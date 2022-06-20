The Match 2020｜天心最終擊敗武尊稱霸　刺拳成為致勝關鍵？

撰文：衛爾良
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日本踢拳最強之戰「The Match 2022」正式落幕，結果那須川天心以「一致判定」擊敗武尊。熱鬧過後，一起看看這場比賽的技術分析。

天心以全勝之姿從踢拳中引退

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比賽一開始，武尊即佔據擂台中央向天心施壓，天心則保持距離圍繞武尊遊走。天心先打出一記試探的左直拳，武尊輕鬆避過後再度上前。其後天心改以左高踢進攻，武尊直接擋下。武尊雖然持續前壓，卻無法逮住步法靈活的天心，打出任何具威脅的攻勢。即便以前踢及低掃作遠距離打擊，但亦被天心一一化解。相反，天心憑藉拳擊、步法優勢，多次拳擊進攻得手。在回合終段，武尊試圖近身跟天心搏拳，卻被天心以左勾拳擊中下巴倒地。

因為這記擊倒，五位裁判一致對天心打出了「10-8」的分數。

第二回合，武尊加強攻勢，天心依舊謹慎應對，貫徹實行打擊後避開的戰術，不給武尊機會拉近距離。武尊在一次前撐踢突進中不慎頭錘撞中天心臉部，導致比賽短暫暫停。 重新開始後，天心以拳擊優勢反擊武尊攻勢，武尊即使被擊中亦繼續硬闖，試圖在搏拳中打出連續勾拳攻勢。在剩下一分鐘左右，武尊在一次近身攻勢中直接抱起天心重摔在地，但卻依然無法挑釁天心，取得優勢。

第二回合完結，4名裁判的評分「10-10」平手，1名裁判給武尊「10-9」。

第三回合，武尊唯有打出擊倒才可挽回分數差異，因此他更加採取特攻打法。天心經過兩回合高強度打擊後體能稍微回落，即使回避及反擊時機絕佳，也已無法中止武尊進迫，武尊趁機搶回一些攻勢。天心回合中後段，天心作出調整，在實施防守反擊的同時，加入近身纏抱成功消耗一點時間。

最終完成三回合後，比賽結果落入裁判手中。五名裁判評分為「29–28，30–28，30–28，30–28，30–27」，那須川天心以「一致判定」勝過武尊，奪下踢拳生涯第42場勝利，以不敗之姿從踢拳中引退，轉戰至職業拳擊。

「天心 VS 武尊」技術分析

武尊以近身勾拳重擊見稱，天心團隊明顯採取針對性遊走打法，避免武尊拉近距離。在今場比賽中，刺拳運用成為天心取勝的關鍵技術。

武尊要發揮近身重拳優勢，必須設法把天心迫退至繩邊，而他卻欠缺突破距離的進攻方式。在遠距離時，武尊以低掃、前踢、前撐進攻為主。筆者認為低掃是武尊陣型的部署之一，目標在於影響天心步法及拳擊發揮。但以三回合的比賽時間而言，武尊難以對天心打出確切傷害。而且，遠距離踢擊的動作較大、距離較遠，天心很容易對其作出反應。每當武尊進入拳擊距離時，天心的拳擊優勢卻完全展示出來，尤其是刺拳。

天心的刺拳優勢相當明顯。天心的刺拳不單作為防守之用，更是成為有力的反擊拳，武尊多次迫近都被天心的刺拳擊中，導致打擊組合無法串連起來。另一方面，天心亦充份利用刺拳威脅，分散武尊的防守，並把武尊封鎖在外圍。

武尊既沒有足夠的拳擊防守，亦沒有能與天心匹敵的中距離拳擊，也沒能透過切擂（Ring Cut）封鎖天心的移動，最終令武尊無法打出有利自身的攻勢。

武尊經過第一回合的擊倒後，深明自己必須透過擊倒才可挽回局勢，於是他在第二回合開始挑釁天心，包括進一步卸下頭部防守、固意摔倒天心等，但天心卻沒有中計，繼續維持打帶跑及纏抱戰術，提防化解武尊的近身威脅直至比賽完結為止。

結果而言，第一回合的擊倒成為武尊落敗的硬傷，在比賽早段便讓天心取得比賽主導權，更加有利他發揮自己的遊走打法。

讀者們對於這場大賽又有甚麼看法呢？大家不妨留言討論。

「THE MATCH 2022」全部賽事結果：

那須川天心「 判定勝」 武尊

海人「 判定勝」野杁正明

原口健飛「TKO勝」山崎秀晃

安保瑠輝也「判定勝」山田洸誓

Kongnapa「TKO勝」白鳥大珠

中村寬「判定勝」Leona Pettas

YA-MAN「判定勝」芦澤竜誠

和島大海「判定勝」BeyNoah

Sina Karimian「判定勝」山下力也

Mahmoud Sattari「KO勝」內田雄大

笠原友希「判定勝」中島千博

江幡睦「判定勝」璃明武

玖村將史「判定勝」志朗

鈴木真彥「判定勝」金子晃大

大久保琉唯「判定勝」那須川龍心

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