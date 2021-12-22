香港首屆Sports Chanbara錦標賽　競技運動長幼同場異種兵器交流

今年「日本秋祭in香港」活動之一，第一屆香港護身道錦標賽（The First Hong Kong Sports Chanbara Championship）於本月19日舉行，70場賽事中20多名參加者競逐18個不同項目，藉著競技比賽向大眾推廣護身道（ Sports Chanbara）運動。



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本次錦標賽主要分為「基本動作」（類似Kata形）和對戰。而其中基本動作和小太刀對戰就著不同年紀和級別細分為不同的比賽組別。而其他不同兵種例如長劍、二刀、刀盾和異種兵器等皆為大組別。由於護身道比賽對戰比賽採用1分制（意思是被人有後擊中便會完結比賽），在緊湊的比賽時間內，需要各位參賽者有高度集中力和爆發力。

除了單對單比賽外，護身道還有團體對戰和團體混戰。團體戰為三盤兩勝制，其中使用三種不同兵器。先鋒為小太刀，中鋒為長劍，大將為二刀。而團體混戰是每隊使用合共最多2.5m 長的兵器為一隊，並且殲滅對方團隊的比賽。所以在6×6的比賽場區內，可能會多達10位參賽者一同戰鬥。講求的不單是個人戰力，更需要團體合作。

比賽尾段，一個非正式團體混戰揭幕，30人分成兩隊（參賽者和觀眾）進行團體混戰。雖然只有幾十人的小型混戰，但大家鬥志激昂，成為本次比賽高潮。

香港護身道協會創辦人Kronos 鄭教練表示，這次比賽雖然是一小步，但卻是Sports Chanbara非常重要一步。香港護身道協會希望藉此比賽介紹這項日本武術運動給香港大眾。將來亦會主辦更多本土賽事，甚至亞洲盃，更重要的是帶領香港團隊繼續參戰世界賽，為香港爭光。

第一屆香港護身道錦標賽主辦人香港護身道協會創辦人Kronos 與日本國總領事館 岡田健一大使、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會義務副秘書長黃寶基先生、香港武術聯會副會長 夏德建先生、中國香港新興運動協會創辦人黎廣業先生、東京奧運香港游泳隊代表Jamie Yeung與一眾比賽健兒。(圖片由受訪單位提供)

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