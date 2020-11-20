精武英雄｜李小龍李連杰形象合二為一　陳真大打截拳道向巨星致敬

李小龍與李連杰可謂是史上最傑出的兩大武打影星，但有沒有想過，原來他們都曾經「合作」過？1994年，由李連杰主演的《精武英雄》（Fist of Legend）正式上映。該片除了再次將陳真的故事搬上銀幕外，還對他的形象作出極大修改。例如他使用的並不是迷踪拳，而是一種糅合現代搏擊理論的新型武術。顯而易見，這是要向李小龍的截拳道致敬。

▍東渡日本留學的陳真

跟大部分的霍元甲作品相似，《精武英雄》的故事同樣以中日鬥爭作為主軸，但這回中國人並不是單方面的受害者，日本人亦非個個猙獰可怖。今次的陳真（李連杰 飾）是一名日本留學生，在京都大學修讀機械工程，並有一個名曰山田光子（中山忍 飾）的日藉女朋友。

當得悉了師父霍元甲的死訊後，陳真毅然回到上海精武館，一心查明師父的死因。本來館內的師兄弟都對他表示歡迎，可是陳真對武術的嶄新理解，卻逐漸惹起爭議。例如他主張以跑步鍛煉體能，並以各項負重訓練增強爆發力。同時，他亦覺得傳統武術過分注重形式，距離實際搏擊愈來愈遠。

為免被陳真搶去風頭，以農勁蓀（秦沛 飾）及霍廷恩（錢小豪 飾）為首的「守舊派」，將陳真逐出了精武館。與此同時，在日本與陳真惺惺相惜的「黑龍會」教頭船越文夫（倉田保昭 飾）亦接到了日方命令，要跟陳真決一高下。最終兩人沒有分出生死，卻從對方身上悟到了武術的更高境界。

而得悉陳真苦心後的霍廷恩，亦跟他冰釋前嫌。兩人聯袂去到了虹口道場，面對他們的真正死敵——號稱「殺人機器」的日本陸軍將領藤田岡（周比利 飾）。

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▍戲中李連杰展示的截拳道

正如文首提到，本片刻意將陳真營造成李小龍的形象，故此陳真的每一場動作戲，都帶著濃厚的截拳道味道。例如在虹口道場踢館一幕，他就用了李小龍著名的後旋踢及後腳踩蹬：

圖片擷取自http://bit.ly/2AP89AC

而跟霍廷恩比試的時候，他則用上了拳擊的打法，當然重點是那個模仿李小龍的碎步走位：

圖片取自http://bit.ly/2sxczHS

這段除了要欣賞李連杰及錢小豪的身手外，亦要留意其中對傳統武術的批判，如架式過大、花招過多等。

有趣的是，雖然本片陳直的動作設計以截拳道為藍本，但李連杰常用的傳統武技法，其實亦有一併展示出來。例如為了應付藤田岡的武士刀，他就以皮帶使出了九節鞭招式：

圖片擷取自http://bit.ly/2Hg2rgJ

最後，本片最為人津津樂道的一幕，自然是陳真與船越文夫之間的一場切磋。他們兩除了比試身手，還就各自的武術思想進行了交鋒。例如陳真認為練武的核心目標，是要盡全力擊倒對手。而船越文夫則指，擊倒對手的最佳方法是用槍。練武的真正意義，是將自己的體能提升至極限，這點不能單靠肉體的鍛煉，還需要講及精神境界。整段對話不住流露出李小龍的哲學思維：

船越文夫為了拉近跟陳真的體能差距，用上了很多「兵法」智謀。例如他用熱身作藉口，窒礙陳真的進攻節奏。其間又不斷用言語刺擊，令陳真心浮氣噪。大底是劇組受到了《宮本武藏》等作品的影響，因而對日本武道產生了這種印象。

▍袁和平的別緻之作

翻查資料，本片是由陳嘉上執導，「八爺」袁和平作武術指導。「八爺」當時專注於拍攝傳統武術電影，今次卻力主截拳道式的動作設計，相信是他事業生涯中的別緻一章。

本片最終入圍了當年香港電影金像獎的「最佳動作動作指導」，雖然未能獲獎，但亦成為了無數影迷心目中的經典。更重要的是，透過本片我們可以看到李連杰與李小龍之間的破天荒「合作」，這亦是對李小龍先生的一份敬意吧！

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