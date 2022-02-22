楚原｜古龍電影興起最大功臣 重溫一代名導的武俠片美學

資深導演、演員楚原昨日（2月21日）病逝，享年87歲。在2017年第37屆香港電影金像獎頒獎禮中，楚原獲頒終身成就獎以表揚其對影壇貢獻。當晚他的獲獎感言，充滿人生智慧，至今為大家難忘。本文原寫於那次頒獎禮後，重看楚原如何開創古龍武俠片熱潮，讓我們重溫此文，緬懷這位導演在幕後的身影，和他為大家帶來難忘的武俠片回憶。



剛在第37屆香港電影金像獎獲終身成就獎的楚原先生，其獲獎感言打動人心，帶來極大迴響。楚原導演在1973年拍出喜劇《七十二家房客》打破票房記錄，晉身邵氏一線導演之列，後來一度因為拍「X街」片而遭投閒置散，亦遭公司否決他拍金庸武俠片的提案。可是，楚原並未有灰心，另闢徯徑，開創了古龍武俠片熱。

楚原憑1973年《七十二家房客》票房大收而大紅

十八部古龍作品

楚原，原名張寶堅，生於1934年，父親是著名粵劇和電影演員張活遊，妻子是粵語片紅星南紅。1950年代後期加入導演行列，1973年憑粵語喜劇《七十二家房客》重振粵語電影市場(當時粵語片被視為低檔次和低成本電影)，打破香港開埠以來最高票房記錄。

1970年開始轉拍武俠電影，首作為《龍沐春》(1970)，而成名作則為1976年據古龍小說所開拍《流星蝴蝶劍》，開始他與古龍的合作，亦開啟了之後十年片商爭拍古龍小說的熱潮。1979年楚原更憑古龍名著《武林外史》改篇的電影《孔雀王朝》，獲第25屆亞太影展最佳導演獎，亦使他成為至今拍攝古龍作品最多的電影導演。

查閱網上資料，楚原一共拍了十八部古龍的作品，當中出色而有口碑者如《天涯‧明月‧刀》、《流星‧蝴蝶‧劍》、《楚留香血海飄香》、《白玉老虎》、《多情劍客無情劍》、《三少爺的劍》、《陸小鳳之繡花大盜》都各有特色。1993年，麥當杰便據楚原武俠片名作《流星蝴蝶劍》，翻拍《新流星‧蝴蝶‧劍》；2016年，由徐克監製，爾東陞執導，亦翻拍了《三少爺的劍》。

電影《三少爺的劍》主角爾冬陞（資料圖片）

邵氏電影年代，楚原與張徹、胡金銓為當時齊名的武俠片導演(邵氏還有羅維、王羽等武俠片導演)，三人各有特色。張徹作品充滿剛陽美、胡金銓則將武俠拍得有女性的美(但武俠片來說胡導只為邵氏拍了一套《大醉俠》(1966)便赴台灣發展)、楚原的武俠片較走商業片路線，但亦是三位導演中，唯一一位拍片題才跨越社會片、文藝文、生活片和武俠片不同類型。

話說當年新派武俠小說興起，金庸和古龍的作品洛陽紙貴，70年代開始成為電影和電視翻拍的題材(佳視便於1976年拍攝由白彪和米雪主演，電視史上第一套武打武俠片《射雕英雄傳》而收視爆紅)，可是楚原自《七十二家房客》後，作品票房一直未如理想，無法獲公司支持開拍金庸作品，於是他靈機一動，改拍古龍作品，以完自己拍武俠片的理想，並捧紅了後來成為名導演，人稱小寶，武打演員姜大衛的親弟─爾東陞。

開啟武俠片男女情愛題材

若果說胡金銓和張徹奠定早期邵氏電影風格，則楚原與後起的劉家良二人是邵氏後期武俠片的核心。1970年代，李小龍的離世使寫實功夫無以為繼，張徹式的剛陽味和血淋淋武俠風亦已為觀眾所厭倦。於是，劉家良的少林功夫電影和楚原的奇情武俠片便應時冒起，形成彩色武俠片第二次浪潮。以楚原為例，曾拍寫實片入行的他，作品中的江湖充滿現實殘酷利益搏殺和真假情義。例如在作品《流星．蝴蝶．劍》的世界中，主角沒有真正的朋友，卻充滿危險的敵人。片中「老伯」孫玉伯與仇敵展開江湖仇殺，對方殺手愛上了「老伯」之女而放棄殺手生涯，本來佔上風的「老伯」卻因愛子和所派殺手離奇遇害，而知悉有內奸存在。

在楚原作品中，武俠和劇情之間存有張力，是突顯人性和人情的一個載體，楚原的武俠英雄嚴格來說非俠非盜，不是我們常說近乎聖人的完人英雄，而更是一個會膽怯、會猶豫不決的武藝高人，是放不下世俗道德規範和風花雪月，在道德世界中是軟弱無助的「大俠」 (李尋歡一角便有嚴重酗酒習慣)。若說張徹以刀劍呈現其男兒情誼和暴力美學，楚原則以刀劍來敘述家庭倫理情節。

楚原另一武俠片風格，便是將張徹那種兄弟情誼式的武俠片，改為側重武俠中男女之間纏綿悱惻之情，亦大幅提升武俠片中女性的角色份量，並引入浪漫唯美的拍攝手法。其實楚原早於1972年《愛奴》中，而開啟了女性角色在武俠世界中的翻雲覆雨，之後《流星蝴蝶劍》、《多情劍客無情劍》和《楚留香》系列，都以美貌女星為主要點，並放大了男女間的情愛，這種讓武俠片中男女情愛得以釋放的敘事角度，之後為多套武俠電影或題材所沿用。

楚原擅用廠景舞台劇佈景特點，作品中不斷讓古龍筆下的唯美畫面視覺化，反覆出現落葉、殘花、琴聲等景象，詩意情強，令楚原成為與古龍最為合拍的創作組合。而以拍文藝片入行的楚原，也十分注重武俠片中對白設計，經常設計出動人而具詩意的對白，在今屆終身成就獎中楚原每句雋永感言，妙語連珠，正好讓年青一輩感到楚導才情。

塞翁失馬焉知非福

世事往往是無心插柳。我們熟知楚原是拍紅了古龍電影的第一導演，但在這屆香港電影金像獎頒獎禮中，楚原自述他本來想拍金庸的《天龍八部》。金庸和古龍都是當時新興的武俠小說作家，作品在70年代初還未有正式登上大銀幕。

其實以寫劇本角度而言，金庸小說故事起伏跌宕，故事線索多，結構紛繁，人物關係複雜，本較適合改編成電視劇；相較而言，古龍小說的故事主幹單一，線索雖多卻極少枝葉橫逸，且極具懸疑性，改編成電影是最合適不過。金庸的影視作品能大受歡迎，原自70年代末佳視和無線拍金庸的作品以連續劇型式拍紅。以電影作品而論，古龍作品在楚原帶出熱潮後，紅足了十年，才為金庸作品所取代，楚原也是無心插柳，選中了與自己拍攝風格相合的古龍作品。

邵氏年代，受惠片廠制度，拍出多套經典作品，但亦出現不少濫拍作品。電影導演想一展理想，往往要忍辱負重，記得李瀚祥導演曾說過，他為邵氏拍了多套具票房收益的艷情片，才讓資方出資讓他拍他想拍的宮廷片《傾國傾城》，當中辛酸又有誰人知？

楚原領獎一番感言，對多少在商業市場生存中的藝術創作者而言，說出了共鳴──「當你回首往事時，不因碌碌無能而悔恨，不為虛度年華而羞恥，咁你就可以好驕傲同自己講：你無負此生！」