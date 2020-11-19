日本首相菅義偉獲授榮譽黑帶九段　為空手道成東奧項目貢獻良多

全日本空手道聯合會昨日宣布授予日本首相菅義偉黑帶九段的榮譽，肯定他過往就空手道的普及和發展作出的貢獻。

日本首相菅義偉。圖片來源：Getty Images

據日本媒體報道，全日本空手道聯盟昨日宣布，將會向日本首相菅義偉授予僅次空手黑帶十段的榮譽九段段位。

空手道將在明年夏季的東京奧運會上首次成為參賽項目，而對此，菅義偉可謂功不可沒。菅義偉就讀日本法政大學時曾是剛柔流空手道部副將，並取得黑帶二段。在2014年時，時任官房長官的菅義偉曾擔任「空手道推進議員連盟」主席，努力讓空手道成為東京奧運會的比賽項目。

菅義偉也被稱爲空手道首相。圖片來源：https://www.jkf.ne.jp/

在今個月世界空手連盟官方網站上發布的視頻中，菅義偉就表示非常期待能夠見證空手道在奧運會中出現。

我於大學時代以空手道部鍛煉過身心，這成為了往後人生的重要力量來源。我很期待能在東京奧運會中見證歷史性的一刻。 菅義偉

對於菅義偉空手道的普及和發展做出的貢獻和成就，全日本空手道連盟決定向授予他這個殊榮。

在空手道段位中的能夠以考試獲得的最高段數為八段，黑帶十段和九段都為榮譽段位。在過去的四十四年間，除了菅義偉外，獲得榮譽九段的人還有英女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王（1971年），以及印尼第二任總統蘇哈托（1976年）。

據報道，這次榮譽九段的頒獎典禮將於11月20日舉行。

【資料圖片】

延伸閲讀：

【俄國修憲】總統普京料執政至2036年 以柔道為人生指南

空手道｜日本世界一姐植草步 四大股關節動作改善踢擊威力兼修身

【空手道】最強美女聲優拳爆10塊瓦片 淺談劈板訓練的武術功能

【空手道】史上最美最強烏克蘭世界一姐 擅長高難度勾踢蠍子踢

【極真空手道】最強美少女高中生實力非凡 重現劃出問號的巴西踢