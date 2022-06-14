試堂｜初學者陶瓷拉坯3大注意事項！心靈夠靜才能和陶泥溝通？

【試堂】陶瓷拉坯已經不是什麼新鮮事，看似簡單的手部動作，究竟真正落手落腳製作，是什麼感覺呢？今天記者Rachel就來到CC Art Studio親自體驗一下陶瓷拉坯。Studio有很多學生的陶瓷作品，包括有碗、碟、花瓶、茶杯還有超有藝術感的清酒杯！小編我就沒有什麼拉坯經驗，所以選擇了比較普遍的茶杯。原本以為只要輕輕觸碰泥，就會改變泥漿形狀，誰料到竟然困難重重！

難度5.0 陶瓷拉坯——3大注意事項

初學者注意事項一：不可以選擇太大的陶瓷形狀



導師Rita教導說太大的陶瓷形狀，在一開始將泥推高的步驟已經很困難，一不小心整塊泥漿都會脫離轉盤，因此大家不能太過貪心！

初學者注意事項二：不可以用死力，要和泥漿溝通



大家可能以為泥漿轉盤速度很快，輕輕觸碰泥漿就可以將其塑形，但其實想要將泥漿推高或是壓低都需要比想像中要花很多力，而且不能是死力，要好像太極一樣鋼中帶柔，單憑這一點，小編要花上好一段時間才能漸漸捉摸到。

初學者注意事項三：手要做主導，不要跟著泥漿動



做到上述兩點，都還不足夠。在製作過程中，因為泥漿有一定黏力，加上轉盤有一定速度，手只要一接觸到泥漿，就會不自覺跟著泥漿，這樣是不能成功塑形的！手肘最好固定放在轉盤外的盆上，以確保雙手做主導，就能夠拉出理想形狀啦。

看似簡單的陶藝DIY，其實每一個步驟都需要非常小心冷靜，而且十分考驗大家的耐性和細心程度！大家看完小編的製作體驗，有沒有讓你立刻心動嘗試一下陶瓷拉坯呢？

詳情可前往01空間頁面查詢：拉坯體驗工作坊

思陶藝術工作室 CC Art Studio

地點：九龍太子道西141號長榮大廈6樓E室

時間： 星期一至六 10:00 - 22:00



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