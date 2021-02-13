十二生肖・武術篇｜鐵牛耕地練壯四肢　狗拳猴蹲身雞形四把逐個睇

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-02-13 00:01

踏入新一年，不少人都會希望以十二生肖預測來年運程。武備志不懂風水命理，唯有發揮所長，跟大家介紹一下跟十二生肖相關的武術小知識！希望所有生肖來年都能身體健康，人人有功練！

▍牛：鐵牛耕地

既然是牛年，那就先談牛吧！在舊農業社會，牛一直是人類好朋友。牠們刻苦耐勞，每天為農民幹著粗活卻從不抱怨，哪怕回報再少都依然緊守岡位。這種堅毅不屈的精神，絕對需要所有武者學習。

在明代武術著作家程宗猷所寫的《少林棍法圖說》中，便有鐵牛耕地勢： 「鐵牛耕地甚剛強，掤上打下最難當。撲鵪鶉來硬打硬，莫若變勢另思量。」

無獨有偶，國術中亦有招基本功曰「鐵牛耕地」，而且是相當吃功夫的一招。一開始會先用伏地挺身的姿勢，然後逐步把腎部翹高。當身體成一拱形後，再把頭往前伸，並隨之將身體平伏下來。如斯循環往復，可以鍛煉出胸肌、三角肌、臀肌以及下背部肌肉的力量。

不過，這種練法會使四肢負擔極大，若無牛一般的刻苦意志很難堅持下去。屬牛的武友若想在來年事半功倍，不妨多練「鐵牛耕地」，挑戰一下自己吧！希望大家來年體壯如牛，一分耕耘一分收穫！

▍虎：黑虎偷心

老虎的形象兇悍勇武，一向深受世人崇敬。以老虎為題的拳術，亦是多不勝數。洪拳中便有一套剛柔並濟的「虎鶴雙形」，逝江地區亦有門拳術名曰「黑虎拳」。撇開真實武林，武俠小說裡會經常出現一招「黑虎偷心」，幾乎成為交手對拆的「指定動作」。

小八極中的黑虎偷心。（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2kcJGLE）

【武備志】也是想向大家介紹「黑虎偷心」，卻不見諸於金庸、古龍等人筆下，亦不屬於南拳體系。這回分享的「黑虎偷心」，來自於八極拳的小八極套路。演練時要先將右拳下按、拳心向上，左拳則隨腰部轉動慢慢伸直，使兩拳心相錯而過，腳成右弓步。

這招要點，是兩手之間要有一股拉力，待蓄勁充足後再直打對方心窩。若然動作到位，確實有老虎撲食之威。謹以此招獻給各位屬虎的朋友，祝你們牛年繼續虎虎生威！

▍兔：六合兔形

所謂「狡兔三窟」，與鼠類似，兔也是一種非常靈巧的動物。縱然戰鬥力不高，但牠變化多端的身法往往能夠出奇制勝。因此在不同國術流派中，都有訓言教導習者要「靜時如伏兔，動時如狡兔」。其中最具代表性的，要數「六合拳」。

「六合拳」起源於元末明初，據傳是少林許那羅和尚根據僧人日常的格鬥招式創編而成（不要與心意六合拳相混淆哦）。拳法講求閃轉騰挪、矯健敏捷，所以兔便順理成章是其中一個重要的取材對象。

施展六合兔形，首先要目光如炬，辨別清楚敵人動作模式後再伺機反攻，總之要將兔的機智個性表露無遺。【武備志】就借此招向各位「兔友」拜個年，祝大家新一年才思敏捷、文武雙全！

▍龍：龍形摩橋

龍是華人圈中的神獸，代表著至高無上的權威，看看每次龍年出生率都特別高便一清二楚了。龍那「見首不見尾」的神秘特性，亦成為了各類拳法的上佳素材。僅在北少林拳體系中，就有無數多以龍為名的招式，如「二龍爭珠」、「金龍獻爪」等。而今天作例的龍形拳法，就是【武備志】介紹過的「東江龍形拳」。

黃耀球師父示範的龍形摩橋，見http://bit.ly/2iZKKpo

據聞東江龍形拳由南少林的黃蓮嬌一脈相傳，本屬於海豐拳種，但習者卻多為客家人。東江龍形拳的手法豐富，有黐、抽、摩、割、扣等不同打法。而其中最廣為知的套路，自然非龍形摩橋莫屬。

東江龍形拳中著名的套路要數龍形摩橋，它包含了標、彈、沉、蓄、化五種勁力，不僅能有效鍛煉武者的基本功，更能在近身技擊時發揮出不一般的威力。各位屬龍的朋友身居貴位，當然不能落後於人啦！來年記緊多練龍形，祝大家繼續飛龍在天、心想事成！

▍蛇：五形蛇拳

蛇在一般人眼中是不討好的生物，外國童話會把牠們視為毒辣、陰險、人類劣根性的象徵。但其實在中國的傳統文化中，蛇與龍乃近親，龍留在地上之際便為蛇，正如凡人和神仙的關係。

對歷代拳家來說，蛇的靈巧和敏銳，更是上佳的學習對象。槍棒的打法中便常借用《孫子兵法》的一句「常山之蛇擊首則尾應，擊尾則首應」，來形容對敵時的基本反應。而在南北各路象形拳法當中，心意、形意、洪拳、少林等俱有蛇形套路。【武備志】要介紹的，便是正是「少林五形拳」裡的蛇形。

少林五形拳最早見於民國四年出版的《少林拳術秘訣》，五形分指龍、蛇、虎、豹、鶴。按書中記述，蛇形著重練氣、以沉靜為主，「如蛇之氣節靈通」。久習之後，可以使勁力周身一體，而且能像蛇舌般柔韌綿長。【武備志】以此招祝各位「蛇友」，牛年白蛇吐信，以靜制動！

▍馬：回馬槍——騎龍勢

所謂「老驥伏櫪，志在千里」，無論長幼，馬總有一股勇往直前的傲氣。許多商賈大戶，都會在家裡置放一張八駿圖，以示雄心壯志。除卻俊朗磅礡的一面，馬亦是深通人性的生物，往往憑藉觀察力助人化險為夷，這就是「回馬槍」一式的精粹。

回馬槍一名出自《說唐》秦叔寶，據聞是好漢羅成的家傳絕技。國術史上亦確實存在著一式「回馬槍」，是《手臂錄》——「騎龍勢」中的一個動作。按書上記載，「騎龍勢」要先詐敗露出空檔，然後再回身戳擊對方手腳。情況就如在馬上拗身回擊從後趕至的敵人，盡顯騎兵在沙場馳騁的英姿。

【武備志】就送這式回馬槍給廣大肖馬的朋友，祝大家來逢兇化吉、馬到功成！

▍羊：八卦掌兌卦

不管在東西文化，羊都象徵著犧牲和奉獻。大抵在世人眼裡，羊就是一種人畜無害的淳樸動物。但其實在傳統中還有一句曰：「羚羊掛角，無跡可尋」。羊的迅猛疾速，讓虎、豹等獵食者都為之汗顏。在《易經》中，羊就跟「少女」並列為兌形，兩者皆擁有著跳脫活躍的個性。而八卦掌既以八卦為綱，自然亦會有一式兌卦掌，這就是「兌形停身搬扣掌」。

八卦掌打法講求「走轉擰翻」，全身各處都有層層不窮的螺旋勁力，而「兌形停身搬扣掌」，就是在八卦走圈的過程中突然停住，再伏身向後以轉掌反擊，務求利用身體回旋一刻的力量來擊倒敵人，深具「羚羊掛角」的神髓。

【武備志】祝各位肖羊的朋友，牛年繼續快人一步、早著先機！

▍猴：猴蹲身

圖片擷取自360doc：http://bit.ly/2kqFytU

猴子性格頑皮、貪玩，經常被評為「有破壞無建設」。然而，猴子的靈巧及爆發力，卻不得不令世人折服，《西遊記》中的孫悟空便為最佳例子。對歷代武家來說，猴子也是一個相當普遍的模仿對象。北方內家拳，就有不少關於猴子的象形拳法。【武備志】要介紹的，便是心意六合中一個非常有名的基本功：「猴蹲身」。

猴蹲身是心意六合拳中的「活樁功」，即以走動的方法來站樁。練習時要先雙腳並攏，然後往下深蹲，同時雙掌往下插，使氣沉丹田。待下肢穩固、氣沉丹田後，就突然向上一蹦，讓身板挺直。如是者重複百遍，可鍛煉出腰胯力量，並使四肢與丹田相連，達致「內外合一」的效果。

各位馬騮仔不妨在來年多練猴蹲身，訓練一下自己吧！祝各位身體健康，活潑可愛！

▍雞：雞形四把

雞與武術自古關係密切，小時侯便常聽到一句成語「聞雞起武」，意謂要抓緊光陰、勤加鍛煉。事實上，雞本身的戰鬥力就相當高，在廣西一帶便素有鬥雞傳統。牠們對敵時炸毛衝冠、單蹄立定，甚具威嚴。這種獨特的格鬥姿態，給予了歷代武者無窮想像，其中包括「內家三拳」中的形意拳。

形意十二形裡有一式曰「雞形四把」，主要是透過模仿雞的行走動作來鍛煉武者身法。因此在演練雞形時，習者必須緊守單腿站立的原則，絕對不能「雙重」。

按照前人記載，「雞形四把」練得好，可以有獨立之能，也有抖翎之威，即能像雞抖翅般發揮出特殊的爆發力。【武備志】在此祝各位屬雞的朋友，來年金雞抖翅、傲視群雄！

▍狗：地術犬法

人類吵架，經常會扣對方帽子為狗，大抵狗已經成為負面情緒的「萬能Key」，經常趟著也中槍。但另一方面，狗又是人類的好朋友，牧羊、看門口、耍樂……樣樣皆能。而牠在地上翻滾的姿態，雖然看似不雅，卻啟發了廣東一門非常獨特的拳術，那就是閩南的「地術犬法」。

地術犬法，又名地術拳，簡稱「狗拳」，是一門地趟拳法，據聞是由五枚師太在觀察犬類動態後所創。作為地趟拳，地術犬法的大部份招數，都是臥在地下使出。但與一般地趟拳不同的是，地術犬法著重的是關節技。它在近身對敵時，會先以雙腿纏繞敵人下肢，待其倒在地上後再進行各類鎖技，與現時較常看到的寢技技術頗為類似。

按地術犬法的習者介紹，這門拳法重視人體力學，往往能夠以小博大、出奇制勝。而各類關節技，亦能收一擊制敵之效。【武備志】就用這套拳法，祝各位肖狗朋友來年哮聲震天、一鳴驚人！

▍豬：林家洪拳

作為十二肖的最尾席位，肥肥的豬，往往被視為懶惰的象徵。然而野豬拱樹，力能震虎。豬發起威來，也絕對不是易與的。各位從少看香港武打電影大的朋友應當知道，黃飛鴻座下有名弟子曰豬肉榮。他當年南下來港，傳授正宗洪拳之餘，亦為師門著書立說，可謂替武術界留下豐富遺產。這就向大家介紹林家洪拳。

林家洪拳由林祖所創。他當年向林世榮學藝後，將洪拳結合自己畢生所學，創立了風格獨特的林家洪拳。比起原生洪拳的長橋大馬，林家洪拳有更多跳躍、翻滾的動作。蓋因林祖本人，曾學習過不少北派功夫，故能使洪拳變得更加剛柔並濟，成為武林一絕。

祝各位肖豬的朋友，來年繼續生生猛猛，豬籠入水！

▍鼠：太極單鞭

老鼠身型細小，能成為十二生肖之首，靠的自然是智慧。在許多流行作品中，老鼠都代表著充滿閱歷和智慧的長者，例如《功夫熊貓》的Mastr Shifu和《忍者龜》的Splinter。

這類角色平常不問世事，只會憑藉過人智慧對後輩因材施教。他們本人所習練的武功亦以陰柔為主，具備「不戰而屈人之兵」的氣魄，與太極拳的思想如出一轍。

Master Shifu示範的太極單鞭，圖片擷取自DreamWorks：http://bit.ly/2jlSuAF

現在就由Master Shifu向大家示範一式太極單鞭，希望來年各位屬鼠的朋友都能像太極拳般，以柔制剛、借力打力！

【形意拳共分有十二形，不曉得大家能否盡數？點擊圖片觀看文字說明】

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八種太極發勁方式，點擊圖片觀看文字說明：