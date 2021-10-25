人熊之戰｜俄拳擊冠軍野外遇巨獸襲擊　重傷奮戰手刃600公斤棕熊

現實中遇上野熊襲擊基本上是九死一生。近日，俄國拳擊手Ilya Medvedev 釣魚期間被熊襲擊，友人不幸命喪爪下。最終，他身受重傷卻奇蹟手刃600公斤的棕熊，大難不死。



Ilya Medvedev 是一名俄羅斯拳擊運動員，23歲的他曾於2019年奪得俄羅斯武裝部隊拳擊錦標賽64公斤級冠軍。

上周Medvedev 跟朋友Vyacheslav Dudnik到河邊釣魚，不料卻被600公斤重的野生棕熊襲擊。巨熊率先攻擊Dudnik，並迅速奪去他的性命。孤立無援的Ilya只能拼命反抗，掙札求存。

事件被41歲的漁夫Denis Chebotar親眼目睹，當時他正在把船固定在岸邊，突然他聽到巨熊的叫喊聲，於是他跟其他漁夫一同衝入森林中救人，途中還聽到數下槍聲。當Chebota到達現場時，他看到Dudnik的屍體，並見到倖存的Medvedev以短刀殺死棕熊。

原來Medvedev 在Chebotar 趕到之前，他曾經向棕熊開過4槍，但巨熊只管發狂繼續襲擊Medvedev，甚至設法打斷Medvedev手中的槍枝。Chebota 回憶當時情況時指，Medvedev在失去槍枝後別無他法，只能以手上僅餘的短刀跟巨熊肉搏，拼命地以刀刺擊巨熊。

Medvedev成為最終的贏家，即使他在搏鬥中身受重傷，但他成功擊敗600公斤的棕熊。其後Chebotar 把奄奄一息的Medvedev拖到船上送往醫院。據《East 2 West news》報道，Medvedev頭部及身體受到嚴重的撕裂傷，接受搶救後沒有生命危險。

事件發生後，俄羅斯拳擊協會主席Umar Kremlev 主動為Medvedev 提供協助，表示願意為他支付醫療費用：「我們已經與伊利亞的家人取得聯繫，將為他和他的父母提供全方位的支持，他是一位處於困境中的真正戰士，我們非常希望他能早日康復。」

在漫畫《第一神拳》中，鷹村守曾空手擊敗大熊。可是漫畫終歸只是漫畫，現實中一般人遇上野熊襲擊基本上是凶多吉少，Medvedev能夠大難不死實屬罕見，大家絕對不要心存僥倖去挑釁野生動物。

之前在網上流傳兩幅插圖，第一幅是人類幻想如何徒手打贏巨熊，接著下一幅便是這個人現實中是會死於熊口之下。我們人類的搏擊動作是用來對應人類，並不是用來設計制服其他動物，因此如今次逃生事件成功實屬萬幸，現實情況是九死一生，所以大家應該以保障自己安全前提下設法營救，否則很有可能轉眼送命。

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