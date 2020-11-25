祖魯棍｜長短棍盾抗擊英軍入侵　非洲祖魯族戰士的傳統武術

提到杖術的話，很多人或者會想起菲律賓魔杖。但其實在遠方的非洲，亦有一種傳統棍術在歷史上擔當重要角色。在19世紀末的祖魯戰爭中，鼎鼎大名的祖魯族戰士便以祖魯棍痛擊入侵的大英帝國軍隊。

在電影《Goodbye Bafana／The Color of Freedom》中有一幕，曼德拉與他的檢察官/獄卒 James Gregory 以木棍對打，顯示出二人的交情並非單純獄卒與囚犯的關係。這套改篇自同名書籍的電影，或許跟史實相差甚遠，但當中木棍的技術則是真實存在的。更在非洲歷史上具有重要的地位。

這次跟大家介紹一下，非洲祖魯棍（Zulu Stick）的歷史、裝備與技術。

▍歷史與文化

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祖魯棍是傳統的南非武術，大概1670年已在南非Umhlatuzi 山谷附近出現。要說近代歷史，就要數是祖魯王恰卡（Shaka）。他出身在1787年，本是私生子，後被放逐，最後得到幫助成為祖魯族首領。他征戰各地成立祖魯王國，成為了南非最為傳奇的戰士。

在1816-1828年的在位其間，有說練習祖魯棍成為訓練年輕人防身及戰爭的方法。而恰卡自己則在年少時，已是這種武術的高手。

在婚禮中舉行祖魯棍比賽是過去的傳統，有說是過去用以排解兩族紛爭用。而在女孩子的成人禮Umemulo舉辦時，亦會有祖魯棍活動，但當然勝負在此並非首位，此時最重要的還是奪取美人歡心。

在1870年代中，祖魯王國跟英國發生一系列衝突，爆發英祖戰爭。儘管英國士兵裝備精良，配備現代化步槍大炮武裝，但祖魯戰士以祖魯棍等原始冷兵器英勇對抗下，祖魯軍在伊散德爾瓦納戰役大敗英軍。

▍祖魯棍裝備：短棍長棍盾

雖然有多種配搭，但最常見的都是左手持用以防禦的長棍Ubhoko 及盾Izolihauw / Ihawu，右手持用以攻擊的鎚頭短棍Isiquili /induku 。

右手持以攻擊的短棍長度大概88cm，但按使用者的體格、技術、喜好有一定改動。通常棍頭會有一個鎚頭，以增加攻擊力及下壓去突破防守。

左手持的長棍大概165cm長，用以保護使用者的頭到腳，也可以當刺擊的武器。用時左手亦會持盾，以保護左手和身體。盾多以牛皮製成，在恰卡的時代，盾的顏色可以用以分別戰士級別的高低。在比賽規則中，盾的長度為55cm至63cm，闊為31cm至33cm。在其他情況下當然沒有規定，但太大的話會影響移動，太小又會難以保護自己。

▍祖魯棍技術

跟其他短棍武術一樣，不同角度的揮擊和刺擊在祖魯棍都能看到。要數較為特別的技巧，則是因為攻擊用的短棍前端有鎚頭，所以可靠其重量順勢改變方向，甚至可以擊中對方的防禦後下壓，突破防守。

在持盾的情況下，要直接擊中對手身體較為困難，因此大力攻擊對方的防禦以求突破亦是常用的方法。