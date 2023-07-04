DSE 2023｜學友社升學專家吳寶城　分享海外升學考慮因素

DSE文憑試將於7月19日放榜，為協助文憑試考生和家長預備放榜，《香港01》於7月3日至23日舉辦「線上教育及職業博覽」，涵蓋升學、就業兩大範疇。博覽將舉辦十多場線上講座和研討會，邀請不同院校代表介紹各類型課程、以及一眾升學專家分享本地及海外升學、就業，生涯規劃等實用資訊。除此以外，「線上教育及職業博覽」亦會提供各類型課程、升學就業的相關文章，方便一眾文憑試考生在放榜前規劃前程。



「01教育」今次請來學友社學生輔導顧問吳寶城，分享決定是否前往海外升學以及選擇留學地點的考慮因素，以及報讀海外大學須知，為有意到海外升學的學生做好準備。



立即參加線上教育及職業博覽

吳寶城指若學生有意赴海外升學，需考慮經濟狀況、適應能力及留學目標三大因素。由於英語系國家留學費用高昂，學生需同時考慮當地學費、生活費、住宿費及交通費等。學生同時需了解自己能否適應當地的學習模式，以及達到所設立的學習目標，例如提升英語水平等。

選擇留學地區及海外課程的準則

學友社學生輔導顧問吳寶城分享應否到海外升學、選擇留學地區及海外課程的準則，以及報名須知，為有意到海外升學的學生做好準備。（余俊亮攝）

至於選擇留學地區及海外課程的準則，吳寶城表示，選擇留學地區時需考慮當地入境政策、生活環境、與家人聯繫及物價水平等。學生可先了解當地的天氣狀況、飲食文化及生活習慣等，避免難以適應當地的生活環境。

他又指選擇海外課程時需考慮入學門檻、興趣取向、學歷評審及知名度等。若學生的文憑試成績未如理想亦不需要擔心，因為很多英語系國家的大學著重IELTS及TOEFL成績。另外，學生亦需了解當地大學的認受性，包括心儀院校和課程，畢業後能否通過香港學術及職業資歷評審局的學歷評估，同時亦不應太著重大學排名，最重要是選擇合適的學習環境。

報名須知

吳寶城特別提醒學生，若早已有意海外升學，應在中六的9月至10月期間報讀當地大學及辦理簽證，提前做好準備。如果學生有意找中介顧問諮詢意見，需了解顧問能否提供所需的服務，以及會否收取額外服務費用，有需要時可向有關國家的領事館查詢升學資訊。