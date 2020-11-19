李小龍班底（上）｜與小麒麟識於微時兩肋插刀　曾向劉永授截拳道

李小龍的電影深入民心，連帶一眾與他合作的龍虎武師，都成為了影迷的集體回憶。有部份人因經常在李小龍的電影參與幕前演出，而廣為人識。有部份人則身居幕後或擔當替身，卻因期後大紅大紫，而再次被人提起他們與李小龍之間的緣份。今天【武備志】便會率先回顧數位曾經出演李小龍電影的龍虎武師，緬懷李小龍之餘，亦希望向上一輩的影人致敬。

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1. 小麒麟

小麒麟（1940年－1987年3月31日），本名陳玄宗。他自小跟隨父親在粵劇舞台演出，由於筋斗功夫精湛，又被譽為「筋斗王」。小麒麟的父親與李小龍之父李海泉乃劇團同事，故此他跟李小龍從小便認識。

1970年，李小龍在美國發展不順，於是委托小麒麟幫忙，回港參加了《歡樂今宵》及《金玉滿堂》兩個訪談節目。其後小麒麟更安排了李小龍與邵氏公司商討合作事宜，惜種種原因而未能洽談成功。

1971年，李小龍再次回港，簽約嘉禾公司。不過因為當時有約在身，所以小麒麟未有參演李小龍的首作《唐山大兄》。其後李小龍聲名大噪，便主動邀請小麒麟參演《精武門》和《猛龍過江》。

1973年，小麒麟主演的電影《麒麟掌》（原名：《獨霸拳王》）上映。此片原本邀請李小龍擔任主角，被他反建議改由小麒麟出演，自己則掛上武術指導的名銜。結果電影在未經李小龍同意底下，以剪接手法將李小龍的片段加入片中，其中一個英文片名更直白地名為《Bruce Lee and I》。可惜此片終究未能令小麒麟晉身成為一線紅星。

李小龍逝世後，小麒麟繼續活躍於影壇。1987年，小麒麟為香港電影《誓不低頭》拍攝外景，在馬來西亞發生車禍當場身亡，終年47歲。

2. 劉永

劉永（1951年1月13日—），原名劉添爵，最為人熟悉的角色，是在亞洲電視劇集《秦始皇》中飾演主角嬴政。他讀書時便熱愛各種體育運動，據說曾經學習過六合八法拳和空手道，並在加入演藝圈後與前藝人李道洪一同到鄧鏡波學校教授自由搏擊。

1970年，劉永與苗可秀等人跟嘉禾簽定六年基本合約。早在《唐山大兄》時，劉永便已經有份參演，此後他一直是李小龍的指定班底成員之一。由於劉永本身就有習武底子，所以李小龍有時亦會向他教授截拳道。

李小龍死後，劉永被方逸華挖角到邵氏，翌年他在李瀚祥執導的《乾隆皇帝奇遇記》中飾演主角乾隆而大受歡迎，隨即獲邀主演多部乾隆皇帝系列的電影。1984年，劉永加入亞洲電視，並在1986年的重頭劇《秦始皇》中飾演嬴政，結果聲名大噪，被譽為史上最經典的秦始皇之一。

不過由於曾經參演中國大陸的電影，再加上於台灣嚴重傷害前妻戴良純，所以劉永一度被台灣當局封殺。他在潛逃回港後，十年內再沒有踏足過台灣。近年劉永經常來往於香港及中國大陸，並成立了「劉永工作室」，希望能供養兒子升學。

劉永曾經在訪問中形容，李小龍雙腳如同雙手般靈活，他對整個身體的運用近乎完美。

3. 張永漢

人稱「漢哥」的張永漢，1968年報讀邵氏男角訓練班，期間與成家班、元家班等成員一同習武。李小龍在《唐山大兄》成名後，以高於市價的每天150元薪酬，大量聘請龍虎武師。漢哥最後參與拍攝了《精武門》、《龍爭虎鬥》兩部作品。他表示李小龍對動作的要求很高，位置量度非常準確。例如在《精武門》經典的踢館一幕中，他接連踢出13腳，開香港電影的先河。基本上腳一踢過來，武師就要懂反應適時轉身倒地。

漢哥表示自己從沒有挨過李小龍的拳頭，側面顯示出李小龍出手之精準。他亦曾親眼見過李小龍與其他武師切磋的情景。按漢哥憶述，李小龍對於香港電影的另一項貢獻，是他把荷里活對特技人的安全措施引進過來。當年香港武師的安全意識不高，但李小龍要求他們戴護膝、護腰等保護綿，改革了電影圈風氣。

李小龍死後，漢哥繼續擔任龍虎武師，代表作品有《爛頭何》（1979）、《非洲和尚》（1991）等。他亦曾經是劉家良師傅的劉家班成員，拍攝過大量邵氏電影，直至邵氏電影停產為止。

漢哥於1999年正式退休，結束30多年的電影工作，現時在香港動作特技演員公會擔任特邀執委。

4. 陳龍

綽號「麻姑」的陳龍自小在京劇學校習藝，70年代李小龍回港拍攝《唐山大兄》，由韓英傑擔任武術指導。韓英傑乃于占元的女婿，後者乃「七小福」的師父。因此韓英傑在拍攝的同時，亦將手下一批優秀的龍虎武師引薦給李小龍，陳龍便為其中之一。

陳龍合共參與了三部李小龍的電影，分別是《唐山大兄》、《精武門》及《龍爭虎鬥》。李小龍死後，原先跟隨李小龍的部份武師，漸漸改投洪金寶，是為洪家班。由於陳龍外形圓潤又有點傻氣，跟洪金寶頗為相似，故兩人被稱為「洪家雙胖」。

直至90年代初，陳龍已經出演了過百部電影。當中大部份角色，都是以憨厚的形象示人，如《敗家仔》（1981）及《方世玉》（1993）中的僕人等。另外他亦曾飾演過不同歹角，包括在《鬼打鬼》（1980）飾演奸狡的錢道士，以及《賭俠2上海灘賭聖》中的雷老虎。

近年有消息指陳龍身體欠佳，情況不樂觀。在此祝陳龍先生身體健康，早日康復。

5. 陳會毅

陳會毅乃陳龍親生弟弟，兩人的經歷也相似，都是經由韓英傑推薦予李小龍。陳會毅出身自馬承志創立的中華戲劇學校，早在《唐山大兄》的時候，他便已經與「殭屍道長」林正英一同成為李小龍的拍擋。之後陳會毅再參與了《精武門》及《龍爭虎鬥》的拍攝。他形容李小龍是個非常聰明、有自信的人，他就像外星人般，與其他人不屬同一個層次。

後來李小龍身故，陳會毅也加入了洪家班。他與洪金寶、林正英、元彪共同擔任動作指導的《敗家仔》及《奇謀妙計五福星》，連續兩年獲得香港電影金像獎的最佳動作指導獎。其後陳會毅升任監製及導演，主力拍攝靈異動作片包括《殭屍翻生》（1986）、《黑心鬼》（1988）、《非洲和尚》（1991）等。

90年代中，他開始往返中港兩地並轉戰電視劇，代表作有《七劍下天山》（2005）、《詠春》（2007）等。