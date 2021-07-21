【空手道】前港隊李偉志歷盡傷患退役　任教練不言棄堅持繼續比賽

2021東京奧運快將開鑼，空手道今年首度成為奧運項目，香港亦有派出空手道運動員參與今屆奧運賽事。

其實不論是否要迎戰奧運，多年來不少空手道運動員都在默默耕耘，希望打出最好成績。這次受訪的前香港空手道精英運動員李偉志，十年內左右兩腳都因傷患而兩度退出港隊，現職教練的他雖然退下運動員火線，但仍然不放棄爭取為空手道再戰機會。

文：賴家俊

圖：賴家俊、受訪者提供



前香港空手道精英運動員李偉志（Anthony），十年內先後因左腳前後十字韌帶和右腳髕腱斷裂而兩度退出運動員之列。(賴家俊 攝)

愛上一門運動，大家可以去到幾盡？

對很多運動愛好者來說，重傷一次也許不會輕言放棄，那傷兩次呢？要是再有第三次？可能不少人會心生動搖，甚至家人也會出聲反對。

前香港空手道精英運動員李偉志（Anthony），十年內先後因左腳前後十字韌帶和右腳髕腱斷裂而兩度退出運動員之列。但他未有放棄，以教練身份培育學生，希望能與學生組隊再打空手道團體賽！

或者，這便是運動員對的執着！

三次受傷兩度退役港隊

眼前的Anthony比筆者高一個頭有多，身形健碩，談起昔日精英運動員生涯，雖然中途因傷退出，屬年輕退役個案，但談起這段經歷仍談笑風生，因他相信空手道的生命仍未結束。

初中才接觸空手道的Anthony，很早便立志做運動員，會考未畢業已獲選拔加入港隊，中五畢業後朝學廚發展，但仍一邊學廚一邊打比賽。及後有機會到美國大企業做廚師，因而暫別港隊，但甫踏入成年人的職場經歷，讓他更明確堅定自己想走運動員的路，一年後回港重投港隊全職運動員之列，可是在他最當打的年紀，卻在不足一年的時間內先後遇到前十字韌帶及後十字韌帶斷裂的傷患，無奈要提早退出港隊。

2013年退役後有一段時間，Anthony停了練空手道，專心處理傷患，但在缺乏體院的支援下，身體復元未算好理想，先後做了兩次手術。這期間他修讀體適能教練課程，朝教練方向發展，運用所學知識護理自己的傷患，他仍想再復出打比賽，但要經過最重要的這個人同意。

「太太很擔心，她擔心我推到極限就會周身傷。」

婚前，Anthony為打空手道可以把訓練排滿日程，接受高強度訓練；婚後，生活不再是一個人說了算的事，他要尊重太太的感受，在太太同意和全力支持，2016年他開始再打各類比賽，慢慢累積排名打上大賽，2019年中再度入選精英全職運動員之列，以出戰亞運及其他世界賽為目標，抱著心態是要做到最好挑戰更高位置。可是，人生不如勵志電影情節，當希望重燃時，他在一次受訓中卻因右腳髕腱斷裂嚴重受傷，加上女兒剛剛出世，不足一年再次退役，專心照顧家庭。

現在擔任全職教練的Anthony，既教健身亦教空手道，回想當初覺得當年迫自己太多，只懂狂操，沒有更多知識配套訓練。所以現在擔任教練，更着重充實各方面運動知識，好讓自己在訓練學員時，更有效處理他們傷患，提升訓練品質，幫助更多人。但同時，他指著身旁一邊練習的學生（吳業坤）說：「我仲想打比賽，與坤哥一齊打隊際賽！與學生一齊比賽爭取獎項相信會有更大滿足感！」

李偉志(右)是吳業坤(左)的教練，他十分期待與這位學生一齊打團體賽。(賴家俊 攝)

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樹立目標更重日常修行

是怎麼讓Anthony迷上空手道，至今仍繼續打比賽？

他表示空手道運動讓自己有了目標，可預知學到怎麼水平可以考帶，而他也享受在對打比賽中思考技術和戰略鋪排，根據對手動作預先截擊，當中充滿變化和身心思考過程。例如比賽不能重擊對方頭部，但你仍可以透過拳腳多變化組合和協調反應來致勝，他試過以一招前踢擊中對手身體擊倒（KO）對方，在根據規則下作不同部署打法，讓他樂在其中。運動員亦可根據自身狀況調整適合自己打法，例如他雙腳已傷，今後正打算多研習出拳動作，減少踢腳再傷。

擔任全職體適能教練，Anthony 在崗位和心態都有了變化。除了計劃與學生共同參賽外，亦給自己新目標。

「以前走得太快，現在回望應該要讓自己做得更好，而不是只求合格。」

現在Anthony更注重個人修煉，因此已獲黑帶的他繼續以考更高段數為目標，給學生樹立榜樣，不分年齡和身份，習武之人應時刻注重修行和樹立目標。回想運動員年代一心只想操到好勁，但在教練崗位明白很多學員目標是求健康，所以現在也要多從這方面關切學員需要。

2015年，他參與奧委會「奧夢成真」計劃，作為其中一位教練委派到八間中學訓練學生運動員，協助學生做生涯規劃，認識不同出路。他也在期間發掘一些有潛質空手道的學員，結果在他離開計劃後，這名學生真的投身了空手道運動，現在也成為香港隊運動員之一。

剛剛過了三十而立之年，新的崗位有新的轉變，心態上Anthony 轉向如何把空手道延續下一代。不過，打空手道的夢想仍未放下，作為終生志向，他相信總有其他出路走下去！

李偉志昔日在雙腿下苦功，現在要多加在雙拳的訓練。(受訪者提供)

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