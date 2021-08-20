《風雲》雄霸千葉真一離世　極真空手道宗師大山倍達首代弟子

據日媒報道，日本資深演員，極真空手道大山倍達首代弟子千葉真一（1939-2021）因感染新冠肺炎，於19日下午病逝，享年82歲。



左起：千葉真一與大山倍達。（yahoo.jp)

千葉真一本名「前田 禎穂」 （まえだ さだほ），是日本電影界乃至國際都有名的武打男星，他除了是演員、歌手以及電影導演之外，更是一名擁有極真空手道四段，少林拳法三段資歷的武術家，他亦是國際空手道聯盟極真會館早期學員，空手道大師大山倍達的親傳弟子，同期師兄弟有盧山初雄、添野義二、山崎照朝、大山茂等。1975年，他曾與弟弟千葉治郎一同參演改編自梶原一騎漫畫的電影《けんか空手 極真拳》，千葉真一於戲中飾演自己的老師大山倍達，講述大山倍達半生的艱辛故事。

千葉真一是極真空手道早期重要成員。(yahoo.jp)

千葉真一演大山倍達的《けんか空手 極真拳》

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千葉真一自1963年開始其演藝生涯，1974年主演的『激突! 殺人拳』（The Street Fighter）在美國上映，為了進軍歐美市場，他又取了英文名Sonny Chiba。1978年千葉真一與日本名導深作欣二合作拍攝了古裝武打片《柳生家族的陰謀》，雖然他有極強的武術功底，但為了將角色發揮得更好，還專門進行了木刀特訓，一天訓練量達到八小時，在拍攝危險場景時甚至不用替身從20米的懸崖跳下，電影上映後不但在日本獲得了巨大成功，就連東南亞各地也都紛紛引進，更將千葉真一的知名度推向高潮。

千葉真一於1984年 世界空手道大會演武表演。

他於九十年代演出港產片《風雲雄霸天下》大反派雄霸一角、《古惑仔之勝者為王》中飾演山田組龍頭而為香港觀眾認識，及後亦參與拍攝昆侖塔天奴《標殺令》、《The Fast and the Furious: Tokyo Drift》等電影。

九十年代千葉真一演出港產片《風雲雄霸天下》雄霸一角，而為香港人認識。

千葉真一把習武的興趣傳承給兒子，兒子新田真劍佑亦多才多藝，除了空手道外亦精通摔跤和弓道，早前在《浪客劍心 最終章》中飾演武藝高強的反派雪代緣。

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