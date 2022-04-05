「獨臂刀」王羽離世　武俠電影名導張徹第一代弟子　享壽80歲

曾獲第56屆金馬獎終身成就獎，有「獨臂刀王」封號的資深演員王羽，今（5日）凌晨辭世，享壽80歲，女兒王馨平在臉書證實，「抱著萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。」



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王羽（1943－2022）原名王正權，1943年出生於上海，曾習空手道、太極拳。1963年王羽獲導演張徹發掘出道，是張徹開創新武俠浪潮的第一代弟子。1967年他因拍攝成名作《獨臂刀》被封為「獨臂刀王」，亦奠下武俠巨星地位。除了演員身分外，王羽也執導過幾部電影，包括1969年的講述中日功夫大戰的電影《龍虎鬥》，他最後一次演出是2013年的《失魂》。2019年王羽榮獲金馬獎終身成就獎，但因生病無法出席，由女兒王馨平與王加露代為領獎，頒發終身成就獎給王羽的金馬獎主席李安則表示，王羽作品《龍虎鬥》是他首度自編自導自演的作品，比李小龍更早開發這種武打片電影類型，堪稱創造類型風潮與引領時代的巨星。

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王馨平今上午7時在Facebook貼出哀訊，證實父親已過世的消息，她說「父親為人講義氣，重視朋友。銀幕內外，他的做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采。抱著萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀俊朗的大俠形像，將永存於電影歷史及影迷心中。」

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