TOEFL托福®香港獎學金增至2萬助在港學生升學　即睇申請+報考攻略

不少計劃到海外升學的學生，都有意報考廣獲國際院校認可的TOEFL iBT®考試，記得同步留意舉辦方ETS設立的托福香港獎學金啦！



去年首屆獎學金共8名優秀學子每人獲頒港幣1萬元獎學金，助他們盡展所長實現夢想，新一屆ETS托福香港獎學金，於3月15日至7月7日期間接受申請，獎學金金額按年倍增至港幣2萬元，共設4個名額，只要你報讀外國或本港任何全日制課程，TOEFL分數最少達60分即可申請；首輪篩選及評審面試則安排在7月中下旬進行，結果於8月上旬公布。



另外，去年起TOEFL iBT®考試調整考試時間，由3小時縮短至2小時內，亦精簡考試流程，包括將獨立寫作試題更改成10分鐘「學術討論寫作」題，減少閱讀部分需要閱讀的文章及題數及取消不計分的加分試題，大大減少考生的應考壓力，即睇內文的申請方法+報名攻略，6月底前以優惠碼報名，可再節省30美元考試費用。



不少香港學生都有一個海外升學夢，因應海外大學都以國際英語考試成績作為入學要求，報考具廣泛國際認受的英語考試，對其升學路十分重要。

不少香港學生都計劃到海外升學，以拓闊眼界，在報考時都需要提交獲國際學府認受的英文考試成績。(gettyimage)

TOEFL連續第二年在港推出獎學金計劃

其中ETS舉辦的TOEFL iBT®考試是現時市場上院校認可度最高，且考試時長最短的國際英語考試，是不少香港學生的選擇。

今年托福香港獎學金於2024年3月15日至7月7日期間接受申請，將設4個獎學金獎項。每個得主將獲頒港幣2萬元獎學金，較去年金額倍增。

獎學金涵蓋博士課程、碩士課程、學士課程、全日制證書文憑、副學士課程或大學基礎班課程。只要是「申請到外國或本港任何全日制課程」的學生，如持有香港身份證、托福iBT達60分（滿分120分）或達到其報讀課程的最低托福 iBT分數要求，同時入讀認可托福成績的院校以及其TOEFL iBT考試是在香港參加就能申請。

如欲經由非聯招途徑申請本地大學的同學，只要提供個人TOEFL iBT成績證明亦符合相關資格。

如於6月30日前使用優惠碼「HKSCHOLARSHIP24」報名參加該考試，更即節省高達30 美元的考試費用。

ETS：獎學金額倍增為同學升學提供更多支援

ETS中國區總裁王夢妍表示，獎學金第二年在港舉辦，希望如其成立初衷，可鼓勵有明確個人發展目標的同學追逐理想，「我們相信在現今多元社會中更不應以不同的起跑點來區分其追逐理想的毅力和決心，所以獎學金更看重申請人能否認清目標努力向前邁進，因此今年將最低托福分數要求微調低一點，以鼓勵更多來自不同階段及學術背景的同學都可借申請托福獎學金的機會，增強自信突破框架，以達成個人目標。」她期望獎學金額倍增，為同學提供更充裕的財政準備應付留學初期的瑣碎小問題，為開學作好最佳準備，盡快全心投入學業新旅程。除此之外，ETS 亦計劃在下半年首度推出一個支持在港大學就讀的同學通過海外交流經歷豐富見識及了解不同文化的交流獎學金項目，提供更多的獎學金名額為香港的教育及人材發展持續出一分力。

ETS中國區總裁王夢妍表示，獎學金第二年在港舉辦，希望可鼓勵有明確個人發展目標的同學追逐理想。

3月15日至7月7日接受申請 8月上旬公布結果

托福香港獎學金申請程序簡單，只需3步即可，申請日期為2024年3月15日至7月7日，所有逾期申請將不會獲受理；首輪篩選及約20分鐘的評審面試則安排在7月中下旬進行，結果會於8月上旬公布。最後提提大家，申請人成功通過面試後，亦需提供報讀院校的錄取通知書來確認領取相關獎學金。

托福香港獎學金2024詳情



申請期：2024年3月15日至7月7日

獎金：港幣$20,000

名額：4個

報名網址：https://toefl.cn/hk-scholarship_ch/

托福香港獎學金2024申請資格



1. 持有有效的香港身份證（永久性居民或非永久性居民均可），且目前正在香港就讀或就業。

2. 計劃在 2024/25 學年（具體為2024年1月1日至2025年3月31日期間）入讀接受托福iBT成績作為入學申請要求其中一部分的全日制學術課程。

3. 托福iBT考試總分最少達60分或達到其報讀課程的最低托福iBT分數要求，以較高者為準。

4. 於2023年4月1日或之後在香港註冊參加托福 iBT考試（考場考試或在家考試均可），並能夠出示有效的托福iBT成績報告作為申請獎學金之用。

申請「托福香港獎學金2024」簡單3步曲



第一步：下載申請表格，並以英文填寫，確保完成表格上的個人陳述部分

🔑你為什麼想修讀某學科以及你的專業發展目標？

🔑你認為你將獲得的學習經歷如何有助於你的個人或專業發展？

🔑你為什麼選擇托福iBT考試？你有什麼關於你的托福之旅想要分享？

第二步：確保你同時準備好以下的文件

🔑有效香港身份證的掃描副本（pdf或jpg格式）

🔑有效的托福 iBT成績報告的電子副本（pdf格式）

🔑個人證件照的掃描副本（jpg格式）

第三步：遞交申請

於香港時間 2024年7月7日晚上11時59分前，將已填妥的申請表格連同附加文件，以「Application for TOEFL Hong Kong Scholarship」為主題，發送至電郵地址「toefl-hk@etsglobal.org」。

第一屆獎學金得主黃瀅(現就讀香港科技大學科技及管理學雙學位課程)，藉校長推薦計劃及優秀的TOEFL iBT®成績提前獲科大取錄，成功升讀科技及管理學雙學位課程。對於有意申請獎學金的同學，她分享了3大小貼士。

首屆獎學金得主分享3大面試貼士

去年首屆獎學金共接獲56名同學申請，今屆料申請人數將再增加，如何在眾多申請者中突圍而出，去屆得主分享了一些有用貼士。

第一屆獎學金得主黃瀅，去年文憑試放榜前已接獲好消息，她藉校長推薦計劃及優秀的TOEFL iBT®成績提前獲科大取錄，成功升讀科技及管理學雙學位課程。對於有意申請獎學金的同學，她分享了3大小貼士。

黃瀅指申請者應要在面試時以親身經驗，強調托福如何展示到個人英語能力，有助為升學做準備，以及給予自己追求學術目標的信心；另外當介紹自己時，則盡量分享親身經驗，以具體例子突出自身獨特素質，令面試官印象更深刻。她並指，當談及個人抱負和未來願景時，申請人要清楚地闡述目標，解釋托福香港獎學金如何與其抱負相吻合，並仔細說明獲得獎學金後的計劃或研究主題更佳。

她強調，通過清晰陳述願景，有效向面試官表達熱誠、抱負、明確的計劃、如何致力有效利用獎學金，便能大大提升得獎成功率。

TOEFL iBT®考試內容包括閱讀、聽力、口語和寫作４個部分，去年調整了考試時長，由3小時縮短至2小時內，大大減少考生應考的壓力。

全球逾1.25萬所國際大學及學院認可

現時ETS舉辦的TOEFL iBT®考試，成績獲全球逾160個國家、超過12,500所國際大學及學院所認可，作為入學申請之用；當中包括港人熱點升學地點「英、美、澳、紐、加」所有大學以及歐亞的頂尖學院。本港的大學都同樣認可托福成績作非聯招申請之用。

自去年7月起TOEFL iBT®考試調整了考試時間，由3小時縮短至2小時內，並精簡考試流程說明與操作導引。改動包括取消原有的獨立寫作試題，改為10分鐘「學術討論寫作」題；減少閱讀部分的文章數目及題目數量；取消所有不計分的加分試題等，都大大減輕考生的應試壓力，提升了學生們報考的吸引力。

考試僅兩小時 減考生壓力

TOEFL iBT®考試內容包括閱讀、聽力、口語和寫作４個部分，強調考生英語綜合能力，透過還原真實課堂情景，評估考生英語水平能否達到大學要求，故考試成績廣為英語授課大學接受。

一站式AI技術輔助備考平台

為讓有意報考人士更了解考試詳情，ETS特設「TOEFL®TestReady™」最新官方備考平台，將現有官方備考產品作整合，加入新產品和功能，例如每日答題、題型練習、評分、客製化學習計畫等，巧妙運用AI人工智慧技術，打造專屬同學的個人化回饋和建議的綜合性備考平台。

備考計劃包括備考時間線、托福閱讀、聽力、口說及寫作4大部分的備考節奏，有效清晰化備考路線，助同學在托福路上不用孤軍作戰。

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