奧運拳擊手自首涉殘殺情婦　死者一屍兩命

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-11 13:09

曾參加2012年倫敦奧運的波多黎各拳擊手Felix Verdejo Sanchez上周日晚向警方自首，指自己殺害懷孕女友人。 本月1日，警方發現一名懷有身孕的女子遭殘殺，調查發現死者為現年27歲的Keishla Rodríguez Ortiz，傳聞是多黎各拳擊手Felix Verdejo Sanchez情婦，Felix 於翌日向警方自首，承認殺害已懷孕的女友人，他將被警方控以謀殺、綁架和劫車等多項指控。

據報兩人從中學時代就相識，Felix 已婚八年，有一個年幼的女兒，而Ortiz於上周告知家人自己懷有Felix的孩子，打算告知男方懷孕消息，家人曾勸告Ortiz男方未必接受她懷孕，而上月29日兩人見面後 Ortiz便告失蹤。

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波多黎各是美國屬地，根據FBI所提出的指控，Felix涉歐打Ortiz面部和為她注射不明物質，還為Ortiz四肢綁上重物，於上周四從一座橋上將她扔進河中，並向河上的Ortiz補開數槍，後來警方在橋邊找到遺留的彈殼。

曾參加2012年倫敦奧運的波多黎各拳擊手Felix Verdejo Sanchez（左）。(Getty)

警方稱這名拳擊手最初並不合作，拒絕回答問題。警方向起訴他包括綁架殺人、劫車殺人、殺害胎兒等控罪，檢方則表示「尚未決定是否求處死刑」，但至少也是終身監禁。

Felix Verdejo Sanchez綽號「鑽石」，於2012年倫敦奧運會曾代表波多黎各參加奧運會，同年成為羽量級的職業拳擊手，不過他的職業生涯因2016年一宗電單車交通事故而變故。Felix在波多黎各引發巨大反響，因為當地最近有一位婦女因提出家庭暴力申訴而被燒死，而法官居然駁回她的申訴。上周日，數百人在發現Ortiz的橋上，要求為她和其他被害婦女伸張正義。

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