儺舞｜源於夏商的新年武術舞　戴上奇特面具娛神娛人驅鬼酬神

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-02-11 00:01

農曆新年將至，【武備志】先祝大家身體健康、文武皆順！其實除了一般見到的舞龍舞獅，大家又知不知道古人在農曆新年還會跳一種武術舞呢？那就是源於夏商的「儺舞」。

+ 2 + 2 + 2

說起傳統，古人在農曆正月前夕會跳「儺舞」（儺：粵音「no4」，「揶用」的「挪」），以軀邪避災，這種將武術和巫術融入舞蹈的民間風俗，至今仍在流傳於河北、山東、安徽、湖北、湖南、江西、四川、貴州一帶。

「儺」為古時臘月驅除疫鬼的儀式。早於商周時代便有「儺舞」風俗，《論語‧鄉黨》記載「鄉人儺，朝服而立於阼階。」已載古人為驅鬼逐疫而以「儺」為祭祀儀式。最原始「儺舞」，很早便以操演兵器為舞蹈一部分。

▍「武」「舞」互通

我們常說「止戈為武」，認為「武」字含義是停止暴力乃「武」最高境界，但這是先秦哲學家賦予新意。根據古文字學研究，「止」原為象形「趾」字，表示整個腳，表示行動。「武」字本意指「戈」(兵器)在行動，與停止暴力含義可說是剛剛相反。

所以「武」原意指先民執兵器在前進好動，甚至乃通執兵器而舞。因此，學者馬敘倫在《說文解字書疏》中指「舞為武的轉注字，字巫的後起字，蓋巫從大，象執旄尾而舞…為武巫之轉注字，可證也。」

古時儺舞，據《周禮‧夏官》所載，舞者披熊衣戴面具，執兵器而舞，是摹仿原始狩獵活動，人類披獸皮偽裝成動物，再伏擊獵物而成功狩獵。這種源於狩獵的舞步進一步演化成巫師驅鬼之舞，把戰鬥中致勝技術經驗進行表演，即「儺舞」前身。現今儺舞不准許女人參與，正保留原始時代男性負責狩獵遺風。

▍儺舞的儀式

現存儺舞地區，參加者每年正月間為期半個月維持儀式，目的也由驅鬼而進一步涉及酬神。儀式大約分起儺、跳儺、搜儺、圓儺四部份（視不同地區有調整）：

起儺：由戲班首領（大伯）率弟子於神廟內點香開始儀式。 跳儺：整個儀式最長部分，涉及舞蹈表演，寓意新一年風調雨順，五谷豐登。 搜儺：活動高潮，由舞者去寸內各家各戶驅邪逐疫。 圓儺：首領虔誠地長跪壇前，謝過儺神。

而舞蹈過程中，打鬼者手執武器，揮舞跳躍，發出驅鬼聲，揮動武器動作包括擊、刺、劈等動作，武術成份甚多。現存儺舞，如江西樂安流坑的儺戲，便分文武劇目，一是祭祀類，另一類是武功類。

武功戲有《闖轅門》、《古城會》和操兵法的《滾團牌》等多種戲目，表演時有規範動作、跳躍、翻滾、步法、身法等。這些武舞，據地方文獻所載是古時為防禦外敵入侵，村民教子弟操習拳棍團牌，於新春初用以為舞演戲，從而教演戰陣兵法。

由武術演化而成舞蹈，配合面具及道具，用於敬天祭神的儀式，隨後慢慢融入中國戲劇中。

【形意拳共分有十二形，不曉得大家能否盡數？點擊圖片觀看文字說明】

+ 6 + 6 + 6

八種太極發勁方式，點擊圖片觀看文字說明：