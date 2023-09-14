TOEFL獎學金8人獲獎　女生赴牛津研貧富懸殊　改革後考試僅2小時

赴英升讀牛津大學的蔡欣妮，致力研究貧富懸殊的社會問題；身在美國求學的蔣欣杰，在彼邦鑽研人工智能技術望助有學習障礙的孩子；而香港科技大學新生黃瀅，中學時憑「城市綠洲」方案獲獎，現致力將計劃成真。

3個追夢女生於升學路上做足準備，以廣獲國際院校認可的TOEFL iBT®考試成績考入心儀學府，她們憑優秀表現及貢獻社會的志向，成為ETS（美國考試服務中心）今年首設的「托福香港獎學金」8名得主的一份子，為自己夢想及推動更好的未來進發。



主辦TOEFL iBT®考試的ETS（美國考試服務中心）首次設立托福香港獎學金，選出8名獎學金得主，圖為蔡欣妮(左)與黃瀅(右)。(黃寶瑩攝)

香港學生若有志到海外升學，獲國際認可的優異英語考試成績可說是報讀海外學校的基本入場券，其中於英美澳加、歐洲和亞洲都廣受認可的托福（TOEFL iBT®）英語考試，是不少考生的選擇。至今為止，全球已有接近4千萬人通過托福考試打開通向未來的大門。

今年3月主辦TOEFL iBT®考試的ETS，首次設立「托福香港獎學金」，在港參與TOEFL iBT®考試獲80分以上，並以該成績申請升學的考生即可參加。獲獎名單近日公布，8名獎學金得主各有夢想與志向，他們獲頒每人港幣1萬元的獎學金，通過在海外及本地升學，邁向夢想盡展所長。

蔡欣妮入讀牛津後她希望能深入了解政策如何導致經濟體出現財富不平等現象，並望能獨自完成研究項目。(黃寶瑩攝)

兩度考試幾乎滿分 赴牛津望解貧富懸殊問題

獲大公司高薪聘任的蔡欣妮，決定放棄工作繼續進修，9月赴英國牛津大學就讀經濟學哲學碩士課程。她指高中時曾應考TOEFL獲97分，今次有所進步考獲119分，只差一分就滿分。在報考牛津時，她指因早已熟悉考試流程，加上TOEFL iBT®成績獲100%的英國大學認可，故毫不猶豫選擇再考一次。

曾在內地和香港生活過，蔡欣妮一向關心社會越趨顯著的貧富懸殊問題，擔心情況加劇影響民眾生活。入讀牛津後她希望能深入了解政策如何導致經濟體出現財富不平等現象，並望能獨自完成研究項目，畢業後則擬繼續研究，望有機會向掌權者進言，從體制結構解決社會貧窮問題。

黃瀅提前獲科大取錄，新學年升讀科技及管理學雙學位課程。(黃寶瑩攝)

黃瀅中學時參加阿里巴巴創業者基金主辦的比賽，憑解決城市綠化問題的城市綠洲 「CityOasis」方案，於逾百隊伍中脫穎而出奪冠。

中六生獲科大優先取錄 研將香港變城市綠洲

要同步準備中學文憑試及TOEFL iBT®考試的黃瀅，文憑試放榜前已接獲好消息，她藉校長推薦計劃及優秀的TOEFL iBT®成績提前獲科大取錄，新學年升讀科技及管理學雙學位課程。她還記得去年應考時疫情未過，但TOEFL iBT®考試讓考生可在家中以電腦應試，相對安全又可減少緊張感，加上TOEFL iBT®考試在國際上認可度很高，故吸引她應考，最終亦考獲理想成績。

黃瀅中學時曾參加阿里巴巴創業者基金主辦的比賽，憑解決城市綠化問題的城市綠洲 「CityOasis」方案，於逾百隊伍中脫穎而出奪冠。黃瀅指有關方案希望利用香港閒置土地，變成社區土地鼓勵市民耕種，這個概念已獲私人公司垂青正探索商品化的可能性，亦開始接觸政府商討土地運用等細節，希望終有一日可成真。

蔣欣杰於香港大學畢業後留在港大虛擬實境實驗室工作，決心重返校園增值的她，希望進一步了解科技輔助教育，望助更多有學習障礙的孩子。

美國升學望研AI輔助教學 針對助學障孩子

蔣欣杰於香港大學畢業後留在港大虛擬實境實驗室工作，決心重返校園增值的她，選定心水學校後報考了TOEFL iBT®考試，「想報的學校都對TOEFL iBT®成績有要求，加上TOEFL iBT®考試內容著重模擬在真正的海外大學課堂上應用英語的情況，做應試準備時更像是提前適應校園生活。」

成功升讀美國卡內基美隆大學互動設計碩士課程的蔣欣杰，於港大曾參與遙距學習及數碼展覽等VR項目，她希望在美留學時探索更多人機互動及AI等技術在教育上的應用，「不同孩子都有自己的學習需要，AI可以提供針對輔助，減輕家長的壓力」。長遠她希望藉技術協助有學習障礙的孩子，設計出更具創意的學習解決方案。

不少香港學生有志到海外升學，獲國際認可的優秀英語考試成績可說是報讀學校的基本入場券，其中於英美澳加、歐洲和亞洲都廣受認可的TOEFL iBT®考試，是不少考生的選擇。（資料圖片）

全球逾1.2萬院校認可 考試時長減至2小時內

現時TOEFL iBT®考試被全球160多個國家和地區逾1.2萬所大學、機構和學院認可，包括英國、美國、加拿大、澳洲、愛爾蘭及新西蘭的所有大學，以及全球英語教學的頂尖學府等。

今年7月26日起TOEFL iBT®考試調整考試時長，由3小時縮短至2小時內，亦精簡考試流程說明與操作導引，並取消現有獨立寫作試題，改成更為簡練的10分鐘「學術討論寫作」題，並減少閱讀部分需要閱讀的文章及題數，及取消所有不計分的加分試題，對考生而言應考的壓力明顯減少，大大提升吸引力。

備戰TOEFL心得：聽Podcast練聆聽 視像辯論練口語

新學年不少學生或考慮海外升學及投入TOEFL iBT®考試，作為托福香港獎學金得主，蔡欣妮、黃瀅和蔣欣杰都教路，要考獲好成績，不二法門始終都是多聽多講多練習，可盡量在日常生活中建立英文語境，並多做模擬試題，在聆聽方面可多聽Podcast，亦可與朋友透過視像辯論練習英文，作文則沒有捷徑，還是要多寫。

蔡欣妮、黃瀅和蔣欣杰都教路，要考獲好成績需多聽多講多練習，例如在聆聽方面，可多聽Podcast。(資料圖片)

蔡欣妮提醒同學們溫習時最好找自己有興趣的內容，以保持熱情，口試時不用刻意使用極艱辛高級的詞彙，最重要是用自己熟悉的字詞把想說的話交代清楚。黃瀅指TOEFL iBT®考試比較重學術性，試題題材亦較廣泛，同學們可多涉獵不同範疇文章提前做準備。蔣欣杰則指ETS的應試課程或模擬考試都十分實用，同學們可以考慮。

她們亦提醒同學們如有意申請獎學金，最好平日多參與社區服務，以及預先想清楚自己的發展路向，闡述清楚想做的事，面試時都會有所加分。