鍾培生：拳賽炒作未夠　賣貴門票給拳手最好待遇望引起大眾關注

「這場拳賽只是炒作」、「點解推廣拳擊會賣成1280蚊比賽門票？」、「點解搵這麼多泰拳手打擊拳，唔搵返多些拳擊手？」、「為何搵唔識打藝人去打？」

九月十八日開打的「無敵盃」，鍾培生和林作一戰無疑成為賽事焦點，但坊界對這次比賽其他組賽事人選都有很多討論，網民更就拳賽的定位及收費提出不少質疑。

「我覺得這次拳賽炒作還不夠！」

鍾培生表示拳賽名稱由「替天行道」改為「無敵盃」開始，已經由他和林作個人私怨，定位為賽事每一個持份者都成為贏家的盛事，還希望傳媒不要只報他和林作，請多關注其他拳手。

「外國好多頂級拳手出賽門票都滯銷，我搞拳賽若做不到最基本的收支平衡，讓拳手收足錢，之後仲邊有人肯搞拳賽？」

文：賴家俊

攝：賴家俊、Wilson Leung



鍾培生將出戰「無敵盃」。(由受訪者提供)

母親至今反對打拳

有「香港電競之父」之稱的鍾培生（Derek），因為和林作由網上口水罵戰升級到擂台對決，人氣急升成為娛樂版焦點；但大家始乎忘了，這位常被冠以「富三代」的少年同時也是拳擊愛好者，雖然學拳時間只有短短三年，但已打了三場業餘比賽，傳媒關注他的花邊新聞，但甚少去了解他學習拳擊和推廣拳擊的想法。

「至今我媽媽都不接受我打拳，每一次知道我比賽，她都會哭起來鬧我為何要打？」

一如很多名門望族之後，鍾培生自小備受父母寵愛，雖然視Mayweather為偶像，但家人因為怕受傷危險，一直不准他學拳。直到三年前他參加白領拳擊（White Collar），2018年更首次踏上擂台比賽，遂把學拳一事告訢媽媽，坦言當時向她說「當我呃你又好，但我點都會做」，結果讓媽媽爆喊，還給罵了一頓。但Derek已然豁出去，母親也只好「放養」讓他繼續打，但每次都會鬧！

自問從來學新事物很快上手，Derek很多時可以跳級學任何事而有所成，但偏偏自小對運動極不協調，學打拳更是他人生最大挑戰，第一次遇到要由最基本學呼吸一步步學起。眼見自己於拳擊無天份，唯有將勤補拙，每周操六天。雖然為了上擂台要他改變自己生活習慣，也因為打比賽曾嘗過爆眼裂骨，讓他至今看某些角度時會見到重影，甚至無法做到掌上壓，心態上猶有餘悸，但仍鍾情這門運動。

「上到台無得呃！就算別人怎遷就你，你一打大力對手自然會回返你大力！」

為了練好拳擊，讓Derek學習紀律。好嚐杯中物的他，每次比賽前都會給自己限酒令，也遵照教練給他注重飲食和休息的建議，改變自己少睡習慣，讓自己每天都有最少七小時的睡眠時間。最近積極備戰更緊密加操，除了邀請了不同拳手來練對打外，還請了曾來香港指導他、七屆拳擊世界冠軍Regilio Benito tuur每周三天遙距ZOOM教學，執好自己技術。

《培生擂台：無敵杯We Are Champs》早前舉行記者會公布最新詳情，多位香港拳王、名宿加入對賽陣容，更有知名Youtuber及歌手藝人加入戰團。（Wilson Leung攝）

欣賞林作用心備戰

雖然與林作多次罵戰，Derek卻表示十分欣賞這位對手。

「見到他練三個月便可上台打到幾個回合，是好用心練才能做到！」

但他也表示不論對手有幾天才，只練了半年未必能打到第四個回合，對於這次九月大型賽事，對方也有機會怯場，對這位打左架（Southpaw）的對手，Derek表示已有多次面對左架拳手的經驗，估計大約三個回合內KO（擊倒）林作。

「若果我無法KO佢，大家都會當我輸！」他估計若林作失準可能第一回合已給他KO，目標是第二回合KO，若果林作第三回合才被他KO，已比相像中打得好！他也檢視自己弱點，例如自己過往一旦多中幾拳，思緒一亂便「唔知打乜」，因此自己會打穩些，會慢慢去拆，慎防連中對手幾拳，甚至亂拳打中後腦。

（鍾培生評林作首場賽事）

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賣貴門票給予最好觀賞體驗

對於坊間就這次拳賽有不少質疑，例如指拳賽門票定價過高，邀藝人打拳變娛樂活動等等，就這些批評，鍾培生坦然拳賽根本是娛樂活動，還嫌這次比賽炒作不夠！

「大家可以看諸如美國一級拳王Josh Taylor有份打的拳賽，門票也可以滯銷，可見拳手打得好不一定賣到飛。」

他表示若果純是為了炒作，當初和林作罵戰正酣之際是搞比賽吸金最好時機，但他選擇了把賽事延後和擴大規模，邀請更多具水準拳手比賽，支付業界中較高級別的拳酬待遇，邀請頂級的本地製作團隊和樂隊。他希望告訴大家這場比賽並不是一場二世祖拿一百萬出來只為出氣，與拳擊界無關的比賽，他希望能給更多拳手比賽機會，讓觀眾看到精彩拳賽，讓香港製作團隊可以參與其中，做一場拳賽中各持份者全贏的國際級賽事。

「以往很多本地賽事，都是以門券給出賽拳手去賣代替部份拳酬，拳手為了賣票未必可以專心練拳，但我這次不論收益也會給足拳酬！」

雖然門票價錢不菲，但受訪當日鍾培生表示已賣出1,600多張門票，最貴的門票也已售罄。他表示若果自己辦拳賽也沒法做到盈利，甚至最基本的收支平衡，還怎樣吸引下一個投資者投資拳賽？把門票定位較高，確保合理收益，才有好的宣傳和工作人員待遇，亦不會刻薄拳手，讓拳手專心打得更好！

鍾培生關注拳手待遇，這次「無敵盃」給足現金拳酬（賴家俊 攝）

他以外國的頂級規格賽事為例，拳賽之外還有Band Show表演，拳手間的關係有故事，讓大家有興趣去看比賽。他明言這場拳賽觀眾群目標是特定階層（Class），「無敵盃」售價最貴、待遇級別最高的二萬多一張VVIP門票已全數售罄，那些買不到最貴門票的觀眾，反而會買最便宜的門票，而不會選擇中間價位的選擇。縱然最入門的門票是1200多元，但他確保全場所有座位，都有良好的觀賞位置，可以獲得最好的舞台效果。

「演唱會也有賣千幾元的門票，還可能是演數十場，大家覺得值買飛，反過來看這次拳賽只會有一場！」

而一場拳擊賽事，為何會邀請不少泰拳拳手？

「拳賽是娛樂節目，泰拳界拳手在香港較多人認識，相對較吸引公眾。而拳擊界中，曹星如我這次安排不到，就算他肯打我也配不到人！」

他表示香港拳手欠缺引起公眾的迴響（Noise），而自己已搶了太多曝光，他十分希望媒體不要只是報道他和林作，呼籲傳媒多報道其他拳手消息。

打拳不是只有我和林作有血有淚，每一個拳手為上台都經歷了血與淚，大家都有認真去練！ 鍾培生

後記：除了鍾培生這次專訪外，【武備志】稍後也會有「無敵盃」其他拳手專訪推出！

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