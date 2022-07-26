John Wick 4｜刀槍大戰宇宙最強甄子丹　預告現沖繩古法練習器？

【John Wick】奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神JOHN WICK 4》，早前公開首段預告片。預告片中不但有豪華演出陣容及連場動作場面，更橫跨多國拍攝，迅速引起萬千影迷熱烈討論。電影預定於明年3月24日公映，香港亦會緊貼上映。

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《殺神JOHN WICK 4》延續上集故事，「殺神」密謀向殺手組織大反擊，再次以一敵百，施展渾身解數。今次奇洛李維斯將會穿梭柏林、巴黎、紐約及日本，橫跨歐亞與一眾殺手上演連串廝殺。除了一眾主要角色外，本集還添加全新角色：英國日裔流行歌手澤山璃奈、《不死喪軍》真田廣之、《銃夢：戰鬥天使》麥高渣羅（Marko Zaror）等，還有香港人非常熟悉的「宇宙最強」甄子丹。

預告中，甄子丹身穿全黑西裝，戴上黑超，作為老闆身邊的高手身份登場，靜靜地坐一旁。鏡頭一轉，甄子丹便一手執日本刀，一手執槍跟奇洛李維斯大打出手，場面相當刺激。

此外，預告片動作場面花款甚多，除了「殺神」飛斧頭爆頭之外，還有多人混戰、飛車、跳樓，亦增添影迷最期待的新武器武士刀、弓箭和雙截棍等。最後一幕奇洛以雙截棍狂毆敵人頭部，盡顯殺神本色。

奇洛李維斯不斷以拳擊打一個纏有麻繩的東西，上面血跡斑斑。（圖片擷取自：《John Wick 4》預告片）

大家有沒有發現，奇洛李維斯在預告片中不時以拳擊打一個纏有麻繩的東西，上面血跡斑斑。其實那到底是什麼呢？

巻藁的構造

在沖繩傳統空手道中，他們就是用名為「卷藁」（Makiwara）的工具，強化拳鋒硬度，煉成「一拳入魂」的鐵拳。就連「現代空手道之父」船越義珍、「極真之父」大山倍達等空手道傳奇人物，亦曾不斷擊打「卷藁」作為鍛煉。

巻藁，字面意思就是「卷著的乾草/禾桿」之意，英文稱為"Makiwara"。（圖片擷取自：Wikipedia）

巻藁，字面意思就是「卷著的乾草/禾桿」之意，英文稱為「Makiwara」。它是傳統空手道的獨特訓練器材，用以強化打擊部位的硬度，以及鍛煉穩固的打擊結構。卷藁主要分成「站立式」及「掛牆式」兩種。

「站立式」是最傳統的卷藁種類。將7至8呎（2.1 - 2.4米）長、9厘米闊的木條打進地面，深入地下三至四呎，頂端大約為肩膊高度。木條底部前後以泥土或外物支撐，使其保有一定空間和彈性，不會輕易折斷。木條從底而上逐漸變薄，頂部厚度約為1-2厘米。傳統上，木條頂部打擊位置會以乾蘆葦草纏裹，一方面作為緩衝物，另一方面能對破損的拳面稍作消毒，但現代巻藁的打擊面大多以皮革或膠墊取代。

「掛牆式」則固定在牆壁上，以「夾板」方式，或改以其他彈性物料製作以緩解打擊衝力，模擬「站立式」的打擊效果。此外，亦發展出圓柱狀的卷藁，以便鍛煉全方位的打擊硬度。

卷藁經常用於正拳、背拳、肘擊、踢擊等練習之中。一方面可以強化打擊部位的硬度，另一方面可以檢查打擊時的身體姿勢是否正確。

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