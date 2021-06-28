林作大戰鍾培生｜新舊拳王同場參戰　Youtuber大J決鬥大灣區藝人

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-06-28 19:36

連月來大家「引頸以待」、「萬眾矚目」的拳賽《培生擂台：無敵杯We Are Champs》今午舉行記者會公布最新詳情，多位香港拳王、名宿加入對賽陣容，更有知名Youtuber及歌手藝人加入戰團。

《培生擂台：無敵杯We Are Champs》拳賽日子定在2021年9月29日（星期六）晚，於九龍灣國際展貿中心StarHall舉行。門票將於7月12日快達票公開發售，門票價格介乎$1280至$28800。

除了有大家期待的鍾林大戰外，製作單位亦希望觀眾視線聚焦香港拳壇，特意邀來多位香港泰拳拳擊拳王級人馬及名宿參賽，當中包括香港拳王潘啟情、李鑑任、姚達輝、吳景聰對賽，更請到拳壇名宿錢師傑、李耀東出山比賽，屆時多位泰拳拳王將跨界以拳擊作賽。

綽號「不沉艦」的知名拳王李鑑任表示，自己認識吳景聰多年，很高興能夠藉此機會跟他切磋。而四屆香港拳王吳景聰則希望能夠透過這場比賽，喚醒香港人對香港拳手的關注。

此外，當晚亦有勢必成為全城話題的名人網紅賽事。知名Youtuber大J 即將對陣歌手藝人Steven（張致恆）。兩者本身並沒有任何搏擊出賽經驗，但兩人立場相當鮮明，料想台上必有一番火花。

原先我對林鍾賽事不大感興趣，儘管賽會給我不同潛在對手選擇，但直至見到Steven，他熱衷北上搵食，我才決定參賽。 大J

同場還有一場女子賽事，由兩名搏擊素人「口罩小姐」Ollie及「造美人」Kathy對陣。

賽事主辨者鍾培生希望當晚賽事由專業運動到娛樂並重，成就一夜盛事。（Wilson Leung攝）

賽事主辨者鍾培生希望當晚賽事由專業運動到娛樂並重，成就一夜盛事︰「賽事名由《替天行道》變成現在的《無敵盃》，是希望在座每位、每位香港人都能夠贏，透過這場盛事贏得各自的目標，仁者無敵。」

《培生擂台：無敵杯We Are Champs》對賽名單︰

（紅方）潘啟情 VS. （藍方）姚達輝 （紅方）Ollie VS. （藍方）Kathy （紅方）吳景聰 VS. （藍方）李鑑任 （紅方）大J VS. （藍方）張致恆Steven （紅方）錢師傑 VS. （藍方）李耀東 （紅方）鍾培生 VS. （藍方）林作

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