬擊，但容易受到垂直攻擊。按住「閃避鍵」及「上鍵」角色會偏身避開，能夠避開垂直斬擊，但對水平斬擊無效。長按「閃避鍵」角色會一直向後閃避，直至放開按扭為止。如果在躲避時按下「攻擊鍵」，角色將在閃避完成後馬上進行攻擊。

（影片來自：https://bit.ly/3lcsJjG）

按住「推擊鍵」，向前按可將對手推開。向後按可將對手拉向自己。此外，擋格、被推擠、揮空等動作都會累積疲勞，使攻擊速度略為減慢。

大家千萬不要小覷遊戲看似操作簡單，實際對操作者的反應、操控要求十分高，在「一刀決勝負」的機制下，任何一個微小失誤都足以輸掉遊戲。就跟現實劍鬥一樣，稍一失手，便足以賠上性命。

+ 9 + 9 + 9

雖然《FIRST CUT》屬於像素遊戲，在畫質方面無法跟其他格鬥遊戲相比，但它在畫面細節上完全毫不馬虎。遊戲不單設有各種天色（白晝、夕陽、晚間）及天氣（下雪、下雨、晴天）外，不同決鬥背景更有不同特色，甚至會跟玩家進行互動。例如在雪境中，角色口中會呼出一口又一口的白氣。又如在湖邊決鬥時，水面會呈現出細緻的倒影。在草地上打鬥時，玩家的斬擊會斬飛腳邊的野草，草屑隨著劍刃飛舞在半空中。

說到「劍鬥」，自然不得不提劍鬥本身的血腥和殘酷。不同距離和角度的斬擊，會造成不同的效果，輕則胸口割傷倒地，重則肢體、軀幹、頭顱完全被斬掉，有時剩下的肢體還會配合本身的動作繼續移動才真正倒下。

（影片來自：https://bit.ly/3lcsJjG）

遊戲的「血濺效果」亦令遊戲添上一番壯烈的色彩。鮮血會跟隨斬擊飛濺至四周景物，雪上草上被染至血跡斑斑，本來一片空白的紙門，亦綻放出一朵鮮紅的血花。玩家還可以再加上一記斬擊，把刀上的鮮血撇到半空中，讓刀刃恢復潔淨。

假如大家玩厭了一般格鬥遊戲的話，不妨嘗試一下這別出心裁的小品遊戲《FIRST CUT》，體驗一下真劍對決的快感。

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