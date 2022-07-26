【試堂】近年有很多美劇都會插入主角玩滑板的場景，讓人覺得很過癮很型格。而在香港這個人多地方少的城市，滑板這項運動就變得更加難接觸！而這次記者Rachel就找到香港滑板學院，做一日街頭小子，雖然說就說是「街頭」，但其實今次拍攝的場地，是位於荔枝角的室內滑板場，U池、斜台、梯階等，只要是有能做到滑板花式的設備，都應有盡有！

招式一：定點旋轉（Kick turn）

定點旋轉是要在短時間內原地快速轉換方向，剛剛開始練的時候，最容易重心不穩，因此要從10度、45度、90度、180度、最後再到360度！見到導師達達做的如此輕而易舉，但其實一點都不容易！

定點旋轉的技巧在於要先找到雙腳的平衡，之後將一隻腳盡量踩著滑板翹起的一邊，另一隻腳就要盡量保持在滑板滾輪對上的位置。做定點旋轉的時候，後腳要用力，而前腳便要放鬆，這樣滑板就會翹起一邊，之後就要用腰力扭去想旋轉的方向（順時針或逆時針），這樣就可以轉動滑板了。

招式二：U池上落

U池就是指滑板場內的U型碗狀斜坡，通常要在平地活動自如，才能開始嘗試U池。但因為今天是速成班，所以記者勉強上去小試了幾個回合，結果當然強差人意！

上下U池的技巧要領，在於重心轉移。滑板需要有一定速度，才可以夠力上去U池。衝上去之後，人要盡量傾向U池邊緣位置，而滑下來的時候，身體重心要立即調整到中間位置，避免因爲U池斜坡而身體向前傾，不然的話，就很容易因爲失去平衡而跌倒。

招式三：豚跳（Ollie）

Ollie這個動作可以說是滑板最入門的動作，這個連環動作分為三部分，蹲、壓板、起跳，來做出騰空。但要將動作連貫做好，對於一個滑板零基礎的人來說，絕對是需要一些時日的！記者在試堂期間都訪問了店內的職員妹妹，她也是斷斷續續花了成年，才學會這一個招數！

這個動作的要領在於重心腳的用力，如果左腳比較有力，就用左腳站在花瓣翹起的一邊，而右腳站在滑板輪對上位置。左腳用力將滑板一邊踩到地下，而同時右腳要盡可能抬高，令滑板有足夠空間傾斜，之後用力踩回地上。落地的時候，雙腳應該回復至兩排滑板輪雙方位置，才能令我們可以在滑板上重拾平衡。

滑板這項運動，很多人可能覺得要自己去慢慢摸索，在不斷跌跌撞撞才能掌握當中奧妙。但如果有個人可以在一旁攙扶一下，指導一下，相信一定會進步得更快一些！

SKATE SPADE 香港滑板學院

地點：荔枝角 D2 Place 2期Two 5樓B室

時間： 10:00 - 22:00

