The Match 2020｜天心最終擊敗武尊稱霸　刺拳成為致勝關鍵？

日本踢拳最強之戰「The Match 2022」正式落幕，結果那須川天心以「一致判定」擊敗武尊。熱鬧過後，一起看看這場比賽的技術分析。



天心以全勝之姿從踢拳中引退

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比賽一開始，武尊即佔據擂台中央向天心施壓，天心則保持距離圍繞武尊遊走。天心先打出一記試探的左直拳，武尊輕鬆避過後再度上前。其後天心改以左高踢進攻，武尊直接擋下。武尊雖然持續前壓，卻無法逮住步法靈活的天心，打出任何具威脅的攻勢。即便以前踢及低掃作遠距離打擊，但亦被天心一一化解。相反，天心憑藉拳擊、步法優勢，多次拳擊進攻得手。在回合終段，武尊試圖近身跟天心搏拳，卻被天心以左勾拳擊中下巴倒地。

因為這記擊倒，五位裁判一致對天心打出了「10-8」的分數。

第二回合，武尊加強攻勢，天心依舊謹慎應對，貫徹實行打擊後避開的戰術，不給武尊機會拉近距離。武尊在一次前撐踢突進中不慎頭錘撞中天心臉部，導致比賽短暫暫停。 重新開始後，天心以拳擊優勢反擊武尊攻勢，武尊即使被擊中亦繼續硬闖，試圖在搏拳中打出連續勾拳攻勢。在剩下一分鐘左右，武尊在一次近身攻勢中直接抱起天心重摔在地，但卻依然無法挑釁天心，取得優勢。

第二回合完結，4名裁判的評分「10-10」平手，1名裁判給武尊「10-9」。

第三回合，武尊唯有打出擊倒才可挽回分數差異，因此他更加採取特攻打法。天心經過兩回合高強度打擊後體能稍微回落，即使回避及反擊時機絕佳，也已無法中止武尊進迫，武尊趁機搶回一些攻勢。天心回合中後段，天心作出調整，在實施防守反擊的同時，加入近身纏抱成功消耗一點時間。

最終完成三回合後，比賽結果落入裁判手中。五名裁判評分為「29–28，30–28，30–28，30–28，30–27」，那須川天心以「一致判定」勝過武尊，奪下踢拳生涯第42場勝利，以不敗之姿從踢拳中引退，轉戰至職業拳擊。

「天心 VS 武尊」技術分析

Tenshin's jab was his most important tool against Takeru. Taking advantage of his incredible speed, Tenshin established his jab early and it was there for him when he needed it the most when things got chaotic and Takeru started swarming. pic.twitter.com/KRy636dkmk — Miguel Class (@MigClass) June 20, 2022

武尊以近身勾拳重擊見稱，天心團隊明顯採取針對性遊走打法，避免武尊拉近距離。在今場比賽中，刺拳運用成為天心取勝的關鍵技術。

武尊要發揮近身重拳優勢，必須設法把天心迫退至繩邊，而他卻欠缺突破距離的進攻方式。在遠距離時，武尊以低掃、前踢、前撐進攻為主。筆者認為低掃是武尊陣型的部署之一，目標在於影響天心步法及拳擊發揮。但以三回合的比賽時間而言，武尊難以對天心打出確切傷害。而且，遠距離踢擊的動作較大、距離較遠，天心很容易對其作出反應。每當武尊進入拳擊距離時，天心的拳擊優勢卻完全展示出來，尤其是刺拳。

天心的刺拳優勢相當明顯。天心的刺拳不單作為防守之用，更是成為有力的反擊拳，武尊多次迫近都被天心的刺拳擊中，導致打擊組合無法串連起來。另一方面，天心亦充份利用刺拳威脅，分散武尊的防守，並把武尊封鎖在外圍。

武尊既沒有足夠的拳擊防守，亦沒有能與天心匹敵的中距離拳擊，也沒能透過切擂（Ring Cut）封鎖天心的移動，最終令武尊無法打出有利自身的攻勢。

武尊經過第一回合的擊倒後，深明自己必須透過擊倒才可挽回局勢，於是他在第二回合開始挑釁天心，包括進一步卸下頭部防守、固意摔倒天心等，但天心卻沒有中計，繼續維持打帶跑及纏抱戰術，提防化解武尊的近身威脅直至比賽完結為止。

結果而言，第一回合的擊倒成為武尊落敗的硬傷，在比賽早段便讓天心取得比賽主導權，更加有利他發揮自己的遊走打法。

讀者們對於這場大賽又有甚麼看法呢？大家不妨留言討論。

「THE MATCH 2022」全部賽事結果：



那須川天心「 判定勝」 武尊



海人「 判定勝」野杁正明



原口健飛「TKO勝」山崎秀晃



安保瑠輝也「判定勝」山田洸誓



Kongnapa「TKO勝」白鳥大珠



中村寬「判定勝」Leona Pettas



YA-MAN「判定勝」芦澤竜誠



和島大海「判定勝」BeyNoah



Sina Karimian「判定勝」山下力也



Mahmoud Sattari「KO勝」內田雄大



笠原友希「判定勝」中島千博



江幡睦「判定勝」璃明武



玖村將史「判定勝」志朗



鈴木真彥「判定勝」金子晃大



大久保琉唯「判定勝」那須川龍心

