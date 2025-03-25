KKday3.25 10am開搶Run with KAKAO FRIENDS2025寵物盛會5.11開跑

闊別三年的「Run with KAKAO FRIENDS」載譽歸來！「Run with KAKAO FRIENDS 2025」將於2025年5月11日（星期日）於北角匯開跑，途經最新景點東岸板道。今屆活動將加入新角色「春植」及寵物元素，打造東岸板道首個以KAKAO FRIENDS為主題的跑步盛會！KAKAO FRIENDS的粉絲及一眾貓奴狗奴都絕對不容錯過，與好友及主子創造獨一無二的回憶！

全港首個KAKAO FRIENDS寵物盛會

新角色春植深受粉絲喜愛，本次活動聯合春植加入大量寵物元素。除了新增的「1公里歡樂寵物組」，更會招募寵物檔主於週末擺放市集，讓參加比賽的人寵都可以狂歡！同場亦設KAKAO FRIENDS的打卡位，保證令各位參加者都能度過歡樂的一天！

萌寵配上最強裝備 跑轉海濱

今年特設「1公里歡樂寵物組」，一人一寵合力完成1公里歡樂跑！參加者可獲得 精美跑手包，包括1KM限定設計T-shirt 1件、毛巾 1條、號碼布 1張、防水Tote Bag 1個、寵物摺疊水碗 1個、寵物便便袋 1個、寵物水樽 1個、完賽獎牌 1塊（完成賽事後派發）及寵物完賽獎牌 1塊 （完成賽事後派發）。

*1公里寵物歡樂組別的必須由1位18歲或以上的參加者帶領1隻中型或小型體格（體重30公斤內、身高60公分內）寵物參與。

*所有參賽動物需要植入寵物晶片以及完成狂犬病疫苗注射。

「Run with KAKAO FRIENDS 2025」套票將於2025年3月25日早上10時正於KKday準時開售！「Run with KAKAO FRIENDS 2025」設1公里歡樂寵物組、2/3公里個人組、2/3公里親子/朋友組連指定跑手包，適合與親朋好友以及主子一同參與！

1公里歡樂寵物組跑手包包括：1KM限定設計T-shirt 1件、毛巾 1條、號碼布 1張、防水Tote Bag 1個、寵物摺疊水碗 1個、寵物便便袋 1個、寵物水樽 1個、完賽獎牌 1塊（完成賽事後派發）及寵物完賽獎牌 1塊 （完成賽事後派發）

*起跑時間：14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00

1公里歡樂寵物組

KKday 優惠: HK$480/（1人1寵）

KKday 優惠: HK$680/（2人1寵）

個人組跑手包包括： 個人組限定設計T-shirt 1件 、毛巾 1條、 號碼布 1張、 吸水手腕帶 1對 、索繩袋 1個 、完賽獎牌 1塊（完成賽事後派發）

*2公里賽事起跑時間：10:30 / 11:10 / 11:50

*3公里賽事起跑時間：08:30

2公里/3公里個人組

KKday 優惠: HK$380/位

親子/朋友組跑手包包括： 朋友組限定設計T-shirt 2件、毛巾 2條、號碼布 2張、磁石相框鎖匙扣 1對、索繩袋 2個、完賽獎牌 2塊 （完成賽事後派發）

*2公里賽事起跑時間：12:30 / 13:10 / 13:50

*3公里賽事起跑時間：09:30

2公里/3公里親子/朋友組（2人）

KKday 優惠: HK$720/2位，平均HK$360/位

限定早鳥優惠

現凡於報名首日成功報名，即可獲得Run With KAKAO FRIENDS 2025短手機掛繩 乙條。

活動詳情如下：

活動Facebook專頁網站：https://www.facebook.com/RunwithkakaoFRIENDShk2025/

（資料及相片由客戶提供）