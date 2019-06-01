【MMA】UFC冠軍Jessica Andrade遇劫　而她作出了最正確的選擇

剛奪得UFC草量級（Strawweight）冠軍頭銜的女子MMA選手Jessica Andrade，今個星期在巴西城市尼泰羅伊（Niterói）遇到了持槍匪徒。她與同行的同性伴侶Fernanda Gomez並無受傷，但就被搶去手機及坐駕。事後兩人立即報警，而Andrade的經理人亦向媒體交代了事件經過。 此事除了反映出當地的治安狀況，同時亦再次給公眾傳遞了一個重要信息：就算是職業搏擊運動員，也不代表可以無條件逞強。而這些不幸事故，也不是甚麼考核武術水平的「標準」。

現年27歲的Jessica Andrade，是UFC的新科女子草量級冠軍。圖片擷取自http://bit.ly/2JRltdL 新一代UFC冠軍

現年27歲的Jessica Andrade，於2011年成為MMA職業選手，並在2013年加入UFC。現時的職業賽成績為20勝6負，而在UFC的對賽記錄則為11勝4負。 今年5月11號，Andrade於自己的祖國巴西，打下了職業生涯最重要的一場勝仗：她在UFC 257的主賽中，成功以一記「拳心打擊」（Slam）擊倒對手Rose Namajunas，並從她手上奪去了UFC的草量級冠軍腰帶。 賽後，Andrade表示自己願意跟Namajunas立刻進行重賽，Namajunas卻暫時沒有比賽的打算。因此Andrade下次的比賽日期，依然是未知之數。本來Andrade計劃在這段空檔其間，跟已經成婚的同性伴侶Fernanda Gomez去到美國渡假。結果她們卻在出發前席，遇到了不愉快事件。 （點擊圖片觀看資料）

人人自危的犯罪之都

按照Andrade的經理人Tiago Okamura轉述，她們兩人其時正在尼泰羅伊城駕車。正當她們泊車之際，數名持槍的匪徒突然從旁掠出，威嚇她們交出手機，再搶走了她們的汽車，逃逸而去。

事後兩人已經報警處理，雖然沒有任何身體損傷，但除了手機和坐駕之外，一些放在車上的身份證明文件亦被隨之劫走。她們需要花上數日時間，通知銀行取消所有信用卡帳戶，並去到有關部門補領各種文件。Gomez則在社交網站上張貼出坐駕的車牌號碼，希望有助追捕疑犯。

事實上，這並不第一次有MMA冠軍級選手遇到同類型事件。2014年，前UFC輕重量級（Light Heavyweight）冠軍、外號「Shogun」的Mauricio Rua，就同樣在尼泰羅伊城，被四名手持長槍的匪徒劫去財物，連身上的衣物也被一併搶走。而在今年1月初，另一位UFC草量級女子選手Polyana Viana，也在位於里約熱內盧的寓所外，遇到了一名劫匪。幸好當時對方並無持槍，加上距離Viana的住所太近，她才有信心將其輕易制服。

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真正的「自衛術」

今次這宗不幸事件，再一次反映出習武並非等如「逞強」。就算是Andrade這等冠軍級人馬，遇到了持械匪徒，依然需要審時度勢，然後選擇逃跑或是妥協。倘若以為曾經習武，就罔圖憑一己之力擊退賊人，那只會對自己和同行旅伴構成極大危險，是一種極不負責任的做法。

同樣地，旁人也切莫將Andrade的做法標籤成懦弱，更不要由此質疑她的搏擊水平，或藉機推論出「MMA不適用於街頭搏擊」等說法。現實是，在這等處境之下，所有武術流派的習者都不應該輕舉罔動，這就是【武備志】一直以來所強調的「自衛法則」。

反之，如果有某些導師鼓勵習者，不管現場環境、全力反撲，那顯然他們本身就沒有面對過真正的危險事態，以為人可以像電影般作出各出高難度動作。這種人其實並沒有資格，執教任何與武術相關的訓練班。希望大家謹記。