浪客劍心｜新田真劍佑承父千葉真一習空手道　好身手打戲無難度

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-30 15:29

最近Netflix上架上年於日本上映的《浪客劍心 最終章》「The Final」，除了原班人馬佐藤健、青木崇高、江口洋介、武井咲、蒼井優再次聚首一堂外，今次加入了飾演反派「雪代緣」的新田真劍佑─這位由童星出身的九十後，父親是日本著名演員兼武術家千葉真一，所謂虎父無犬子，他也是一位研習極真空手道多年的好手，並精習多種武術運動。﹕

新田真劍佑在《浪客劍心》電影中飾演雪代緣。（電影劇照）

身高178cm的新田真劍佑（原名Mackenyu Maeda），長相雖然像文弱小鮮肉，實則在運動上極有天賦。他於1996年生於洛杉磯，受到研習極真空手道的父親千葉真一所影響，八歲開始便學習空手道（極心會館），師從國際空手道連盟極真會館西洛杉磯支部長長穀川隆（Takashi Hasegawa），曾奪洛杉磯空手道大會兩屆冠軍，於16歲取得五段黑帶。空手道以外，他還接觸了游泳、摔跤、擊劍、馬術、弓道、西班牙鬥牛等各種運動。

2011年新田真劍佑陪同父親出席洛杉磯「Singafest亞洲電影節」，他於會場上展示一手空手道型，讓會場熱鬧非凡。（片段中3:28）

少年的新田真劍佑參加空手道比賽，紅帶是新田。

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新田真劍佑15歲時拍攝美國電影《テイク・ア・チャンス〜アメリカの内弟子》（2015）並擔任主角，在電影中與父親千葉真一演回一對父子，故事講述從日本留學到美國的新田，一直缺乏目標，後來憑空手道成長起來，初次擔任主角便在電影中大顯空手道身手。

在美國成長的他演藝事業主要集中在美國，直到高中畢業後才回到日本發展，2017年正式以「新田真劍佑」藝名出道（改掉姓氏是為了不想被標籤靠父蔭，讓觀眾不會憑姓氏聯想到父親），並在同年以《花牌情緣上之句》獲得日本電影學院最佳新人獎。曾與他合作過的演員岸谷五郎曾稱讚他說：「如果他在舞台上迴旋踢，你看不到它，因為它太快了。這是一個殺人的傢伙！」（速くて見えない。人殺すやつ）

新田真劍佑15歲時拍攝美國電影《テイク・ア・チャンス〜アメリカの内弟子》（2015）並擔任主角，在電影中屒示他的空手道身手。

2017 年日本綜藝節目「Shabekuri 007」中，新田真劍佑展示了摔跤技術。

電影拍攝劍術訓練片段

【電影《浪客劍心》系列劇照】

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除了《浪客劍心》外，新田真劍佑今年還有一套作品《群青戰記》上映。在這套有關穿越的作品中，他飾演弓道部的歷史宅男西野蒼，與織田信長、松平元康等歷史人物相遇，並聯合體育社團的高手們，運用他們具備的體育技巧和相關知識，合力找出在戰國時代生存下來的方法。新田真劍佑在片中射箭、騎馬、劍道樣樣皆精，但拍攝前竟然沒有針對動作戲而特訓。他解釋：「我本來就會劍道和騎馬，也事先聽說這部作品有這些需求，到拍攝現場立刻就上手。但射箭的部分我只有接觸過流鏑馬（日本傳統騎射武術），所以開拍前幾個月有去上課學習弓道。」

由於長期進行空手道體格訓練，讓新田真劍佑能承受拍攝動作電影之苦，往往很容易就駕馭拍攝的動作要求。

武圖App2

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